3 دول عربية تقود خطط زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في "أوبك بلس"

عربي
الدفاع الروسية: عودة مجموعة من العسكريين الروس ونقل مجموعة من أسرى الحرب الأوكرانيين في المقابل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:29 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ستستمر دول الخليج على الحياد إذا تواصل التصعيد بين إسرائيل وإيران
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:46 GMT
14 د
بلا قيود
انطلاق "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في مدينة سان بطرسبورغ
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر ضرب المنشآت النووية الإيرانية ،وعدم صدور قرار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة الضربات الإسرائيلية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
تحديات الرياضة السورية ... كيف تفاعل الشارع الرياضي مع كأس العالم للأندية؟
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر ضرب المنشآت النووية الإيرانية ،وعدم صدور قرار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة الضربات الإسرائيلية
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250619/3-دول-عربية-تقود-خطط-زيادة-الطاقة-الإنتاجية-للنفط-في-أوبك-بلس---1101814689.html
3 دول عربية تقود خطط زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في "أوبك بلس"
3 دول عربية تقود خطط زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في "أوبك بلس"
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة، عن زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في "أوبك بلس" خلال السنوات المقبلة، بقيادة 3 أعضاء بارزين من الشرق الأوسط. 19.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-19T07:50+0000
2025-06-19T07:50+0000
اقتصاد
العالم العربي
أوبك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1b/1098996019_0:5:2935:1656_1920x0_80_0_0_6fc336330a959d99eeb23fc01619148a.jpg
ووفقا للتقرير الجديد، فإن صافي الطاقة الإنتاجية لدول "أوبك بلس" قد ينمو بمقدار مليوني برميل يوميًا خلال المدة من 2024 إلى 2030.وكشف التقرير الجديد عن أن السعودية والإمارات والعراق ستقود خطط زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في "أوبك بلس" حتى عام 2030، بينما ستكون المكسيك أكبر عضو تراجع في قدرته الإنتاجية، بحسب تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية (يونيو/حزيران 2025).1- السعوديةيتوقع التقرير ارتفاع الطاقة الإنتاجية للنفط في السعودية وحدها بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا حتى نهاية 2030، بقيادة التوسعات الجارية في تطوير حقل الجافورة غير التقليدي في المملكة.2- الإماراتتقود الإمارات زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في "أوبك بلس" خلال المدة من 2024 إلى 2030، بنحو 980 ألف برميل يوميًا، منها 720 ألفًا للخام، و260 ألفًا للسوائل الغازية، في إطار خططها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والتحول إلى مصدر صافٍ له بحلول 2030.3- العراقتمتد خطط زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في "أوبك بلس" إلى العراق، الذي تتوقع زيادة قدرته الإنتاجية بمقدار 560 ألف برميل يوميًا، لتصل إلى 5.4 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2030، وهو ما يقل عن مستهدفات الحكومة البالغة 6 ملايين برميل يوميًا، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.وتشمل توقعات زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في "أوبك بلس" كلًا من طاقة إنتاج النفط الخام التي ستشكل قرابة 40% من الإضافات، وطاقة إنتاج المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي التي ستمثّل 60% خلال المدة.ومن المرجح أن ترتفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام في دول التحالف الـ22 بأكثر من 810 آلاف برميل يوميًا، خلال المدة من 2024 إلى 2030.دولة عربية تتصدر قائمة الدول المنتجة للغاز المسال في أفريقيا أكبر 5 دول عربية مصدرة للنفط الخام لعام 2025
https://sarabic.ae/20250531/بينها-روسيا-والسعودية-8-دول-في-أوبك-تقرر-زيادة-إنتاجها-النفطي-1101164376.html
https://sarabic.ae/20250524/العراق-يرد-رسميا-للمرة-الأولى-على-اتهامات-عدم-الالتزام-باتفاق-أوبك-1100936601.html
https://sarabic.ae/20250303/تحالف-أوبك-يقرر-تطبيق-زيادة-في-إنتاج-النفط-اعتبارا-من-أول-أبريل-1098365325.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1b/1098996019_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_83af8942e1a7db89f2bfdc0caa0ade97.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, العالم العربي, أوبك
اقتصاد, العالم العربي, أوبك

3 دول عربية تقود خطط زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في "أوبك بلس"

07:50 GMT 19.06.2025
© AP Photo / Hussein Mallaحقول النفط في سوريا
حقول النفط في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة، عن زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في "أوبك بلس" خلال السنوات المقبلة، بقيادة 3 أعضاء بارزين من الشرق الأوسط.
ووفقا للتقرير الجديد، فإن صافي الطاقة الإنتاجية لدول "أوبك بلس" قد ينمو بمقدار مليوني برميل يوميًا خلال المدة من 2024 إلى 2030.
وكشف التقرير الجديد عن أن السعودية والإمارات والعراق ستقود خطط زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في "أوبك بلس" حتى عام 2030، بينما ستكون المكسيك أكبر عضو تراجع في قدرته الإنتاجية، بحسب تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية (يونيو/حزيران 2025).

1- السعودية

يتوقع التقرير ارتفاع الطاقة الإنتاجية للنفط في السعودية وحدها بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا حتى نهاية 2030، بقيادة التوسعات الجارية في تطوير حقل الجافورة غير التقليدي في المملكة.
كما يتوقع أن يأتي جزء كبير من هذه الزيادة من سوائل الغاز الطبيعي والمكثفات، التي يقدر ارتفاع إنتاجها بمقدار 970 ألف برميل، يوميًا بحلول عام 2030.
حقل نفط في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
بينها روسيا والسعودية... 8 دول في "أوبك+" تقرر زيادة إنتاجها النفطي
31 مايو, 12:56 GMT

2- الإمارات

تقود الإمارات زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في "أوبك بلس" خلال المدة من 2024 إلى 2030، بنحو 980 ألف برميل يوميًا، منها 720 ألفًا للخام، و260 ألفًا للسوائل الغازية، في إطار خططها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والتحول إلى مصدر صافٍ له بحلول 2030.

وكان إنتاج الإمارات من النفط والسوائل الغازية والمكثفات قد بلغ 4.2 مليون برميل يوميًا في عام 2024، دون تغيير ملحوظ عن عام 2023.

العراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2025
العراق يرد رسميا للمرة الأولى على اتهامات عدم الالتزام باتفاق "أوبك+"
24 مايو, 17:39 GMT

3- العراق

تمتد خطط زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في "أوبك بلس" إلى العراق، الذي تتوقع زيادة قدرته الإنتاجية بمقدار 560 ألف برميل يوميًا، لتصل إلى 5.4 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2030، وهو ما يقل عن مستهدفات الحكومة البالغة 6 ملايين برميل يوميًا، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.
وكان إنتاج العراق من النفط قد ارتفع بمقدار 40 ألف برميل يوميًا، ليصل الإجمالي إلى 4.5 مليون برميل يوميًا خلال العام الماضي (2024).
منظمة البلدان المصدرة للنفط - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
تحالف "أوبك+" يقرر تطبيق زيادة في إنتاج النفط اعتبارا من أول أبريل
3 مارس, 22:28 GMT
وتشمل توقعات زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في "أوبك بلس" كلًا من طاقة إنتاج النفط الخام التي ستشكل قرابة 40% من الإضافات، وطاقة إنتاج المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي التي ستمثّل 60% خلال المدة.
ومن المرجح أن ترتفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام في دول التحالف الـ22 بأكثر من 810 آلاف برميل يوميًا، خلال المدة من 2024 إلى 2030.
دولة عربية تتصدر قائمة الدول المنتجة للغاز المسال في أفريقيا
أكبر 5 دول عربية مصدرة للنفط الخام لعام 2025
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبث مباشر... انطلاق فعاليات اليوم الثاني لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" 06:21 GMTПоследствия ударов Ирана по Израилю - سبوتنيك عربيبث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل17 يونيو, 21:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала