https://sarabic.ae/20250710/نائب-كردستاني-لـسبوتنيك-المناصب-السيادية-وراء-تأخر-إعلان-حكومة-الإقليم-وانعقاد-البرلمان-1102571840.html

نائب كردستاني لـ"سبوتنيك": المناصب السيادية وراء تأخر إعلان حكومة الإقليم وانعقاد البرلمان

نائب كردستاني لـ"سبوتنيك": المناصب السيادية وراء تأخر إعلان حكومة الإقليم وانعقاد البرلمان

سبوتنيك عربي

أكد النائب البرلماني الكردستاني، عبد العزيز حسن، اليوم الخميس، أن الأوضاع السياسية في الإقليم أكثر تنسيقا فيما بين الحزبين الكبيرين الاتحاد الوطني والحزب... 10.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-10T19:31+0000

2025-07-10T19:31+0000

2025-07-10T20:35+0000

حصري

العراق

أخبار كردستان

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103055/66/1030556668_0:0:3109:1748_1920x0_80_0_0_ad3f662d7679defe0025a1d1169b7ef5.jpg

وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، إن "الجماهير في الإقليم، سواء الحزبية والعامة، يرون اليوم أكثر من أي وقت مضى أن انعقاد جلسة البرلمان الذي تم انتخابه قبل أشهر من أجل اختيار رئيسه والتصديق على الحكومة، بات أمرا ضروريا جدا، بعد قطع رواتب موظفي الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية، كما أن هناك ضرورة سياسية لانعقاد البرلمان نتيجة للظروف التي تمر بها المنطقة والعراق جزء من الصراعات الإقليمية في المنطقة".ولفت البرلماني الكردي، إلى أن "الإقليم يتعرض لضغوط من خارج وداخل الإقليم، علاوة على أن نقاط الخلاف وخاصة فيما يتعلق بالنفط والرواتب هى خلافات سياسية تفاقمت بعد زيارة، رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، إلى أمريكا، وتوقيع عدد من عقود الغاز، ما يعني أن قضية الرواتب وغيرها هى خلافات سياسية بحتة، مخالفة حتى حكم المحكمة الاتحادية في بغداد، والذي يمنع ربط الرواتب والأجور بالقضايا السياسية". وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأربعاء 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، النتائج النهائية لانتخابات برلمان إقليم كردستان، وأشادت بالانضباط والمهنية والشفافية التي اتسمت بها العملية الانتخابية.وقال رئيس مجلس المفوضين في مؤتمر إعلان نتائج انتخابات الإقليم النهائية، إن "المفوضية اتخذت سلسلة من الإجراءات لضمان نزاهة الانتخابات وبأجواء آمنة، وعملنا بشكل دؤوب لإنجاز هذه المهمة الوطنية".وأضاف أن "41 ألفا من موظفي اقتراع عملوا في انتخابات كردستان و1800 مراقب دولي و10 مراقبين محليين". وجرت في الـ20 من شهر أكتوبر 2024 عملية الاقتراع لاختيار أعضاء برلمان إقليم كردستان، الذي يتمتع بالحكم الذاتي في العراق، حيث شهدت تلك الانتخابات جدلا كبيرا في داخل الإقليم ومع الحكومة الاتحادية في بغداد، وتم تأجيلها 4 مرات على مدى عامين، لكن تم عقدها اليوم رغم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها، والظروف الإقليمية والدولية.

https://sarabic.ae/20250605/العراق-يتهم-حكومة-إقليم-كردستان-بـتهريب-النفط-ويلوح-بإجراءات-قانونية-1101331585.html

العراق

أخبار كردستان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, العراق, أخبار كردستان, الأخبار