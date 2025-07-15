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ترامب: عدم التوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا خلال مهلة الـ50 يوما سيكون أمرا "سيئا للغاية" - عاجل
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الرئاسة العراقية تعلق على مهاجمة حقول نفطية في كردستان
الرئاسة العراقية تعلق على مهاجمة حقول نفطية في كردستان
سبوتنيك عربي
أدانت الرئاسة العراقية، اليوم الثلاثاء، استهداف حقلين نفطيين في محافظتي أربيل ودهوك. 15.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-15T14:39+0000
2025-07-15T14:41+0000
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وذكرت الدائرة الإعلامية للرئاسة العراقية، أن الهجمات طالت حقل خورملة في أربيل وحقل سرسنغ في دهوك، إلى جانب مناطق أخرى، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأوضحت أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل تهديدا خطيرا لأمن البلاد واستقرارها، ويضعف الاقتصاد الوطني، كما يشكل استهدافا مباشرا للمصالح العامة وأمن المواطنين.وأكد البيان ضرورة تعزيز الجهود لحماية المنشآت الاقتصادية وتوفير بيئة آمنة لعمل الشركات الاستثمارية.ودعت الرئاسة العراقية الجهات الأمنية في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لكشف المتورطين ومنع تكرار هذه الاعتداءات الإرهابية التي تهدد أمن واقتصاد العراق.وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، مساء أمس الاثنين، "تعرّض حقل خورملة النفطي بمحافظة أربيل إلى استهداف بطائرتين مسيّرتين مجهولتي المصدر".فيما أفادت شركة "إتش كيه إن" النفطية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجار في حقل "سرسنغ" النفطي في إقليم كردستان العراق، ما أسفر عن تعليق العمل به لحين ضمان سلامته، مشيرة إلى أن الانفجار أوقع خسائر مادية دون خسائر بالأرواح.وتعرض حقل كورمور الغازي في السليمانية، في فبراير/ شباط الماضي، لهجوم أدى إلى تصاعد أعمدة دخان كثيفة من موقع الاستهداف، ورغم خطورة الهجوم، أكدت مصادر خاصة عدم وقوع خسائر بشرية.وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق أعلنت عن تشكيل لجنة أمنية لكشف ملابسات القصف الذي تعرض له حقل كومور الغازي في محافظة السلمانية.
https://sarabic.ae/20250124/حريق-ضخم-في-أكبر-حقل-نفط-جنوبي-العراق-فيديو-1097115221.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

الرئاسة العراقية تعلق على مهاجمة حقول نفطية في كردستان

14:39 GMT 15.07.2025 (تم التحديث: 14:41 GMT 15.07.2025)
© Sputnik . Boris Babanov / الانتقال إلى بنك الصورحقل نفطي
حقل نفطي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2025
© Sputnik . Boris Babanov
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تابعنا عبر
أدانت الرئاسة العراقية، اليوم الثلاثاء، استهداف حقلين نفطيين في محافظتي أربيل ودهوك.
وذكرت الدائرة الإعلامية للرئاسة العراقية، أن الهجمات طالت حقل خورملة في أربيل وحقل سرسنغ في دهوك، إلى جانب مناطق أخرى، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وأوضحت أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل تهديدا خطيرا لأمن البلاد واستقرارها، ويضعف الاقتصاد الوطني، كما يشكل استهدافا مباشرا للمصالح العامة وأمن المواطنين.
وأكد البيان ضرورة تعزيز الجهود لحماية المنشآت الاقتصادية وتوفير بيئة آمنة لعمل الشركات الاستثمارية.
ودعت الرئاسة العراقية الجهات الأمنية في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لكشف المتورطين ومنع تكرار هذه الاعتداءات الإرهابية التي تهدد أمن واقتصاد العراق.
نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
حريق ضخم في أكبر حقل نفط جنوبي العراق... فيديو
24 يناير, 13:24 GMT
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، مساء أمس الاثنين، "تعرّض حقل خورملة النفطي بمحافظة أربيل إلى استهداف بطائرتين مسيّرتين مجهولتي المصدر".
فيما أفادت شركة "إتش كيه إن" النفطية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجار في حقل "سرسنغ" النفطي في إقليم كردستان العراق، ما أسفر عن تعليق العمل به لحين ضمان سلامته، مشيرة إلى أن الانفجار أوقع خسائر مادية دون خسائر بالأرواح.
وتعرض حقل كورمور الغازي في السليمانية، في فبراير/ شباط الماضي، لهجوم أدى إلى تصاعد أعمدة دخان كثيفة من موقع الاستهداف، ورغم خطورة الهجوم، أكدت مصادر خاصة عدم وقوع خسائر بشرية.
وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق أعلنت عن تشكيل لجنة أمنية لكشف ملابسات القصف الذي تعرض له حقل كومور الغازي في محافظة السلمانية.
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