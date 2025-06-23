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الاتحاد الأوروبي: إغلاق إيران مضيق هرمز سيكون خطيرا للغاية وقد نعيد فرض العقوبات عليها
الاتحاد الأوروبي: إغلاق إيران مضيق هرمز سيكون خطيرا للغاية وقد نعيد فرض العقوبات عليها
سبوتنيك عربي
حذّرت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، من أن إقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز سيكون "خطوة خطيرة للغاية" من شأنها أن تؤدي... 23.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-23T08:45+0000
2025-06-23T08:45+0000
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وجاءت تصريحات كالاس، قبيل انعقاد مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث أوضحت أن الوزراء ناقشوا الملف الإيراني، خلال إفطار عمل، وسيتناولونه بمزيد من التفصيل خلال الاجتماع الموسع.وأكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي يركّز على "إيجاد حل ديبلوماسي للتوترات المتصاعدة، ويشعر بقلق إزاء أي ردود انتقامية محتملة قد تؤدي إلى توسيع نطاق الحرب".وفي سياق متصل، ألمحت كايا كالاس، إلى إمكانية إعادة فرض العقوبات على إيران، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، مشيرة إلى "وجود آلية واضحة ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة تسمح بإعادة تفعيل العقوبات بالكامل ضد طهران".وشنّت الولايات المتحدة الأمريكية هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/ حزيران الجاري. ووفقا لواشنطن، كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل كبير، على حد قولها.ووفقا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يجب أن توافق طهران على"إنهاء هذه الحرب، وإلا ستواجه إيران عواقب أكثر خطورة". في الوقت ذاته، قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بعد الهجمات، التي وصفتها إيران بـ"البربرية والإجرامية"، إن "الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع الجمهورية الإسلامية".وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "يجب أن يبقى باب الدبلوماسية مفتوحًا دائمًا، لكن الآن... لم يعد كذلك".وفي سياق متصل، أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن "تطوير الصناعة النووية الإيرانية لن يتوقف".وأثار الهجوم الأمريكي ردود فعل سلبية على الصعيد الدولي، إذ وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الضربات الأمريكية بأنها "تصعيد خطير في المنطقة وتهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين".
https://sarabic.ae/20250623/إيران-تهدد-بإغلاق-مضيق-هرمز-ما-أهميته-في-التجارة-العالمية؟-1101945874.html
https://sarabic.ae/20241020/إيران-تستدعي-سفير-المجر-بصفتها-رئيسة-للاتحاد-الأوروبي-احتجاجا-على-بيان-القمة-الأوروبية-الخليجية-1093973535.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
أخبار الاتحاد الأوروبي, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل

الاتحاد الأوروبي: إغلاق إيران مضيق هرمز سيكون خطيرا للغاية وقد نعيد فرض العقوبات عليها

08:45 GMT 23.06.2025
© AP Photo / Virginia Mayoمسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس
© AP Photo / Virginia Mayo
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حذّرت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، من أن إقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز سيكون "خطوة خطيرة للغاية" من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد غير محسوب في المنطقة، على حد قولها.
وجاءت تصريحات كالاس، قبيل انعقاد مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث أوضحت أن الوزراء ناقشوا الملف الإيراني، خلال إفطار عمل، وسيتناولونه بمزيد من التفصيل خلال الاجتماع الموسع.
وأكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي يركّز على "إيجاد حل ديبلوماسي للتوترات المتصاعدة، ويشعر بقلق إزاء أي ردود انتقامية محتملة قد تؤدي إلى توسيع نطاق الحرب".
وفي سياق متصل، ألمحت كايا كالاس، إلى إمكانية إعادة فرض العقوبات على إيران، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، مشيرة إلى "وجود آلية واضحة ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة تسمح بإعادة تفعيل العقوبات بالكامل ضد طهران".
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وأضافت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن "استمرار التدهور الاقتصادي في إيران، ليس في مصلحة شعبها"، داعية إلى "العمل الجاد من أجل تحقيق اتفاق نووي يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، باعتباره هدفا مشتركا للمجتمع الدولي".
وشنّت الولايات المتحدة الأمريكية هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/ حزيران الجاري. ووفقا لواشنطن، كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل كبير، على حد قولها.
ووفقا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يجب أن توافق طهران على"إنهاء هذه الحرب، وإلا ستواجه إيران عواقب أكثر خطورة". في الوقت ذاته، قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بعد الهجمات، التي وصفتها إيران بـ"البربرية والإجرامية"، إن "الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع الجمهورية الإسلامية".
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وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "يجب أن يبقى باب الدبلوماسية مفتوحًا دائمًا، لكن الآن... لم يعد كذلك".
وأضاف أن "الولايات المتحدة هي التي خانت الدبلوماسية"، وأشار إلى أن "إيران ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها ومصالحها".
وفي سياق متصل، أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن "تطوير الصناعة النووية الإيرانية لن يتوقف".
وأثار الهجوم الأمريكي ردود فعل سلبية على الصعيد الدولي، إذ وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الضربات الأمريكية بأنها "تصعيد خطير في المنطقة وتهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين".
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