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تركيا تغلق صمام النفط العراقي.. اتفاق تاريخي يعلق والمليارات على المحك

تركيا تغلق صمام النفط العراقي.. اتفاق تاريخي يعلق والمليارات على المحك

سبوتنيك عربي

في خطوة أحادية تضع العلاقات الاقتصادية بين بغداد وأنقرة على المحك، أقدمت تركيا على إيقاف العمل بالاتفاق النفطي التاريخي المبرم مع العراق منذ أكثر من نصف قرن،... 23.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-23T10:00+0000

2025-07-23T10:00+0000

2025-07-23T10:01+0000

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هذه الخطوة المفاجئة جاءت في وقت حرج يواجه فيه العراق تحديات مالية واقتصادية، ويعتمد بشكل شبه كلي على عائدات النفط، ما ينذر بانعكاسات خطرة على الموازنة العامة، وعلى استقرار السوق النفطية في البلاد.تركيا تمارس ضغوطا على الحكومة العراقيةويقول النائب في البرلمان العراقي عدنان الجحيشي، في حديث لـ "سبوتنيك": "بعض الدول المجاورة، وفي مقدمتها تركيا، تمارس ضغوطا متواصلة على الحكومة العراقية لتحقيق منافع خاصة، أو أهداف استراتيجية بعيدة المدى".ويشير الجحيشي، إلى أن "تركيا فقدت أبرز أوراق الضغط المباشر بعد انتهاء دور حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وسحب قواته، ولم يعد لها اليوم سوى الورقة الاقتصادية التي تستخدمها في تعاملها مع العراق"، موضحا أن "الحكومة العراقية تمتلك بدورها أدوات اقتصادية يمكن أن تستخدم للضغط على الجانب التركي، لا سيما أن تركيا تعد أحد الشركاء التجاريين الكبار للعراق بعد إيران، إن لم تكن تفوقها في بعض المجالات".يُذكر أن الاتفاقية الأساسية كانت دخلت حيز التنفيذ رسميا في 22 نيسان/أبريل 1975، عقب مصادقة مجلس الوزراء التركي، وجرى تجديدها عدة مرات، كان آخرها في عام 2010، عندما تم تمديدها لمدة 15 عاما إضافية، لتكون نهاية سريانها في 2025، قبل أن يعاد تحديد الموعد النهائي وفقا لبنود الاتفاق التكميلي لعام 2011.وقد صادقت تركيا على بروتوكول الاتفاقية في 7 كانون الأول/ديسمبر 1981، ثم ألحقت بها ملاحق إضافية عام 1986، بهدف تنظيم عمليات تصدير النفط والمرور عبر أراضيها.وعلى الرغم من التعديلات المتكررة التي شهدتها الاتفاقية طوال السنوات الماضية، فإن آخر تمديد تم عام 2010 شكّل المرحلة النهائية من عمرها القانوني، والذي من المقرر أن ينتهي العام المقبل.اللامركزية تهدد اقتصاد العراقفي المقابل، يحذر النائب في البرلمان العراقي محمد الزيادي، من التداعيات السلبية لغياب المركزية في إدارة آبار النفط في كردستان والملف النفطي عموما، معتبرا أن "هذا النهج ينعكس سلبا على وحدة القرار داخل الدولة ويشكل خطرا على تماسكها".ويشدد الزيادي، على أن "استمرار هذا النهج من شأنه أن يفاقم الأزمات ويزيد من حدة الانقسام الإداري والسياسي"، داعيا إلى "تعزيز مبدأ المركزية في الملفات السيادية لضمان الاستقرار والحفاظ على وحدة الدولة".وفي هذا السياق، يسعى العراق وتركيا منذ أشهر إلى استئناف تدفقات النفط عبر خط الأنابيب الممتد إلى ميناء جيهان، بعد أن قامت أنقرة بتوقيف الضخ في آذار/مارس 2023.ضرر للاقتصاد العراقيوبهذا الصدد، يرى النائب في البرلمان العراقي شريف سليمان، أن "أكثر من 90% من واردات العراق تعتمد على العائدات النفطية"، مشيرا إلى أن "توقف الاتفاقية النفطية مع تركيا ستكون له تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل اعتماد الموازنة العامة بشكل شبه كلي على هذه الموارد".ويتابع: "هناك رسائل وتفاهمات أولية حصلت في الفترة الأخيرة مع الجانب التركي، ومن هنا نطالب الحكومة الاتحادية بالإسراع في اتخاذ خطوات جدية للتفاوض مع تركيا لتوقيع اتفاق جديد ضمن إطار حديث يحفظ حقوق العراق ويؤمن استمرارية تصدير النفط عبر جيهان".ويؤكد سليمان، أن "تركيا تسعى كذلك لعقد اتفاقية جديدة وفق مصالحها، وهذا أمر متوقع في العلاقات الدولية، لكن الأهم أن يراعى في الاتفاق المرتقب مصلحة الشعب العراقي وسيادة الدولة"، مشيرا إلى "ضرورة الحفاظ على علاقات حسن الجوار بما يخدم الطرفين ويضمن استقرار التبادل التجاري والنفطي بين بغداد وأنقرة".إلى ذلك، علّقت وزارة النفط العراقية على القرار بالقول إن "العراق بدأ مفاوضات مع تركيا منذ تموز (يوليو) 2024 لتمديد الاتفاقية"، مشددة على "حرص بغداد على استمرار التعاون النفطي والاقتصادي مع أنقرة".ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول تركي، يوم أمس الاثنين، القول إن "أنقرة تريد مرحلة جديدة وحيوية بما يعود بالنفع على الطرفين والمنطقة، وإن بلاده استثمرت بكثافة في صيانة خط أنابيب كركوك جيهان"، وأشار إلى أهمية الخط للمشروعات الإقليمية مثل طريق التنمية، واصفا ضعف استغلال خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا بالأمر المؤسف.

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