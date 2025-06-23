https://sarabic.ae/20250623/إيران-تهدد-بإغلاق-مضيق-هرمز-ما-أهميته-في-التجارة-العالمية؟-1101945874.html
إيران تهدد بإغلاق مضيق هرمز.. ما أهميته في التجارة العالمية؟
إيران تهدد بإغلاق مضيق هرمز.. ما أهميته في التجارة العالمية؟
سبوتنيك عربي
هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز، الممر المائي الضيق الواقع عند مصب الخليج، والذي يمثّل طريق الشحن الرئيسي لربع تجارة النفط في العالم. 23.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-23T05:36+0000
2025-06-23T05:36+0000
2025-06-23T05:36+0000
إيران
اقتصاد
العالم
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ووافق البرلمان الإيراني على قرار إغلاق مضيق هرمز، وفوّض المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد باتخاذ القرار النهائي، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية، نقلاً عن إسماعيل كوثري، عضو لجنة الأمن القومي في مجلس النواب.هذا الممر المائي يربط الخليج بالمحيط الهندي، حيث تقع إيران شماله والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان جنوبه.ويبلغ طوله 161 كيلومترا وعرضه 32 كيلومترا تقريبا في أضيق نقطة فيه، حيث يبلغ عرض الممرات الملاحية في كل اتجاه 3 كيلومترات ونيف.أهمية مضيق هرمزمضيق هرمز، طريق ملاحي ضيق في منطقة الخليج، يشكل منفذ نفطها إلى العالم الخارجي، ويُلقّب بشريان الحياة للعالم الصناعي.يمر عبر المضيق ربع تجارة النفط العالمية تقريبا، وبحسب ما ذكرت وكالة "رويترز"، أظهرت بيانات من شركة "فورتيكسا"، أن ما يقرب من 17.8 إلى 20.8 مليون برميل من النفط الخام والمكثفات والوقود تدفقت عبر المضيق يوميًا، منذ بداية 2022 وحتى الشهر الماضي.السفن العملاقة نقلت عبر المضيق في عام 2024 وحده ما يقرب من 16.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمكثفات من السعودية والعراق والكويت والإمارات وإيران، وفقا للبيانات التي جمعتها وكالة "بلومبيرغ"، كما أن أكثر من خُمس الإمدادات العالمية من الغاز معظمها من دولة قطر، عبرت من خلاله في الفترة ذاتها.الدول الأكثر اعتمادا على مضيق هرمز؟العراق يعتمد حاليا في تصدير شحناته النفطية كلها بشكل كبير على مضيق هرمز، أما الكويت وقطر والبحرين، فلا خيار لها سوى شحن نفطها عبر الممر المائي، بينما تعتمد إيران أيضا عليه كليا.اكثر المتضررين في حال إغلاق مضيق هرمزالصين والهند واليابان وكوريا الديمقراطية، لأن 84% من النفط والغاز يصلهم عبر المضيق، كما ستتضرر الدول الأوروبية بسبب تذبذب أسعار النفط العالمية.العراق في مهب أزمة جديدة.. هل يغلق مضيق هرمز باب النفط العراقي؟خبراء: أوروبا ستدفع ثمن الحرب بين إيران وإسرائيل... وانهيار قطاعات اقتصادية كبيرة وارد
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https://sarabic.ae/20250619/إيران-تلوح-مجددا-بإغلاق-مضيق-هرمز-ردا-على-العدوان-الإسرائيلي-1101826387.html
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إيران, اقتصاد, العالم
إيران تهدد بإغلاق مضيق هرمز.. ما أهميته في التجارة العالمية؟
هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز، الممر المائي الضيق الواقع عند مصب الخليج، والذي يمثّل طريق الشحن الرئيسي لربع تجارة النفط في العالم.
ووافق البرلمان الإيراني على قرار إغلاق مضيق هرمز، وفوّض المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد باتخاذ القرار النهائي، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية، نقلاً عن إسماعيل كوثري، عضو لجنة الأمن القومي في مجلس النواب.
وسيتسبب إغلاق المضيق بأزمة طاقة عالمية، خصوصًا وأن نحو 20% من تدفقات النفط والغاز العالمية تمر من خلاله.
هذا الممر المائي يربط الخليج بالمحيط الهندي، حيث تقع إيران شماله والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان جنوبه.
ويبلغ طوله 161 كيلومترا وعرضه 32 كيلومترا تقريبا في أضيق نقطة فيه، حيث يبلغ عرض الممرات الملاحية في كل اتجاه 3 كيلومترات ونيف.
مضيق هرمز، طريق ملاحي ضيق في منطقة الخليج، يشكل منفذ نفطها إلى العالم الخارجي، ويُلقّب بشريان الحياة للعالم الصناعي.
يمر عبر المضيق ربع تجارة النفط العالمية تقريبا، وبحسب ما ذكرت وكالة "رويترز"، أظهرت بيانات من شركة "فورتيكسا"، أن ما يقرب من 17.8 إلى 20.8 مليون برميل من النفط الخام والمكثفات والوقود تدفقت عبر المضيق يوميًا، منذ بداية 2022 وحتى الشهر الماضي.
وإذا حالت إيران دون وصول الناقلات العملاقة التي تنقل النفط والغاز إلى الصين وأوروبا وغيرها من المناطق الرئيسية المستهلكة للطاقة، إلى مياه الخليج، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل هائل وسريع وربما زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي.
السفن العملاقة نقلت عبر المضيق في عام 2024 وحده ما يقرب من 16.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمكثفات من السعودية والعراق والكويت والإمارات وإيران، وفقا للبيانات التي جمعتها وكالة "بلومبيرغ"، كما أن أكثر من خُمس الإمدادات العالمية من الغاز معظمها من دولة قطر، عبرت من خلاله في الفترة ذاتها.
الدول الأكثر اعتمادا على مضيق هرمز؟
العراق يعتمد حاليا في تصدير شحناته النفطية كلها بشكل كبير على مضيق هرمز، أما الكويت وقطر والبحرين، فلا خيار لها سوى شحن نفطها عبر الممر المائي، بينما تعتمد إيران أيضا عليه كليا.
اكثر المتضررين في حال إغلاق مضيق هرمز
في حال إغلاق مضيق هرمز، فدول الخليج ومصدرو النفط، وهي السعودية والإمارات والكويت والعراق، ستكون من أكثر الدول تضررًا، فقد يتراجع تصديرها بنسبة أكبر من 90% عبر المضيق، رغم وجود خطوط أنابيب بديلة مثل أنبوب البحر الأحمر.
الصين والهند واليابان وكوريا الديمقراطية، لأن 84% من النفط والغاز يصلهم عبر المضيق، كما ستتضرر الدول الأوروبية بسبب تذبذب أسعار النفط العالمية.