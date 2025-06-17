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بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
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خبير اقتصادي أمريكي يدعو روسيا للتوسط في تهدئة الصراع الإيراني الإسرائيلي
خبير اقتصادي أمريكي يدعو روسيا للتوسط في تهدئة الصراع الإيراني الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
أفاد الخبير الاقتصادي الأمريكي الشهير جيفري ساكس، بأن روسيا يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في خفض التصعيد بين إيران وإسرائيل، وإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات. 17.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-17T18:15+0000
2025-06-17T18:55+0000
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وقال ساكس لوكالة "سبوتنيك": "سيكون من الرائع لو أصبحت روسيا وسيطًا. من الضروري وقف العدوان الإسرائيلي فورًا واستئناف المفاوضات بشأن السيطرة على المنشآت النووية الإيرانية ورفع العقوبات".وفي وقت سابق من اليوم، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، بأن الوضع في الشرق الأوسط مقلق ويتجه حاليًا نحو مزيد من التصعيد.ونوّه بيسكوف إلى أن روسيا ترى الآن، على الأقل، ترددًا إسرائيليًا في اتباع المسار السلمي لحل النزاع مع إيران والسعي إلى الوساطة في هذا الشأن.إيران تعلن تدمير "مواقع استراتيجية" إسرائيلية في تل أبيب وحيفاالبنتاغون يرسل قوات إضافية إلى الشرق الأوسط
https://sarabic.ae/20250617/الكرملين-الوضع-في-الشرق-الأوسط-يثير-القلق-ويتجه-نحو-مزيد-من-التصعيد-1101742035.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

خبير اقتصادي أمريكي يدعو روسيا للتوسط في تهدئة الصراع الإيراني الإسرائيلي

18:15 GMT 17.06.2025 (تم التحديث: 18:55 GMT 17.06.2025)
© AP Photoمحاولات إسرائيلية لاعتراض صواريخ إيرانية فوق تل أبيب
محاولات إسرائيلية لاعتراض صواريخ إيرانية فوق تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2025
© AP Photo
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حصري
أفاد الخبير الاقتصادي الأمريكي الشهير جيفري ساكس، بأن روسيا يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في خفض التصعيد بين إيران وإسرائيل، وإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات.
وقال ساكس لوكالة "سبوتنيك": "سيكون من الرائع لو أصبحت روسيا وسيطًا. من الضروري وقف العدوان الإسرائيلي فورًا واستئناف المفاوضات بشأن السيطرة على المنشآت النووية الإيرانية ورفع العقوبات".

وأوضح أن "إسرائيل تحاول بكل الوسائل إحباط إمكانية التوصل إلى تسوية دبلوماسية، على الرغم من أن التوصل إلى اتفاق متوازن كان ولا يزال ممكنا".

الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2025
الكرملين: الوضع في الشرق الأوسط يثير القلق ويتجه نحو مزيد من التصعيد
10:41 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، بأن الوضع في الشرق الأوسط مقلق ويتجه حاليًا نحو مزيد من التصعيد.

وقال بيسكوف للصحفيين: "الوضع مقلق... يتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين".

ونوّه بيسكوف إلى أن روسيا ترى الآن، على الأقل، ترددًا إسرائيليًا في اتباع المسار السلمي لحل النزاع مع إيران والسعي إلى الوساطة في هذا الشأن.
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