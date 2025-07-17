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مسيرات مفخخة تشعل حرب الطاقة شمالي العراق.. وتعطل الإنتاج النفطي

مسيرات مفخخة تشعل حرب الطاقة شمالي العراق.. وتعطل الإنتاج النفطي

سبوتنيك عربي

يشهد إقليم كردستان شمالي العراق، موجة جديدة من الهجمات تستهدف البنية التحتية النفطية، حيث تعرضت حقول نفطية عدة في الإقليم، خلال الأيام الماضية، لهجمات متكررة... 17.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-17T09:42+0000

2025-07-17T09:42+0000

2025-07-17T09:42+0000

كردستان

العراق

طائرة مسيرة

قطاع الطاقة

إنتاج النفط في العراق

تقارير سبوتنيك

حصري

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هذه الاعتداءات تشكل تطورا مقلقا في نمط العمليات العدائية، وتكشف عن تحولات نوعية في أساليب الاستهداف التي باتت تضرب مباشرة أحد أعمدة الاقتصاد العراقي.اقتصاد شمالي العراق في خطريقول عضو مجلس النواب العراقي محمد الزيادي، في حديث لـ"سبوتنيك": "استهداف أي موقع داخل الأراضي العراقية، يمثّل انتهاكا صريحا للسيادة الوطنية، وخسارة مباشرة للاقتصاد الوطني، خصوصًا في ظل تصاعد التحديات الأمنية الراهنة".وأشار إلى أن "الاستثمار بحاجة إلى بيئة مستقرة، أمنيا واجتماعيا، لأن المستثمر، وفق المقولة المعروفة، شخص جبان بطبعه، يبحث دائما عن أماكن آمنة لوضع أمواله"، مضيفا: "أي تهديد للاستقرار سينعكس فورا وبشكل سلبي على واقع الاستثمار والاقتصاد في العراق".كما استُدف حقل "هاند أويل" الأمريكي في قضاء شيخان بطائرة مسيرة، وأكد البيان عدم وقوع أضرار بشرية أو مادية. وكانت طائرات مسيرة قد هاجمت أيضا حقلي "خورمالة" و"سرسنك" في أربيل ودهوك، الاثنين والثلاثاء الماضيين، دون وقوع إصابات، بحسب وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم."الأمن والدفاع النيابية" تعتزم زيارة المواقع الأسبوع المقبلإلى ذلك، يكشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية في البرلمان العراقي محمد الرميثي، عن زيارة مرتقبة لوفد نيابي إلى المناطق التي شهدت، في الآونة الأخيرة، جدلاً بشأن التجاوزات ضمن حدود إقليم كردستان، مؤكدًا أن "اللجنة ستصدر بيانا رسميا ومفصّلا بعد الاطلاع الميداني على الأوضاع".وبحسب الرميثي، "حاليا هناك بعض المعلومات المتداولة، لكن لا يمكننا الحديث عنها علنًا لأنها غير مؤكدة بنسبة 100%، ولذلك نحرص على التحري من مصادر رسمية خلال زيارتنا الميدانية برفقة لجنة الدفاع الفرعية في قيادة عمليات دجلة، والتي ستكون متواجدة في كردستان خلال الفترة المقبلة".وأشار الرميثي إلى أن "أي تجاوز على شبر واحد من أرض العراق أو على أي مكون من مكونات الشعب العراقي، هو مرفوض تماما، دون أي استثناء"، مضيفا: "نحن لا نتحدث فقط عن منطقة بعينها، بل عن كل ما يجري على أرض العراق، وفي سمائه ومياهه، فذلك يرتبط بالقسم الدستوري الذي أديناه لحماية سيادة البلد".وفي تطور لاحق، أعلنت شركة "دي إن أو" النرويجية، وقف الإنتاج مؤقتا في حقلي "طاوكي" و"بيشخابور" في إدارة زاخو، بعد تعرضهما لهجمات مسيّرة. حيث أكدت الشركة أن الهجمات لم تسفر عن إصابات، لكنها تسببت بانفجارين في منشآت إنتاج ومستودع صغير، مشيرة إلى أن استئناف الإنتاج مرهون بتقييم الأضرار.متابعة ملف الخروقات الأمنيةفي المقابل، قال عضو مجلس النواب العراقي أحمد البديري: "يتابع رئيس الوزراء بشكل مباشر وحثيث ملف الخروقات الأمنية، خاصة في ما يتعلق بحماية الشركات الأجنبية العاملة داخل العراق"، مشددًا على "ضرورة محاسبة جميع المقصرين، بمن فيهم الضباط الأمنيون المعنيون بهذا الملف الحساس".ولفت البديري إلى "وجود مؤشرات على أن بعض التحركات الإرهابية قد تكون مدفوعة أو مدعومة من قوى سياسية موجودة في بعض المناطق، وتستخدم مثل هذه الأعمال كوسيلة للضغط على الحكومة لتحقيق مكاسب معينة"، مبينًا أن "مثل هذه الممارسات تشكل خطرا مباشرا على استقرار العراق واقتصاده، وتستوجب موقفا وطنيا موحدا".ومع استمرار الهجمات، أمر رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بفتح تحقيق فوري وموسع لتحديد الجهات التي تقف وراء الهجمات، واتخاذ الإجراءات الحازمة "لمحاسبة المتورطين دون تهاون أو تردد".وأعلنت جمعية صناعة النفط في إقليم كردستان العراق (APIKUR)، تعليق الإنتاج النفطي بشكل مؤقت، إثر هجمات استهدفت منشآت نفطية يومي 15 و16 يوليو الجاري. وأكدت الجمعية، عبر بيان على منصة "إكس"، أن "الهجمات شكلت تهديدا مباشرا لحياة العاملين، وألحقت أضرارا بالمرافق الحقلية، مما دفع معظم الشركات الأعضاء، حتى غير المتضررة منها، إلى وقف الإنتاج لحين تقييم الأضرار".

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كردستان, العراق, طائرة مسيرة, قطاع الطاقة, إنتاج النفط في العراق, تقارير سبوتنيك, حصري