https://sarabic.ae/20250617/خبير-اقتصادي-أمريكي-يدعو-روسيا-للتوسط-في-تهدئة-الصراع-الإيراني-الإسرائيلي-1101758321.html

خبير اقتصادي أمريكي يدعو روسيا للتوسط في تهدئة الصراع الإيراني الإسرائيلي

خبير اقتصادي أمريكي يدعو روسيا للتوسط في تهدئة الصراع الإيراني الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

أفاد الخبير الاقتصادي الأمريكي الشهير جيفري ساكس، بأن روسيا يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في خفض التصعيد بين إيران وإسرائيل، وإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات. 17.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-17T18:15+0000

2025-06-17T18:15+0000

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وقال ساكس لوكالة "سبوتنيك": "سيكون من الرائع لو أصبحت روسيا وسيطًا. من الضروري وقف العدوان الإسرائيلي فورًا واستئناف المفاوضات بشأن السيطرة على المنشآت النووية الإيرانية ورفع العقوبات".وفي وقت سابق من اليوم، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، بأن الوضع في الشرق الأوسط مقلق ويتجه حاليًا نحو مزيد من التصعيد.ونوّه بيسكوف إلى أن روسيا ترى الآن، على الأقل، ترددًا إسرائيليًا في اتباع المسار السلمي لحل النزاع مع إيران والسعي إلى الوساطة في هذا الشأن.إيران تعلن تدمير "مواقع استراتيجية" إسرائيلية في تل أبيب وحيفاالبنتاغون يرسل قوات إضافية إلى الشرق الأوسط

https://sarabic.ae/20250617/الكرملين-الوضع-في-الشرق-الأوسط-يثير-القلق-ويتجه-نحو-مزيد-من-التصعيد-1101742035.html

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