https://sarabic.ae/20250619/3-دول-عربية-تقود-خطط-زيادة-الطاقة-الإنتاجية-للنفط-في-أوبك-بلس---1101814689.html
3 دول عربية تقود خطط زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في "أوبك بلس"
3 دول عربية تقود خطط زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في "أوبك بلس"
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة، عن زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في "أوبك بلس" خلال السنوات المقبلة، بقيادة 3 أعضاء بارزين من الشرق الأوسط. 19.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-19T07:50+0000
2025-06-19T07:50+0000
2025-06-19T07:50+0000
اقتصاد
العالم العربي
أوبك
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ووفقا للتقرير الجديد، فإن صافي الطاقة الإنتاجية لدول "أوبك بلس" قد ينمو بمقدار مليوني برميل يوميًا خلال المدة من 2024 إلى 2030.وكشف التقرير الجديد عن أن السعودية والإمارات والعراق ستقود خطط زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في "أوبك بلس" حتى عام 2030، بينما ستكون المكسيك أكبر عضو تراجع في قدرته الإنتاجية، بحسب تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية (يونيو/حزيران 2025).1- السعوديةيتوقع التقرير ارتفاع الطاقة الإنتاجية للنفط في السعودية وحدها بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا حتى نهاية 2030، بقيادة التوسعات الجارية في تطوير حقل الجافورة غير التقليدي في المملكة.2- الإماراتتقود الإمارات زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في "أوبك بلس" خلال المدة من 2024 إلى 2030، بنحو 980 ألف برميل يوميًا، منها 720 ألفًا للخام، و260 ألفًا للسوائل الغازية، في إطار خططها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والتحول إلى مصدر صافٍ له بحلول 2030.3- العراقتمتد خطط زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في "أوبك بلس" إلى العراق، الذي تتوقع زيادة قدرته الإنتاجية بمقدار 560 ألف برميل يوميًا، لتصل إلى 5.4 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2030، وهو ما يقل عن مستهدفات الحكومة البالغة 6 ملايين برميل يوميًا، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.وتشمل توقعات زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في "أوبك بلس" كلًا من طاقة إنتاج النفط الخام التي ستشكل قرابة 40% من الإضافات، وطاقة إنتاج المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي التي ستمثّل 60% خلال المدة.ومن المرجح أن ترتفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام في دول التحالف الـ22 بأكثر من 810 آلاف برميل يوميًا، خلال المدة من 2024 إلى 2030.دولة عربية تتصدر قائمة الدول المنتجة للغاز المسال في أفريقيا أكبر 5 دول عربية مصدرة للنفط الخام لعام 2025
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اقتصاد, العالم العربي, أوبك
اقتصاد, العالم العربي, أوبك
3 دول عربية تقود خطط زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في "أوبك بلس"
كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة، عن زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في "أوبك بلس" خلال السنوات المقبلة، بقيادة 3 أعضاء بارزين من الشرق الأوسط.
ووفقا للتقرير الجديد، فإن صافي الطاقة الإنتاجية لدول "أوبك بلس" قد ينمو بمقدار مليوني برميل يوميًا خلال المدة من 2024 إلى 2030.
وكشف التقرير الجديد عن أن السعودية والإمارات والعراق ستقود خطط زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في "أوبك بلس" حتى عام 2030، بينما ستكون المكسيك أكبر عضو تراجع في قدرته الإنتاجية، بحسب تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية (يونيو/حزيران 2025).
يتوقع التقرير ارتفاع الطاقة الإنتاجية للنفط في السعودية
وحدها بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا حتى نهاية 2030، بقيادة التوسعات الجارية في تطوير حقل الجافورة غير التقليدي في المملكة.
كما يتوقع أن يأتي جزء كبير من هذه الزيادة من سوائل الغاز الطبيعي والمكثفات، التي يقدر ارتفاع إنتاجها بمقدار 970 ألف برميل، يوميًا بحلول عام 2030.
تقود الإمارات
زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في "أوبك بلس" خلال المدة من 2024 إلى 2030، بنحو 980 ألف برميل يوميًا، منها 720 ألفًا للخام، و260 ألفًا للسوائل الغازية، في إطار خططها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والتحول إلى مصدر صافٍ له بحلول 2030.
وكان إنتاج الإمارات من النفط والسوائل الغازية والمكثفات قد بلغ 4.2 مليون برميل يوميًا في عام 2024، دون تغيير ملحوظ عن عام 2023.
تمتد خطط زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في "أوبك بلس" إلى العراق،
الذي تتوقع زيادة قدرته الإنتاجية بمقدار 560 ألف برميل يوميًا، لتصل إلى 5.4 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2030، وهو ما يقل عن مستهدفات الحكومة البالغة 6 ملايين برميل يوميًا، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.
وكان إنتاج العراق من النفط قد ارتفع بمقدار 40 ألف برميل يوميًا، ليصل الإجمالي إلى 4.5 مليون برميل يوميًا خلال العام الماضي (2024).
وتشمل توقعات زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في "أوبك بلس" كلًا من طاقة إنتاج النفط الخام التي ستشكل قرابة 40% من الإضافات، وطاقة إنتاج المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي التي ستمثّل 60% خلال المدة.
ومن المرجح أن ترتفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام في دول التحالف الـ22 بأكثر من 810 آلاف برميل يوميًا، خلال المدة من 2024 إلى 2030.