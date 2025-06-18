https://sarabic.ae/20250618/وزير-الخارجية-العراقي-يدعو-إلى-اجتماع-طارئ-لوزراء-الخارجية-العرب-1101797939.html
وزير الخارجية العراقي يدعو إلى اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب
وزير الخارجية العراقي يدعو إلى اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب
سبوتنيك عربي
دعا نائب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي المقرر انعقاده في... 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T15:06+0000
2025-06-18T15:06+0000
2025-06-18T15:06+0000
العراق
دعوة لاجتماع طارىء
وزراء الخارجية العرب
إيران
العالم العربي
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن وزارة الخارجية العراقية، قولها في بيان إن حسين، تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره المصري بدر عبد العاطي، لافتة إلى أنه "جرى خلال الاتصال بحث آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، لا سيما التغيرات التي طرأت على مجرى الحرب الدائرة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة".وبحسب "واع"، جرى خلال الاتصال "بحث آخر التطورات المتعلقة بالحرب الدائرة في المنطقة، والتغيرات التي طرأت على مواقف بعض الدول إزاءها"، لافتة إلى أن "الجانبين ناقشا الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي، المزمع عقده في مدينة إسطنبول، مطلع الأسبوع المقبل".
https://sarabic.ae/20250618/العراق-يعلن-تشكيل-خلية-أزمات-عربية-للتأهب-للطوارئ-النووية-1101773300.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, دعوة لاجتماع طارىء, وزراء الخارجية العرب, إيران, العالم العربي
العراق, دعوة لاجتماع طارىء, وزراء الخارجية العرب, إيران, العالم العربي
وزير الخارجية العراقي يدعو إلى اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب
دعا نائب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي المقرر انعقاده في مدينة إسطنبول التركية، مطلع الأسبوع المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن وزارة الخارجية العراقية، قولها في بيان إن حسين، تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره المصري بدر عبد العاطي، لافتة إلى أنه "جرى خلال الاتصال بحث آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، لا سيما التغيرات التي طرأت على مجرى الحرب الدائرة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية
، وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة".
وأضافت: "في هذا السياق، وبصفته رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، دعا فؤاد حسين، إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، المقرر انعقاده في مدينة إسطنبول مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بهدف تنسيق المواقف العربية إزاء التطورات المتسارعة ومواجهة التحديات الراهنة بروح جماعية ومسؤولة".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكد حسين، ونظيره التركي هاكان فيدان، في اتصال هاتفي، ضرورة التنسيق الدبلوماسي لضمان استقرار المنطقة.
وبحسب "واع"، جرى خلال الاتصال "بحث آخر التطورات المتعلقة بالحرب الدائرة في المنطقة
، والتغيرات التي طرأت على مواقف بعض الدول إزاءها"، لافتة إلى أن "الجانبين ناقشا الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي، المزمع عقده في مدينة إسطنبول، مطلع الأسبوع المقبل".