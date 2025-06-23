https://sarabic.ae/20250623/دولة-عربية-تبحث-عن-بدائل-لتصدير-النفط-تحسبا-لإغلاق-مضيق-هرمز-1101953824.html
دولة عربية تبحث عن بدائل لتصدير نفطها تحسبا لإغلاق مضيق هرمز
دولة عربية تبحث عن بدائل لتصدير نفطها تحسبا لإغلاق مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
كشفت دولة عربية أنها تعمل على إعداد بدائل لتصدير نفطها الخام في حال إغلاق إيران المحتمل لمضيق هرمز، بعد الضربات الأمريكية التي شُنت، أمس الأحد، ضد منشآت نووية... 23.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-23T09:42+0000
2025-06-23T09:42+0000
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وفيما يتعلق بإمكانية إغلاق مضيق هرمز، أوضح وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، في تصريحات لقناة "الشرقية نيوز" العراقية، أن "الوزارة تعمل على إعداد بدائل لتصدير الخام العراقي في حال حدوث ذلك"، مؤكدًا أن "الإنتاج النفطي في العراق مستمر وفق اتفاق "أوبك" وبما يتماشى مع السقوف الإنتاجية المحددة".وكشف عبد الغني عن تأثر القطاع النفطي في البلاد جراء التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، موضحًا أن "استمرار إغلاق الأجواء العراقية بسبب الحرب أدى إلى تأخير وصول الخبراء الأجانب إلى الحقول النفطية والغازية".وأكد عبد الغني أن "هذا التأثير لم يؤثر على معدلات الإنتاج أو التصدير، بل تسبب فقط في تأخير عمليات تطوير الحقول، التي تُجرى بشكل مستمر".وفي خطوة يتم النظر إليها على أنها رد مباشر على الضربات العسكرية الأمريكية الأخيرة على المنشآت النووية، كشفت الحكومة والسلطات العسكرية الإيرانية، صباح أمس الأحد، عن نيتها تنفيذ قرار بإغلاق مضيق هرمز، حيث وافق البرلمان عليه وبانتظار رأي المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، خلال الساعات القليلة المقبلة.ويفصل المضيق بين الخليج وبحر العرب، وتستخدمه دول عدة في المنطقة كممر رئيسي لتصدير الجزء الأكبر من إنتاجها النفطي، حيث بقي المضيق على مدى العقود الماضية نقطة توتر مزمنة، خاصة خلال فترات التصعيد بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى.ويقع مضيق هرمز بين سلطنة عمان وإيران وهو طريق التصدير الرئيسي لمنتجي النفط مثل السعودية والإمارات والعراق والكويت.وسبق أن لوّحت إيران في مناسبات عدة بإغلاق مضيق هرمز كوسيلة للرد أو الضغط، سواء في حال تعرضها لهجوم عسكري أو فرض قيود على صادراتها النفطية، إلا أن الإقدام الفعلي على هذه الخطوة يمثل تصعيدًا بالغ الخطورة، قد يؤدي إلى اندلاع صراع إقليمي واسع النطاق، وفقا للمراقبين للشأن الدولي.
https://sarabic.ae/20250623/الاتحاد-الأوروبي-إغلاق-إيران-مضيق-هرمز-سيكون-خطيرا-للغاية-وقد-نعيد-فرض-العقوبات-عليها-1101950803.html
https://sarabic.ae/20250622/روبيو-إقدام-إيران-على-إغلاق-مضيق-هرمز-سيمثل-تصعيدا-هائلا-يتطلب-ردا-من-واشنطن-ودول-أخرى-1101938122.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, مضيق هرمز, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, مضيق هرمز, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
دولة عربية تبحث عن بدائل لتصدير نفطها تحسبا لإغلاق مضيق هرمز
كشفت دولة عربية أنها تعمل على إعداد بدائل لتصدير نفطها الخام في حال إغلاق إيران المحتمل لمضيق هرمز، بعد الضربات الأمريكية التي شُنت، أمس الأحد، ضد منشآت نووية إيرانية.
وفيما يتعلق بإمكانية إغلاق مضيق هرمز، أوضح وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، في تصريحات لقناة
"الشرقية نيوز" العراقية، أن "الوزارة تعمل على إعداد بدائل لتصدير الخام العراقي في حال حدوث ذلك"، مؤكدًا أن "الإنتاج النفطي في العراق مستمر وفق اتفاق "أوبك" وبما يتماشى مع السقوف الإنتاجية المحددة".
وكشف عبد الغني عن تأثر القطاع النفطي في البلاد جراء التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، موضحًا أن "استمرار إغلاق الأجواء العراقية بسبب الحرب أدى إلى تأخير وصول الخبراء الأجانب إلى الحقول النفطية والغازية".
وأكد عبد الغني أن "هذا التأثير لم يؤثر على معدلات الإنتاج أو التصدير، بل تسبب فقط في تأخير عمليات تطوير الحقول، التي تُجرى بشكل مستمر".
وفي خطوة يتم النظر إليها على أنها رد مباشر على الضربات العسكرية الأمريكية الأخيرة على المنشآت النووية، كشفت الحكومة والسلطات العسكرية الإيرانية، صباح أمس الأحد، عن نيتها تنفيذ قرار بإغلاق مضيق هرمز، حيث وافق البرلمان عليه وبانتظار رأي المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، خلال الساعات القليلة المقبلة.
ويعتبر مضيق هرمز من أبرز الممرات البحرية الحيوية عالميا، إذ تمر عبره قرابة 20% من صادرات النفط والغاز في العالم وعلى رأسها العراق، ما يجعل أي تهديد بإغلاقه يثير قلقًا واسعًا في الأسواق العالمية.
ويفصل المضيق بين الخليج وبحر العرب، وتستخدمه دول عدة في المنطقة كممر رئيسي لتصدير الجزء الأكبر من إنتاجها النفطي، حيث بقي المضيق على مدى العقود الماضية نقطة توتر مزمنة، خاصة خلال فترات التصعيد بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى.
ويقع مضيق هرمز بين سلطنة عمان وإيران وهو طريق التصدير الرئيسي لمنتجي النفط مثل السعودية والإمارات والعراق والكويت.
وتمر عبر مضيق هرمز كميات هائلة من النفط الخام المستخرج من حقول النفط في دول عدة بمنظمة "أوبك"، وهي الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدّرة للنفط، مثل السعودية والإمارات والكويت والعراق، لتلبية الطلب العالمي.
وسبق أن لوّحت إيران في مناسبات عدة بإغلاق مضيق هرمز كوسيلة للرد أو الضغط، سواء في حال تعرضها لهجوم عسكري أو فرض قيود على صادراتها النفطية، إلا أن الإقدام الفعلي على هذه الخطوة يمثل تصعيدًا بالغ الخطورة، قد يؤدي إلى اندلاع صراع إقليمي واسع النطاق، وفقا للمراقبين للشأن الدولي.