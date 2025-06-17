https://sarabic.ae/20250617/3-محافظات-جنوبية-مهددة-بـسحابة-قاتلة-فهل-العراق-مستعد-لكارثة-نووية؟-1101759976.html

3 محافظات جنوبية مهددة بـ"سحابة قاتلة".. فهل العراق مستعد لكارثة نووية؟

3 محافظات جنوبية مهددة بـ"سحابة قاتلة".. فهل العراق مستعد لكارثة نووية؟

سبوتنيك عربي

في خضم التصعيد المستمر في المنطقة، ومع تزايد الضربات الموجّهة نحو المفاعلات النووية الإيرانية، تتصاعد المخاوف من تأثيرات بيئية محتملة تطال دول الجوار، وعلى... 17.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-17T19:14+0000

2025-06-17T19:14+0000

2025-06-17T19:14+0000

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وعلى الرغم من القلق الشعبي والتحذيرات التي يبديها خبراء في مجالات البيئة والصحة العامة، أعلنت الجهات الرسمية العراقية حتى الآن عدم رصد أي تلوث إشعاعي داخل أراضي البلاد.هذا الإعلان جاء لطمأنة الرأي العام، في وقت يشهد فيه الإقليم توترًا غير مسبوق، ما يفتح باب التساؤلات حول مدى جاهزية العراق لرصد ومواجهة أي تسرب إشعاعي محتمل، وحجم الشفافية في نقل الحقائق للمواطنين.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية في العراق، عدم رصدها أي مؤشرات خطرة جراء القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران، مبينة أنها فعّلت غرفة طوارئ لرصد أي تسرب.حيث قال مدير الوقاية والإشعاع في الهيئة صباح الحسيني، إن "المنافذ الحدودية تتم مراقبتها باستخدام بوابات الفحص الإشعاعي، حيث تقرأ الخلفيات الإشعاعية وتُرسل مباشرة إلى المحطات المركزية في مكاتب الهيئة".وأشار إلى أن "العراق يمتلك منظومات حديثة قادرة على رصد وتشخيص أي ارتفاع في الخلفية الإشعاعية، وحتى الآن ومع الضربات التي استهدفت منشآت داخل إيران، لم يسجل أي خلل أو زيادة في النشاط الإشعاعي على الأراضي العراقية".تحذيرات من "كارثة إشعاعية محتملة"حذّر كاظم الشمري، عضو مجلس النواب العراقي، من المخاطر البيئية والصحية الجسيمة، التي قد يتعرض لها العراق في حال حدوث تسرّب إشعاعي نتيجة استمرار الضربات على المفاعلات النووية الإيرانية، مشددًا على ضرورة تحرك الحكومة العراقية بشكل فوري وعلى أعلى المستويات الدبلوماسية لاحتواء الأزمة.وقال الشمري في حديث لـ"سبوتنيك"، إن "العراق، ووفقًا لتقارير ومواقف سابقة صادرة عن منظمة الطاقة الذرية العراقية، لم يسجل حتى الآن أي تسرّب إشعاعي على أراضيه، إلا أن الدراسات الفنية تؤكد أن العراق سيكون ضمن الدول المتأثرة بالإشعاع النووي، في حال تعرضت المفاعلات الإيرانية لأي تسرب فعلي، خصوصًا بالنظر إلى حركة الرياح في المنطقة".وتابع الشمري، حديثه قائلًا: "نحن شعب عانى بما يكفي من التلوث الإشعاعي بسبب القصف الأمريكي خلال حرب الخليج عام 1991، واحتلال العراق عام 2003، حيث لا تزال المحافظات الجنوبية، وسكانها من الرجال والنساء والأطفال، يرزحون تحت وطأة الأمراض السرطانية المتزايدة نتيجة استخدام القنابل المحرمة دوليًا".واختتم بالقول إن "التحرك يجب أن يكون سريعًا ومباشرًا، وقد تم توجيه الدعوة لعقد جلسة طارئة مؤخرًا، لكن ذلك لا يكفي ونحتاج إلى موقف عراقي رسمي ودولي واضح يُعبّر عن خطورة الموقف ورفض أي تصعيد قد يهدد حياة شعوب المنطقة برمتها".ويوم الجمعة الماضية، اتخذت الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في العراق، عددًا من الإجراءات الاحترازية إثر هجوم إسرائيلي على مفاعل "نطنز" النووي في إيران، حيث قال المتحدث باسم الهيئة إن "غرفة الطوارئ النووية والإشعاعية في الهيئة الوطنية والإنذار المبكر، استنفرت، منذ بدء الأحداث، جهود كوادرها لمراقبة الأحداث عن كثب".3 محافظات عراقية "مهددة بالإشعاع القاتل"وفي بيان صدر يوم الاثنين الماضي، كشف "مرصد العراق الأخضر"، عدم تسجيل أي نشاط إشعاعي في الأجواء العراقية، لا سيما في المحافظات الجنوبية القريبة من الحدود الإيرانية، عقب الهجوم الإسرائيلي على منشآت نووية في إيران.وتابع المرصد أن "مفاعل نطنز، وهو الأكبر لتخصيب اليورانيوم، يبعد نحو 400 كم جوًا عن العراق، فيما يبعد مفاعل بوشهر المستخدم للطاقة نحو 450 كم عن البصرة"، مضيفًا أن "انتقال الإشعاع المشع يعتمد على الظروف الجوية، مثل سرعة الرياح واتجاهها، وأن الرياح الحالية لا تنذر بخطر، إذ لم تتجاوز سرعتها 15 كم في الساعة هذا الأسبوع".وقد يؤدي التعرض للإشعاع النووي، بحسب حديث الخبراء ذاتهم، إلى مشكلات صحية خطيرة، من بينها ارتفاع خطر الإصابة بأنواع متعددة من السرطان، وظهور تشوهات خلقية، إضافة إلى أضرار مزمنة أخرى قد تؤثر على الجسم على المدى الطويل.دعوات إلى ضبط النفس وتجنب الزج بالعراق في صراعات إقليميةوكانت إسرائيل، قد استهدفت في قصفها الذي انطلق يوم الجمعة الماضية، العديد من المفاعلات النووية الإيرانية بينها مفاعل "نطنز" النووي، وهو المنشأة الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في إيران، الذي صُمم لاستيعاب عشرات الآلاف من أجهزة الطرد المركزي.وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فقد تعرض مفاعل "نطنز"، منذ عام 2010، لسلسلة هجمات إسرائيلية، الأمر الذي دفع الجهات الحكومية الإيرانية إلى استنفار الجهود لمواجهة أي خطر يتعلق بالتلوث.في المقابل، يدعو عضو مجلس النواب العراقي حسين مؤنس، إلى "التزام الحياد الإيجابي وتجنب زج العراق في صراعات إقليمية متصاعدة"، مشيرًا إلى أن "الوضع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا يزال متماسكًا ولا يستدعي حتى الآن أي تدخلات خارجية، بل يتطلب إفساح المجال أمام الحلول الدبلوماسية".وتابع: "نحن في انتظار مواقف حقيقية وفعّالة من قبل الحكومة العراقية لدعم المسار الدبلوماسي ودرء خطر الانخراط في هذا الصراع المحتدم، خاصة وأن العراق لا يحتمل أي تصعيد إضافي بعد ما مرّ به من حروب ونزاعات أثقلت كاهله لسنوات".وأشار عضو مجلس النواب العراقي إلى أن "العراق يجب أن يعمل على حماية أمنه القومي، ويدعم أي جهود تؤدي إلى تهدئة إقليمية شاملة، بعيدًا عن سياسة المحاور والتدخلات التي لا تجلب سوى مزيد من المعاناة للشعب العراقي"، لافتًا إلى أن "التحرك الدبلوماسي يجب أن يسبق أي حديث عن التصعيد، خصوصًا أن بعض الدعوات لعقد جلسات طارئة تأتي في ظل ظروف معقدة للغاية ولا يجب أن تؤدي إلى قرارات انفعالية".وأثار رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، التحذيرات بشأن خطر تسرب إشعاع نووي، مشيرًا إلى أن التوتر العسكري الحالي بين إسرائيل وإيران، "يزيد من خطر تسرب إشعاع نووي، ويؤخر جهود منع حيازة أسلحة نووية، وعلى الجميع ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لمنع المزيد من التصعيد".

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