https://sarabic.ae/20250717/مسيرات-مفخخة-تشعل-حرب-الطاقة-شمالي-العراق-وتعطل-الإنتاج-النفطي-1102753003.html
مسيرات مفخخة تشعل حرب الطاقة شمالي العراق.. وتعطل الإنتاج النفطي
مسيرات مفخخة تشعل حرب الطاقة شمالي العراق.. وتعطل الإنتاج النفطي
سبوتنيك عربي
يشهد إقليم كردستان شمالي العراق، موجة جديدة من الهجمات تستهدف البنية التحتية النفطية، حيث تعرضت حقول نفطية عدة في الإقليم، خلال الأيام الماضية، لهجمات متكررة... 17.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-17T09:42+0000
2025-07-17T09:42+0000
2025-07-17T09:42+0000
كردستان
العراق
طائرة مسيرة
قطاع الطاقة
إنتاج النفط في العراق
تقارير سبوتنيك
حصري
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هذه الاعتداءات تشكل تطورا مقلقا في نمط العمليات العدائية، وتكشف عن تحولات نوعية في أساليب الاستهداف التي باتت تضرب مباشرة أحد أعمدة الاقتصاد العراقي.اقتصاد شمالي العراق في خطريقول عضو مجلس النواب العراقي محمد الزيادي، في حديث لـ"سبوتنيك": "استهداف أي موقع داخل الأراضي العراقية، يمثّل انتهاكا صريحا للسيادة الوطنية، وخسارة مباشرة للاقتصاد الوطني، خصوصًا في ظل تصاعد التحديات الأمنية الراهنة".وأشار إلى أن "الاستثمار بحاجة إلى بيئة مستقرة، أمنيا واجتماعيا، لأن المستثمر، وفق المقولة المعروفة، شخص جبان بطبعه، يبحث دائما عن أماكن آمنة لوضع أمواله"، مضيفا: "أي تهديد للاستقرار سينعكس فورا وبشكل سلبي على واقع الاستثمار والاقتصاد في العراق".كما استُدف حقل "هاند أويل" الأمريكي في قضاء شيخان بطائرة مسيرة، وأكد البيان عدم وقوع أضرار بشرية أو مادية. وكانت طائرات مسيرة قد هاجمت أيضا حقلي "خورمالة" و"سرسنك" في أربيل ودهوك، الاثنين والثلاثاء الماضيين، دون وقوع إصابات، بحسب وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم."الأمن والدفاع النيابية" تعتزم زيارة المواقع الأسبوع المقبلإلى ذلك، يكشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية في البرلمان العراقي محمد الرميثي، عن زيارة مرتقبة لوفد نيابي إلى المناطق التي شهدت، في الآونة الأخيرة، جدلاً بشأن التجاوزات ضمن حدود إقليم كردستان، مؤكدًا أن "اللجنة ستصدر بيانا رسميا ومفصّلا بعد الاطلاع الميداني على الأوضاع".وبحسب الرميثي، "حاليا هناك بعض المعلومات المتداولة، لكن لا يمكننا الحديث عنها علنًا لأنها غير مؤكدة بنسبة 100%، ولذلك نحرص على التحري من مصادر رسمية خلال زيارتنا الميدانية برفقة لجنة الدفاع الفرعية في قيادة عمليات دجلة، والتي ستكون متواجدة في كردستان خلال الفترة المقبلة".وأشار الرميثي إلى أن "أي تجاوز على شبر واحد من أرض العراق أو على أي مكون من مكونات الشعب العراقي، هو مرفوض تماما، دون أي استثناء"، مضيفا: "نحن لا نتحدث فقط عن منطقة بعينها، بل عن كل ما يجري على أرض العراق، وفي سمائه ومياهه، فذلك يرتبط بالقسم الدستوري الذي أديناه لحماية سيادة البلد".وفي تطور لاحق، أعلنت شركة "دي إن أو" النرويجية، وقف الإنتاج مؤقتا في حقلي "طاوكي" و"بيشخابور" في إدارة زاخو، بعد تعرضهما لهجمات مسيّرة. حيث أكدت الشركة أن الهجمات لم تسفر عن إصابات، لكنها تسببت بانفجارين في منشآت إنتاج ومستودع صغير، مشيرة إلى أن استئناف الإنتاج مرهون بتقييم الأضرار.متابعة ملف الخروقات الأمنيةفي المقابل، قال عضو مجلس النواب العراقي أحمد البديري: "يتابع رئيس الوزراء بشكل مباشر وحثيث ملف الخروقات الأمنية، خاصة في ما يتعلق بحماية الشركات الأجنبية العاملة داخل العراق"، مشددًا على "ضرورة محاسبة جميع المقصرين، بمن فيهم الضباط الأمنيون المعنيون بهذا الملف الحساس".ولفت البديري إلى "وجود مؤشرات على أن بعض التحركات الإرهابية قد تكون مدفوعة أو مدعومة من قوى سياسية موجودة في بعض المناطق، وتستخدم مثل هذه الأعمال كوسيلة للضغط على الحكومة لتحقيق مكاسب معينة"، مبينًا أن "مثل هذه الممارسات تشكل خطرا مباشرا على استقرار العراق واقتصاده، وتستوجب موقفا وطنيا موحدا".ومع استمرار الهجمات، أمر رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بفتح تحقيق فوري وموسع لتحديد الجهات التي تقف وراء الهجمات، واتخاذ الإجراءات الحازمة "لمحاسبة المتورطين دون تهاون أو تردد".وأعلنت جمعية صناعة النفط في إقليم كردستان العراق (APIKUR)، تعليق الإنتاج النفطي بشكل مؤقت، إثر هجمات استهدفت منشآت نفطية يومي 15 و16 يوليو الجاري. وأكدت الجمعية، عبر بيان على منصة "إكس"، أن "الهجمات شكلت تهديدا مباشرا لحياة العاملين، وألحقت أضرارا بالمرافق الحقلية، مما دفع معظم الشركات الأعضاء، حتى غير المتضررة منها، إلى وقف الإنتاج لحين تقييم الأضرار".
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كردستان, العراق, طائرة مسيرة, قطاع الطاقة, إنتاج النفط في العراق, تقارير سبوتنيك, حصري
كردستان, العراق, طائرة مسيرة, قطاع الطاقة, إنتاج النفط في العراق, تقارير سبوتنيك, حصري
مسيرات مفخخة تشعل حرب الطاقة شمالي العراق.. وتعطل الإنتاج النفطي
حصري
يشهد إقليم كردستان شمالي العراق، موجة جديدة من الهجمات تستهدف البنية التحتية النفطية، حيث تعرضت حقول نفطية عدة في الإقليم، خلال الأيام الماضية، لهجمات متكررة بواسطة طائرات مسيّرة مفخخة، ما أدى إلى إيقاف العمل في عدد من الحقول، وتوقف الإنتاج بشكل كلي أو جزئي في حقول أخرى.
هذه الاعتداءات تشكل تطورا مقلقا في نمط العمليات العدائية، وتكشف عن تحولات نوعية في أساليب الاستهداف التي باتت تضرب مباشرة أحد أعمدة الاقتصاد العراقي
.
ووفقا لمراقبين، جاءت الهجمات بتوقيت دقيق، تستهدف ليس فقط المنشآت النفطية، بل ترسل رسائل واضحة تهدد الاستقرار الأمني والاقتصادي للإقليم والعراق بشكل عام، في وقت تحاول فيه الحكومة إعادة بناء الثقة مع الشركات الأجنبية والمستثمرين في القطاع الحيوي، كما تثير هذه العمليات قلقًا متزايدًا داخل الأوساط الاقتصادية والسياسية.
اقتصاد شمالي العراق في خطر
يقول عضو مجلس النواب العراقي محمد الزيادي، في حديث لـ"سبوتنيك": "استهداف أي موقع داخل الأراضي العراقية، يمثّل انتهاكا صريحا للسيادة الوطنية، وخسارة مباشرة للاقتصاد الوطني، خصوصًا في ظل تصاعد التحديات الأمنية الراهنة".
وأضاف الزيادي: "الصور والمعلومات المتوفرة، حتى الآن، تشير بوضوح إلى الجهة التي تقف وراء هذا الاعتداء، والتي لم تكتفِ بسرقة ثروات العراق، بل قامت أيضا باستهداف المصالح الحيوية للبلد"، مؤكدًا أهمية "قيام الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الدفاع، بتحقيق شامل وشفاف لتحديد الملابسات ووضع النقاط على الحروف".
وأشار إلى أن "الاستثمار بحاجة إلى بيئة مستقرة، أمنيا واجتماعيا، لأن المستثمر، وفق المقولة المعروفة، شخص جبان بطبعه، يبحث دائما عن أماكن آمنة لوضع أمواله"، مضيفا: "أي تهديد للاستقرار سينعكس فورا وبشكل سلبي على واقع الاستثمار والاقتصاد في العراق
".
وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، في بيان رسمي، أن "حقول نفط تابعة لشركة "دي إن أو" النرويجية، تعرضت الثلاثاء الماضي، لهجمات بثلاث طائرات مسيّرة مفخخة في منطقتي بيشخابور وطاوكي بإدارة زاخو، دون تسجيل خسائر بشرية".
كما استُدف حقل "هاند أويل" الأمريكي في قضاء شيخان بطائرة مسيرة، وأكد البيان عدم وقوع أضرار بشرية أو مادية. وكانت طائرات مسيرة قد هاجمت أيضا حقلي "خورمالة" و"سرسنك" في أربيل ودهوك
، الاثنين والثلاثاء الماضيين، دون وقوع إصابات، بحسب وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم.
"الأمن والدفاع النيابية" تعتزم زيارة المواقع الأسبوع المقبل
إلى ذلك، يكشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية في البرلمان العراقي محمد الرميثي، عن زيارة مرتقبة لوفد نيابي إلى المناطق التي شهدت، في الآونة الأخيرة، جدلاً بشأن التجاوزات ضمن حدود إقليم كردستان، مؤكدًا أن "اللجنة ستصدر بيانا رسميا ومفصّلا بعد الاطلاع الميداني على الأوضاع".
وفي حديث لـ"سبوتنيك"، قال الرميثي: "الأسبوع المقبل، سيكون لدينا تواجد ميداني في ذات المناطق التي أُثيرت حولها تساؤلات، ضمن مسؤوليتنا في لجنة الأمن والدفاع، وسنقوم بإعداد تقرير واضح ودقيق يستند إلى معلومات رسمية".
وبحسب الرميثي، "حاليا هناك بعض المعلومات المتداولة، لكن لا يمكننا الحديث عنها علنًا لأنها غير مؤكدة بنسبة 100%، ولذلك نحرص على التحري من مصادر رسمية
خلال زيارتنا الميدانية برفقة لجنة الدفاع الفرعية في قيادة عمليات دجلة، والتي ستكون متواجدة في كردستان خلال الفترة المقبلة".
وأشار الرميثي إلى أن "أي تجاوز على شبر واحد من أرض العراق أو على أي مكون من مكونات الشعب العراقي، هو مرفوض تماما، دون أي استثناء"، مضيفا: "نحن لا نتحدث فقط عن منطقة بعينها، بل عن كل ما يجري على أرض العراق، وفي سمائه ومياهه، فذلك يرتبط بالقسم الدستوري الذي أديناه لحماية سيادة البلد".
وأدان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، استهداف حقلين نفطيين في إقليم كردستان العراق بطائرات مسيّرة، واصفًا الهجمات بأنها "اعتداء مباشر على مصالح العراق واستقراره".
وفي تطور لاحق، أعلنت شركة "دي إن أو" النرويجية، وقف الإنتاج مؤقتا في حقلي "طاوكي" و"بيشخابور" في إدارة زاخو، بعد تعرضهما لهجمات مسيّرة
. حيث أكدت الشركة أن الهجمات لم تسفر عن إصابات، لكنها تسببت بانفجارين في منشآت إنتاج ومستودع صغير، مشيرة إلى أن استئناف الإنتاج مرهون بتقييم الأضرار.
متابعة ملف الخروقات الأمنية
في المقابل، قال عضو مجلس النواب العراقي أحمد البديري: "يتابع رئيس الوزراء بشكل مباشر وحثيث ملف الخروقات الأمنية، خاصة في ما يتعلق بحماية الشركات الأجنبية العاملة داخل العراق"، مشددًا على "ضرورة محاسبة جميع المقصرين، بمن فيهم الضباط الأمنيون المعنيون بهذا الملف الحساس".
وأضاف البديري، في حديثه لـ "سبوتنيك": "توجد الشركات الأجنبية اليوم في جنوب العراق ووسطه وغربه، نشهد بين الحين والآخر تحركات إرهابية تستهدف هذه الشركات، وهو ما يتطلب وقفة جدية ومحاسبة صارمة لكل من يثبت تقصيره في أداء واجبه الأمني".
ولفت البديري إلى "وجود مؤشرات على أن بعض التحركات الإرهابية قد تكون مدفوعة أو مدعومة من قوى سياسية
موجودة في بعض المناطق، وتستخدم مثل هذه الأعمال كوسيلة للضغط على الحكومة لتحقيق مكاسب معينة"، مبينًا أن "مثل هذه الممارسات تشكل خطرا مباشرا على استقرار العراق واقتصاده، وتستوجب موقفا وطنيا موحدا".
وشدد البديري على أن "العراق حكومة وشعبا يقف داعما لكل الشركات الأجنبية التي تعمل ضمن النظام الاتحادي الرسمي للدولة العراقية"، موضحًا أن "الجهات التي تسعى لتطبيق أنظمة موازية في بعض المحافظات لا تمثل إرادة الدولة، ولن يسمح لها بتهديد أمن المستثمرين أو التأثير على سيادة القرار العراقي".
ومع استمرار الهجمات، أمر رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني
، بفتح تحقيق فوري وموسع لتحديد الجهات التي تقف وراء الهجمات، واتخاذ الإجراءات الحازمة "لمحاسبة المتورطين دون تهاون أو تردد".
في المقابل، أدانت رئاسة الجمهورية العراقية، استهداف حقلين نفطيين في محافظتي أربيل ودهوك، مؤكدة أن "تكرار هذه الاعتداءات يهدد الأمن والاستقرار في البلاد، ويضعف من مقومات الاقتصاد".
وأعلنت جمعية صناعة النفط في إقليم كردستان
العراق (APIKUR)، تعليق الإنتاج النفطي بشكل مؤقت، إثر هجمات استهدفت منشآت نفطية يومي 15 و16 يوليو الجاري. وأكدت الجمعية، عبر بيان على منصة "إكس"، أن "الهجمات شكلت تهديدا مباشرا لحياة العاملين، وألحقت أضرارا بالمرافق الحقلية، مما دفع معظم الشركات الأعضاء، حتى غير المتضررة منها، إلى وقف الإنتاج لحين تقييم الأضرار".