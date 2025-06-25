https://sarabic.ae/20250625/بين-الألغام-والجغرافيا-من-ينقذ-شريان-العراق-النفطي؟-1102039946.html
بين الألغام والجغرافيا.. من ينقذ شريان العراق النفطي؟
بين الألغام والجغرافيا.. من ينقذ شريان العراق النفطي؟
سبوتنيك عربي
في قلب لعبة التوازنات الجيوسياسية الملتهبة، يقف مضيق هرمز كعنق زجاجة استراتيجي، تتحكم فيه التوترات الإقليمية وحسابات القوى الكبرى، ومع تصاعد المخاوف من إغلاق... 25.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-25T10:21+0000
2025-06-25T10:21+0000
2025-06-25T10:21+0000
العراق
مضيق هرمز
تصدير النفط العراقي
سوق النفط
تقارير سبوتنيك
حصري
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وسط هذا الواقع، بدأت الحكومة العراقية طرح خيارات بديلة جريئة تُراوح بين مشاريع إقليمية كبرى واتفاقات أنابيب نفط تمتد عبر حدودها مع الجيران، في محاولة لتحرير شريانها الاقتصادي من قيود الجغرافيا والسياسة.ويعتبر مضيق هرمز من أبرز الممرات البحرية الحيوية عالميا، إذ تمر عبره قرابة 20% من صادرات النفط والغاز في العالم وعلى رأسها العراق، ما يجعل أي تهديد بإغلاقه يثير قلقا واسعا في الأسواق العالمية.غياب القرار يعرقل "البدائل"في هذا الصدد، قال رئيس رابطة المحللين السياسيين العراقيين هادي جلو مرعي، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "العراق لا يعاني من قلة الإمكانات أو غياب البدائل لتصدير النفط بعيدا عن مضيق هرمز، بل المشكلة تكمن في غياب الإدارة الحاسمة والرؤية الاستراتيجية، التي تضمن استمرارية الاقتصاد العراقي في مواجهة التحديات الجغرافية والسياسية".وأشار مرعي إلى أن "العراق يملك الكثير من المسارات البديلة لتصدير النفط والغاز منها خط كركوك جيهان الممتد نحو الأراضي التركية، بالإضافة إلى خط بانياس السوري الذي يتيح الوصول إلى البحر المتوسط، كما يمكن التواصل مع المملكة العربية السعودية لفتح ممر نحو البحر الأحمر، ما يجنّب العراق الاعتماد الكامل على الخليج العربي ومضيق هرمز".وأكد مرعي أن "بعض هذه الخطوط موجودة أصلا على الأرض لكنها بحاجة فقط إلى إعادة تأهيل أو تفعيل بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة في بناء وتمديد الأنابيب، وهي شركات يمكن التعاقد معها مباشرة من قبل مكتب رئيس الوزراء، دون المرور بإجراءات معقدة تعرقل العمل السريع".وكشفت وزارة النفط العراقية أن صادرات البلاد من النفط الخام لشهر مايو/ أيار الماضي، بلغت أكثر من 101 مليون برميل، بإيرادات تجاوزت 6.36 مليارات دولار. وفي بيان رسمي صادر عن شركة "سومو" الحكومية (الشركة المسؤولة عن تصدير النفط العراقي)، بيّنت أن 100 مليون برميل تم تصديرها من حقول الجنوب والوسط، فيما بلغت صادرات حقل "القيارة" نحو 955 ألف برميل، والصادرات إلى الأردن أكثر من 309 آلاف برميل.إغلاق مضيق هرمز يهدد الاقتصاد العراقيإلى ذلك، يؤكد بشير علي وهو مراقب للشأن السياسي في العراق، لـ"سبوتنيك"، أن "الاقتصاد العراقي هش بطبيعته ويعاني من تهديدات متكررة نتيجة اعتماده شبه الكامل على صادرات النفط، التي تُحدد أسعارها وفق معادلات دولية أبرزها اتفاقيات "أوبك بلس" وهو ما يجعل العراق في موقف ضعيف أمام أي تغيرات مفاجئة في حركة التصدير، خصوصا في ظل اعتماد البلاد شبه التام على مضيق هرمز كممر وحيد لنقل النفط إلى الأسواق العالمية".وأشار علي إلى أن "الحكومة العراقية اليوم تواجه تحديا خطرا يتمثل في ضرورة إيجاد بدائل سريعة وفعالة في حال إغلاق مضيق هرمز نتيجة التطورات الإقليمية المتسارعة"، مؤكدًا أن "الدبلوماسية العراقية مطالبة بالتحرك العاجل، وأنه على رئاسة الوزراء أن تبحث عن حلول واقعية لتأمين استقرار تصدير النفط وتفادي حدوث أزمة اقتصادية شاملة".وأردف علي: "أي إغلاق محتمل لمضيق هرمز سيؤدي إلى أزمة وقود خانقة داخل العراق، ومن المتوقع أن يرتفع سعر لتر البنزين إلى خمسة آلاف دينار عراقي، وهو ما سيكون له أثر مباشر على حياة المواطنين وعلى أسعار السلع والخدمات الأساسية الأمر الذي يحتم على الحكومة ووزارة النفط ومكتب رئيس الوزراء ومستشاريه أن يعملوا بشكل عاجل لتوسيع الخيارات وإنشاء مسارات بديلة وتجنب الاعتماد الكامل على ممر واحد لتصدير الثروة النفطية".تنويع منافذ تصدير النفطقال المحلل السياسي العراقي عبد الله شلش، لـ"سبوتنيك": "اقتراب نهاية الحرب الإسرائيلية الإيرانية لا يعني نهاية التهديدات بل يعيد طرح ملف أمن الطاقة العراقي إلى الواجهة"، مبينا أن "الاعتماد الكلي على مضيق هرمز لتصدير النفط يمثل خطرا استراتيجيا لا يمكن تجاهله نظرا لحساسية هذا الممر الجغرافي الواقع بين النفوذ الإيراني من جهة والمراقبة الأميركية من جهة أخرى ما يجعله عرضة دائمة للتقلبات والتصعيدات العسكرية".وتابع: "العراق يمتلك خيارات أخرى متاحة مثل تركيا والأردن وسوريا ما يستدعي من الحكومة التحرك الفوري لإنشاء أو إعادة تأهيل هذه المسارات لتجنب أية أزمة مستقبلية قد تنتج عن اندلاع نزاع جديد أو تصعيد إقليمي قد يؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز، وبالتالي حجز النفط العراقي داخل أراضيه ومنع تصديره وهو ما سيؤدي إلى أزمة مالية واقتصادية خانقة".وبلغ متوسط صادرات العراق اليومية إلى الصين 1.19 مليون برميل، تلتها الهند بـ979 ألف برميل، حيث جاءت كوريا الجنوبية ثالثاً بـ338 ألف برميل، ثم الإمارات بـ287 ألف برميل، والولايات المتحدة خامساً بـ242 ألف برميل يومياً، حيث تستورد الإمارات الخام العراقي لتكريره في مصفاة الرويس، فيما تفضل تصدير خامها "مربان" لتحقيق عوائد أعلى.
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العراق, مضيق هرمز, تصدير النفط العراقي, سوق النفط, تقارير سبوتنيك, حصري
العراق, مضيق هرمز, تصدير النفط العراقي, سوق النفط, تقارير سبوتنيك, حصري
بين الألغام والجغرافيا.. من ينقذ شريان العراق النفطي؟
حصري
في قلب لعبة التوازنات الجيوسياسية الملتهبة، يقف مضيق هرمز كعنق زجاجة استراتيجي، تتحكم فيه التوترات الإقليمية وحسابات القوى الكبرى، ومع تصاعد المخاوف من إغلاق كما حدث قبل أيام قليلة جراء الحرب بين إسرائيل وإيران، يجد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك"، نفسه في مواجهة تحدٍ مصيري.
وسط هذا الواقع، بدأت الحكومة العراقية طرح خيارات بديلة
جريئة تُراوح بين مشاريع إقليمية كبرى واتفاقات أنابيب نفط تمتد عبر حدودها مع الجيران، في محاولة لتحرير شريانها الاقتصادي من قيود الجغرافيا والسياسة.
ولوّحت إيران، في وقت سابق، بإغلاق مضيق هرمز، في خطوة فكّرت فيها ردًا على الاستهداف الأمريكي لمنشآتها النووية، إذ يرى مراقبون أن العراق كان سيتأثر بشكل كبير كون مضيق هرمز هو البوابة الأولى لتصدير نفطه إلى العالم.
ويعتبر مضيق هرمز
من أبرز الممرات البحرية الحيوية عالميا، إذ تمر عبره قرابة 20% من صادرات النفط والغاز في العالم وعلى رأسها العراق، ما يجعل أي تهديد بإغلاقه يثير قلقا واسعا في الأسواق العالمية.
ويقع مضيق هرمز بين سلطنة عُمان وإيران، وهو طريق التصدير الرئيسي لمنتجي النفط مثل السعودية والإمارات والعراق والكويت، وتمر عبر المضيق كميات هائلة من النفط الخام المستخرج من حقول النفط في دول "أوبك"، لتلبية الطلب العالمي.
غياب القرار يعرقل "البدائل"
في هذا الصدد، قال رئيس رابطة المحللين السياسيين العراقيين هادي جلو مرعي، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "العراق لا يعاني من قلة الإمكانات أو غياب البدائل لتصدير النفط بعيدا عن مضيق هرمز، بل المشكلة تكمن في غياب الإدارة الحاسمة والرؤية الاستراتيجية، التي تضمن استمرارية الاقتصاد العراقي في مواجهة التحديات الجغرافية والسياسية
".
وأضاف مرعي: "بناء اقتصاد الدولة يجب ألا يرتبط بظروف آنية أو متغيرات جغرافية، بل يؤسس على قاعدة وطنية متينة تسعى إلى الاستدامة والمرونة"، مبينًا أن "العراق يجب أن لا يفكر بوجود مضيق قد يغلق بل أن يخطط لاقتصاد لا يتوقف مهما كانت الأزمات وأن يعمل على تنويع المنافذ والممرات والموانئ الجوية والبحرية والبرية لضمان ديمومة التصدير".
وأشار مرعي إلى أن "العراق يملك الكثير من المسارات البديلة
لتصدير النفط والغاز منها خط كركوك جيهان الممتد نحو الأراضي التركية، بالإضافة إلى خط بانياس السوري الذي يتيح الوصول إلى البحر المتوسط، كما يمكن التواصل مع المملكة العربية السعودية لفتح ممر نحو البحر الأحمر، ما يجنّب العراق الاعتماد الكامل على الخليج العربي ومضيق هرمز".
وأكد مرعي أن "بعض هذه الخطوط موجودة أصلا على الأرض لكنها بحاجة فقط إلى إعادة تأهيل أو تفعيل بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة في بناء وتمديد الأنابيب، وهي شركات يمكن التعاقد معها مباشرة من قبل مكتب رئيس الوزراء، دون المرور بإجراءات معقدة تعرقل العمل السريع".
ووفقا لمرعي، فإن العراق "لا يعاني من نقص في الموارد أو ضعف في البنية التحتية بل إن كل شيء متاح من الأرض إلى الأنابيب إلى العقود، لكن غياب الإدارة الرشيدة والتأخر في اتخاذ القرار هما العقبتين الأبرز أمام تفعيل هذه البدائل"، مشددًا على أن "ملف النفط والغاز في العراق يحتاج إلى إرادة سياسية واضحة ورؤية وطنية تستند إلى استراتيجية طاقة شاملة تديرها جهة تنفيذية قوية بعيدة عن التردد والتجاذبات".
وكشفت وزارة النفط العراقية أن صادرات البلاد من النفط الخام لشهر مايو/ أيار الماضي، بلغت أكثر من 101 مليون برميل، بإيرادات تجاوزت 6.36 مليارات دولار. وفي بيان رسمي صادر عن شركة "سومو" الحكومية (الشركة المسؤولة عن تصدير النفط العراقي
)، بيّنت أن 100 مليون برميل تم تصديرها من حقول الجنوب والوسط، فيما بلغت صادرات حقل "القيارة" نحو 955 ألف برميل، والصادرات إلى الأردن أكثر من 309 آلاف برميل.
إغلاق مضيق هرمز يهدد الاقتصاد العراقي
إلى ذلك، يؤكد بشير علي وهو مراقب للشأن السياسي في العراق، لـ"سبوتنيك"، أن "الاقتصاد العراقي هش بطبيعته ويعاني من تهديدات متكررة نتيجة اعتماده شبه الكامل على صادرات النفط، التي تُحدد أسعارها وفق معادلات دولية أبرزها اتفاقيات "أوبك بلس" وهو ما يجعل العراق في موقف ضعيف أمام أي تغيرات مفاجئة في حركة التصدير، خصوصا في ظل اعتماد البلاد شبه التام على مضيق هرمز كممر وحيد لنقل النفط إلى الأسواق العالمية
".
ويوضح المراقب العراقي أن "المباحثات الجارية بشأن تصدير النفط عبر إقليم كردستان ما تزال غير مكتملة، فيما لا يزال أنبوب كركوك جيهان المتجه نحو تركيا خارج الخدمة نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت به، حيث أعلنت وزارة النفط العراقية رسميا أن الأنبوب بحاجة إلى تأهيل شامل وأنه غير صالح حاليا للاستخدام، ما يعني أن أي تعويل عليه يتطلب وقتا طويلا وجهدا فنيا واسعا".
وأشار علي إلى أن "الحكومة العراقية اليوم تواجه تحديا خطرا يتمثل في ضرورة إيجاد بدائل سريعة وفعالة في حال إغلاق مضيق هرمز نتيجة التطورات الإقليمية المتسارعة"، مؤكدًا أن "الدبلوماسية العراقية مطالبة بالتحرك العاجل
، وأنه على رئاسة الوزراء أن تبحث عن حلول واقعية لتأمين استقرار تصدير النفط وتفادي حدوث أزمة اقتصادية شاملة".
وبيّن أن "هناك منافذ ممكنة مثل الأردن والمملكة العربية السعودية إضافة إلى خيار الصهاريج البرية، إلا أن هذه البدائل لا يمكن أن تُعتمد بشكل دائم أو استراتيجي"، مضيفا: "مجرد التفكير بالتخلي الكامل عن مضيق هرمز يعد خطوة مرعبة في الظروف الراهنة، لأن العراق لا يمتلك حتى اللحظة القدرة اللوجستية أو الزمنية على امتصاص صدمة كهذه بسرعة".
وأردف علي: "أي إغلاق محتمل لمضيق هرمز سيؤدي إلى أزمة وقود خانقة داخل العراق، ومن المتوقع أن يرتفع سعر لتر البنزين إلى خمسة آلاف دينار عراقي، وهو ما سيكون له أثر مباشر على حياة المواطنين وعلى أسعار السلع والخدمات الأساسية
الأمر الذي يحتم على الحكومة ووزارة النفط ومكتب رئيس الوزراء ومستشاريه أن يعملوا بشكل عاجل لتوسيع الخيارات وإنشاء مسارات بديلة وتجنب الاعتماد الكامل على ممر واحد لتصدير الثروة النفطية".
وبحسب التقديرات الحكومية وغير الحكومية، فإن النفط في العراق يشكل أكثر من 90% من إجمالي الصادرات، كما يعد مصدرا مهما في تمويل الموازنة المالية العامة ومشاريع التنمية داخل البلاد، الأمر الذي يجعل من اقتصاده متأرجحا كونه مترابط مع أسعار النفط العالمي. وكانت، أدرجت بيانات منظمة "أوبك"، العراق خامسا عالميا بإنتاجه 4.27 ملايين برميل يومياً، وهو ثاني أكبر منتج ضمن المنظمة بعد السعودية، وباحتياطات مؤكدة تبلغ 145 مليار برميل.
قال المحلل السياسي العراقي عبد الله شلش، لـ"سبوتنيك": "اقتراب نهاية الحرب الإسرائيلية الإيرانية لا يعني نهاية التهديدات بل يعيد طرح ملف أمن الطاقة العراقي
إلى الواجهة"، مبينا أن "الاعتماد الكلي على مضيق هرمز لتصدير النفط يمثل خطرا استراتيجيا لا يمكن تجاهله نظرا لحساسية هذا الممر الجغرافي الواقع بين النفوذ الإيراني من جهة والمراقبة الأميركية من جهة أخرى ما يجعله عرضة دائمة للتقلبات والتصعيدات العسكرية".
وبحسب شلش، فإن "المحللين السياسيين في العراق طالبوا مرارا بضرورة تنويع المنافذ التصديرية للنفط العراقي واقترحوا استخدام ميناء بانياس في سوريا كممر بديل واستراتيجي نحو البحر الأبيض المتوسط، ما يفتح الباب أمام العراق للوصول إلى أسواق جديدة ويقلل من حجم المخاطر المرتبطة بالاعتماد على منفذ واحد".
وتابع: "العراق يمتلك خيارات أخرى متاحة مثل تركيا والأردن وسوريا ما يستدعي من الحكومة التحرك الفوري لإنشاء أو إعادة تأهيل هذه المسارات لتجنب أية أزمة مستقبلية قد تنتج عن اندلاع نزاع جديد أو تصعيد إقليمي قد يؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز، وبالتالي حجز النفط العراقي داخل أراضيه
ومنع تصديره وهو ما سيؤدي إلى أزمة مالية واقتصادية خانقة".
ورأى شلش أن "المطالبة بإيجاد البدائل لم تعد ترفا سياسيا أو رؤية مستقبلية، بل أصبحت ضرورة وطنية ترتبط بشكل مباشر باستقرار العراق الاقتصادي وأمنه القومي"، داعيا الحكومة إلى "التعامل مع هذا الملف بجدية واتخاذ قرارات سيادية جريئة لضمان استمرارية الصادرات النفطية وحماية الاقتصاد من أي صدمات مستقبلية محتملة".
وبلغ متوسط صادرات العراق اليومية إلى الصين 1.19 مليون برميل، تلتها الهند بـ979 ألف برميل، حيث جاءت كوريا الجنوبية ثالثاً بـ338 ألف برميل، ثم الإمارات بـ287 ألف برميل، والولايات المتحدة خامساً بـ242 ألف برميل يومياً، حيث تستورد الإمارات الخام العراقي
لتكريره في مصفاة الرويس، فيما تفضل تصدير خامها "مربان" لتحقيق عوائد أعلى.