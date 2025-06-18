https://sarabic.ae/20250618/العراق-يعلن-تشكيل-خلية-أزمات-عربية-للتأهب-للطوارئ-النووية-1101773300.html
العراق يعلن تشكيل "خلية أزمات" عربية للتأهب للطوارئ النووية
العراق يعلن تشكيل "خلية أزمات" عربية للتأهب للطوارئ النووية
سبوتنيك عربي
أعلنت الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في العراق، تشكيل غرفة عمليات عربية مشتركة للتأهب والتصدي للطوارئ النووية. 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T08:06+0000
2025-06-18T08:06+0000
2025-06-18T08:36+0000
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يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات واستهداف إسرائيل لمنشآت نووية داخل إيران، حسبما ذكرت شبكة "السومرية"، اليوم الأربعاء.وجاء في بيان للهيئة أن التشكيل تم خلال اجتماع تنسيقي عقد عبر دائرة تلفزيونية، برئاسة سالم الحامدي، مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية، وصباح حسن الحسيني، معاون رئيس الهيئة العراقية ورئيس الشبكة العربية للهيئات الرقابية النووية، بمشاركة ممثلين عن الأردن ولبنان واليمن والكويت وليبيا والبحرين وتونس والسودان.وصرّح الحسيني خلال الاجتماع أنه تم الاتفاق على تشكيل غرفة عمليات "خلية أزمات" لتسهيل التواصل الفوري وتنسيق الاستجابة بين الدول، في حال تسجيل أي تغير غير طبيعي في مستويات الإشعاع.وأوضح البيان أن هذه الترتيبات تندرج ضمن جهود العمل العربي المشترك للتعامل مع المخاطر المحتملة الناجمة عن الهجمات العسكرية ضد المنشآت النووية في المنطقة، بما يضمن حماية السكان والبيئة، والحفاظ على الأمن والأمان النوويين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات الجوية والقصف الصاروخي منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، عندما تسببت الضربات الإسرائيلية ضد إيران في مقتل مجموعة من المسؤولين الإيرانيين، وردت إيران مساء اليوم نفسه بهجمات صاروخية على تل أبيب.
https://sarabic.ae/20250617/3-محافظات-جنوبية-مهددة-بـسحابة-قاتلة-فهل-العراق-مستعد-لكارثة-نووية؟-1101759976.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, إيران, إسرائيل
أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, إيران, إسرائيل
العراق يعلن تشكيل "خلية أزمات" عربية للتأهب للطوارئ النووية
08:06 GMT 18.06.2025 (تم التحديث: 08:36 GMT 18.06.2025)
أعلنت الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في العراق، تشكيل غرفة عمليات عربية مشتركة للتأهب والتصدي للطوارئ النووية.
يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات واستهداف إسرائيل لمنشآت نووية داخل إيران، حسبما ذكرت شبكة
"السومرية"، اليوم الأربعاء.
وجاء في بيان للهيئة أن التشكيل تم خلال اجتماع تنسيقي عقد عبر دائرة تلفزيونية، برئاسة سالم الحامدي، مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية، وصباح حسن الحسيني، معاون رئيس الهيئة العراقية ورئيس الشبكة العربية للهيئات الرقابية النووية، بمشاركة ممثلين عن الأردن ولبنان واليمن والكويت وليبيا والبحرين وتونس والسودان.
وصرّح الحسيني خلال الاجتماع أنه تم الاتفاق على تشكيل غرفة عمليات "خلية أزمات" لتسهيل التواصل الفوري وتنسيق الاستجابة بين الدول، في حال تسجيل أي تغير غير طبيعي في مستويات الإشعاع.
وأوضح البيان أن هذه الترتيبات تندرج ضمن جهود العمل العربي المشترك للتعامل مع المخاطر المحتملة الناجمة عن الهجمات العسكرية
ضد المنشآت النووية في المنطقة، بما يضمن حماية السكان والبيئة، والحفاظ على الأمن والأمان النوويين.
وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات الجوية
والقصف الصاروخي منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، عندما تسببت الضربات الإسرائيلية ضد إيران في مقتل مجموعة من المسؤولين الإيرانيين، وردت إيران مساء اليوم نفسه بهجمات صاروخية على تل أبيب.