https://sarabic.ae/20250615/كتائب-حزب-الله-العراقية-تهدد-بضرب-القواعد-الأمريكية-إذا-تدخلت-واشنطن-في-الحرب-ضد-إيران-1101680445.html

كتائب "حزب الله" العراقية تهدد بضرب القواعد الأمريكية إذا تدخلت واشنطن في الحرب ضد إيران

كتائب "حزب الله" العراقية تهدد بضرب القواعد الأمريكية إذا تدخلت واشنطن في الحرب ضد إيران

سبوتنيك عربي

هددت كتائب "حزب الله" العراقية، اليوم الأحد، أمريكا بضرب قواعدها العسكرية، في حال إقدامها على التدخل في الحرب القائمة بين إيران وإسرائيل. 15.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-15T11:59+0000

2025-06-15T11:59+0000

2025-06-15T12:48+0000

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وقالت في بيان عبر موقعها، إن "إيران لا تحتاج إلى أي دعم عسكري من أحد لردع الكيان الصهيوني المجرم، فهي تملك من الرجال والإمكانات ما يكفي لتمريغ أنف نتنياهو بالتراب، وكبح جماح طغيان هذا الكيان الغاصب".وتابعت كتائب "حزب الله" العراقية في بيانها: "وانطلاقا من الوضع الراهن، فإن الواجب يفرض على الحكومة العراقية، والإخوة في الإطار التنسيقي، والمخلصين من المتصدّين تحّمل المسؤولية، واتخاذ موقف شجاع كي لا تتسع رقعة الحرب، وذلك بغلق سفارة الشر الأكبر، وطرد قوات الاحتلال الأمريكي من البلاد، كونها التهديد الأوضح والأخطر لأمن العراق واستقرار المنطقة".وشنت إسرائيل، فجر يوم الجمعة الماضي، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ.

https://sarabic.ae/20250615/ترامب-يحذر-إيران-من-مغبة-الهجوم-على-أمريكا-1101673133.html

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