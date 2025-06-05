https://sarabic.ae/20250605/العراق-يتهم-حكومة-إقليم-كردستان-بـتهريب-النفط-ويلوح-بإجراءات-قانونية-1101331585.html
العراق يتهم حكومة إقليم كردستان بـ"تهريب" النفط ويلوح بإجراءات قانونية
العراق يتهم حكومة إقليم كردستان بـ"تهريب" النفط ويلوح بإجراءات قانونية
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة النفط العراقية على ضرورة التزام حكومة إقليم كردستان (شمالي البلاد)، بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، وفي مقدمتها قانون الموازنة العامة، والمباشرة... 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T08:31+0000
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وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها أرسلت إلى حكومة الإقليم "مخاطبات رسمية ووفودًا بشكل حثيث ومستمر لتحقيق ذلك، دون جدوى"، مشددةً على "ضرورة المباشرة الفورية بتسليم النفط تنفيذًا لنص تعديل قانون الموازنة، الذي جرى تشريعه بالاتفاق مع حكومة الإقليم، وضرورة عدم تنصل حكومة الإقليم عن التزاماتها"، حسب وكالة الأنباء العراقية - "واع".وبيّنت الوزارة العراقية أن "عدم التزام حكومة الإقليم بالدستور والقانون أدى إلى خسارة الصادرات النفطية العراقية والخزينة العامة مرتين، الأولى بعدم تسلم وتصدير النفط المنتج في الإقليم والاستفادة من إيراداته، والخسارة الثانية باضطرار وزارة النفط الاتحادية لتخفيض الإنتاج من باقي الحقول النفطية خارج الإقليم، التزامًا بحصة العراق في منظمة "أوبك"، التي تحتسب إنتاج الحقول الواقعة في الإقليم ضمن حصة العراق مهما كانت المخالفات المؤشرة".وتوقف تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي، منذ 25 مارس/ آذار 2023، بعد صدور قرار عن محكمة تحكيم دولية في باريس، في دعوى رفعها العراق على تركيا.ولم تتوصل أربيل وبغداد، منذ ذلك الوقت، إلى اتفاق لاستئناف تصدير النفط، بسبب خلافات يرتبط جزء منها بعقود الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان ومستحقاتها المالية.
https://sarabic.ae/20250523/العراق-يحذر-شركات-النفط-الأمريكية-بسبب-إقليم-كردستان-1100907228.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار كردستان, اقتصاد, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار كردستان, اقتصاد, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق يتهم حكومة إقليم كردستان بـ"تهريب" النفط ويلوح بإجراءات قانونية
08:31 GMT 05.06.2025 (تم التحديث: 08:32 GMT 05.06.2025)
أكدت وزارة النفط العراقية على ضرورة التزام حكومة إقليم كردستان (شمالي البلاد)، بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، وفي مقدمتها قانون الموازنة العامة، والمباشرة الفورية بتسليم النفط المنتج من حقول الإقليم لـ"غرض تصديره ورفد الخزينة العامة بإيراداته"، على حد قولها.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها أرسلت إلى حكومة الإقليم "مخاطبات رسمية ووفودًا بشكل حثيث ومستمر لتحقيق ذلك، دون جدوى"، مشددةً على "ضرورة المباشرة الفورية بتسليم النفط تنفيذًا لنص تعديل قانون الموازنة، الذي جرى تشريعه بالاتفاق مع حكومة الإقليم، وضرورة عدم تنصل حكومة الإقليم عن التزاماتها"، حسب وكالة
الأنباء العراقية - "واع".
وبيّنت الوزارة العراقية أن "عدم التزام حكومة الإقليم بالدستور والقانون أدى إلى خسارة الصادرات النفطية العراقية والخزينة العامة مرتين، الأولى بعدم تسلم وتصدير النفط المنتج في الإقليم والاستفادة من إيراداته، والخسارة الثانية باضطرار وزارة النفط الاتحادية لتخفيض الإنتاج من باقي الحقول النفطية خارج الإقليم، التزامًا بحصة العراق في منظمة "أوبك"، التي تحتسب إنتاج الحقول الواقعة في الإقليم ضمن حصة العراق مهما كانت المخالفات المؤشرة".
ولفتت الوزارة إلى أنها "تتابع المعلومات التي تبين استمرار عمليات تهريب النفط من الإقليم إلى خارج العراق، وتحمل الوزارة حكومة الإقليم المسؤولية القانونية الكاملة عن ذلك، وتحتفظ بحقها في الاستمرار باتخاذ الإجراءات القانونية كافة في هذا الصدد".
وتوقف تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي، منذ 25 مارس/ آذار 2023، بعد صدور قرار عن محكمة تحكيم دولية في باريس، في دعوى رفعها العراق على تركيا.
ولم تتوصل أربيل وبغداد، منذ ذلك الوقت، إلى اتفاق لاستئناف تصدير النفط، بسبب خلافات يرتبط جزء منها بعقود الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان ومستحقاتها المالية.