https://sarabic.ae/20250623/دولة-عربية-تبحث-عن-بدائل-لتصدير-النفط-تحسبا-لإغلاق-مضيق-هرمز-1101953824.html

دولة عربية تبحث عن بدائل لتصدير نفطها تحسبا لإغلاق مضيق هرمز

دولة عربية تبحث عن بدائل لتصدير نفطها تحسبا لإغلاق مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

كشفت دولة عربية أنها تعمل على إعداد بدائل لتصدير نفطها الخام في حال إغلاق إيران المحتمل لمضيق هرمز، بعد الضربات الأمريكية التي شُنت، أمس الأحد، ضد منشآت نووية... 23.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-23T09:42+0000

2025-06-23T09:42+0000

2025-06-23T09:42+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

مضيق هرمز

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104225/68/1042256806_0:194:4857:2926_1920x0_80_0_0_c855dc1c16bcc3788cff6df1eccab942.jpg

وفيما يتعلق بإمكانية إغلاق مضيق هرمز، أوضح وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، في تصريحات لقناة "الشرقية نيوز" العراقية، أن "الوزارة تعمل على إعداد بدائل لتصدير الخام العراقي في حال حدوث ذلك"، مؤكدًا أن "الإنتاج النفطي في العراق مستمر وفق اتفاق "أوبك" وبما يتماشى مع السقوف الإنتاجية المحددة".وكشف عبد الغني عن تأثر القطاع النفطي في البلاد جراء التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، موضحًا أن "استمرار إغلاق الأجواء العراقية بسبب الحرب أدى إلى تأخير وصول الخبراء الأجانب إلى الحقول النفطية والغازية".وأكد عبد الغني أن "هذا التأثير لم يؤثر على معدلات الإنتاج أو التصدير، بل تسبب فقط في تأخير عمليات تطوير الحقول، التي تُجرى بشكل مستمر".وفي خطوة يتم النظر إليها على أنها رد مباشر على الضربات العسكرية الأمريكية الأخيرة على المنشآت النووية، كشفت الحكومة والسلطات العسكرية الإيرانية، صباح أمس الأحد، عن نيتها تنفيذ قرار بإغلاق مضيق هرمز، حيث وافق البرلمان عليه وبانتظار رأي المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، خلال الساعات القليلة المقبلة.ويفصل المضيق بين الخليج وبحر العرب، وتستخدمه دول عدة في المنطقة كممر رئيسي لتصدير الجزء الأكبر من إنتاجها النفطي، حيث بقي المضيق على مدى العقود الماضية نقطة توتر مزمنة، خاصة خلال فترات التصعيد بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى.ويقع مضيق هرمز بين سلطنة عمان وإيران وهو طريق التصدير الرئيسي لمنتجي النفط مثل السعودية والإمارات والعراق والكويت.وسبق أن لوّحت إيران في مناسبات عدة بإغلاق مضيق هرمز كوسيلة للرد أو الضغط، سواء في حال تعرضها لهجوم عسكري أو فرض قيود على صادراتها النفطية، إلا أن الإقدام الفعلي على هذه الخطوة يمثل تصعيدًا بالغ الخطورة، قد يؤدي إلى اندلاع صراع إقليمي واسع النطاق، وفقا للمراقبين للشأن الدولي.

https://sarabic.ae/20250623/الاتحاد-الأوروبي-إغلاق-إيران-مضيق-هرمز-سيكون-خطيرا-للغاية-وقد-نعيد-فرض-العقوبات-عليها-1101950803.html

https://sarabic.ae/20250622/روبيو-إقدام-إيران-على-إغلاق-مضيق-هرمز-سيمثل-تصعيدا-هائلا-يتطلب-ردا-من-واشنطن-ودول-أخرى-1101938122.html

العراق

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, مضيق هرمز, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي