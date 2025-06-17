https://sarabic.ae/20250617/خبير-اقتصادي-أمريكي-يدعو-روسيا-للتوسط-في-تهدئة-الصراع-الإيراني-الإسرائيلي-1101758321.html
خبير اقتصادي أمريكي يدعو روسيا للتوسط في تهدئة الصراع الإيراني الإسرائيلي
خبير اقتصادي أمريكي يدعو روسيا للتوسط في تهدئة الصراع الإيراني الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
أفاد الخبير الاقتصادي الأمريكي الشهير جيفري ساكس، بأن روسيا يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في خفض التصعيد بين إيران وإسرائيل، وإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات. 17.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-17T18:15+0000
2025-06-17T18:15+0000
2025-06-17T18:55+0000
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وقال ساكس لوكالة "سبوتنيك": "سيكون من الرائع لو أصبحت روسيا وسيطًا. من الضروري وقف العدوان الإسرائيلي فورًا واستئناف المفاوضات بشأن السيطرة على المنشآت النووية الإيرانية ورفع العقوبات".وفي وقت سابق من اليوم، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، بأن الوضع في الشرق الأوسط مقلق ويتجه حاليًا نحو مزيد من التصعيد.ونوّه بيسكوف إلى أن روسيا ترى الآن، على الأقل، ترددًا إسرائيليًا في اتباع المسار السلمي لحل النزاع مع إيران والسعي إلى الوساطة في هذا الشأن.إيران تعلن تدمير "مواقع استراتيجية" إسرائيلية في تل أبيب وحيفاالبنتاغون يرسل قوات إضافية إلى الشرق الأوسط
https://sarabic.ae/20250617/الكرملين-الوضع-في-الشرق-الأوسط-يثير-القلق-ويتجه-نحو-مزيد-من-التصعيد-1101742035.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
خبير اقتصادي أمريكي يدعو روسيا للتوسط في تهدئة الصراع الإيراني الإسرائيلي
18:15 GMT 17.06.2025 (تم التحديث: 18:55 GMT 17.06.2025)
حصري
أفاد الخبير الاقتصادي الأمريكي الشهير جيفري ساكس، بأن روسيا يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في خفض التصعيد بين إيران وإسرائيل، وإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات.
وقال ساكس لوكالة "سبوتنيك": "سيكون من الرائع لو أصبحت روسيا وسيطًا. من الضروري وقف العدوان الإسرائيلي فورًا واستئناف المفاوضات بشأن السيطرة على المنشآت النووية الإيرانية ورفع العقوبات".
وأوضح أن "إسرائيل تحاول بكل الوسائل إحباط إمكانية التوصل إلى تسوية دبلوماسية، على الرغم من أن التوصل إلى اتفاق متوازن كان ولا يزال ممكنا".
وفي وقت سابق من اليوم، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، بأن الوضع في الشرق الأوسط مقلق
ويتجه حاليًا نحو مزيد من التصعيد.
وقال بيسكوف للصحفيين: "الوضع مقلق... يتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين".
ونوّه بيسكوف إلى أن روسيا ترى الآن، على الأقل، ترددًا إسرائيليًا في اتباع المسار السلمي لحل النزاع مع إيران والسعي إلى الوساطة في هذا الشأن.