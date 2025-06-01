https://sarabic.ae/20250601/دولة-عربية-تتصدر-قائمة-الدول-المنتجة-للغاز-المسال-في-أفريقيا---1101179674.html

دولة عربية تتصدر قائمة الدول المنتجة للغاز المسال في أفريقيا

دولة عربية تتصدر قائمة الدول المنتجة للغاز المسال في أفريقيا

سبوتنيك عربي

تنامت قدرة إسالة الغاز في أفريقيا بصورة مستمرة، وسط زيادة العديد من الدول وتيرة الاستثمارات في مشروعات الإسالة والتصدير، لترسيخ مكانتها في سوق الغاز المسال،... 01.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-01T07:38+0000

2025-06-01T07:38+0000

2025-06-01T07:38+0000

اقتصاد

العالم العربي

أفريقيا

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وتشكل 8 دول عمود الغاز المسال في القارة، بقدرة إسالة تصل إلى 75 مليون طن سنويًا حتى نهاية عام 2024.ويمثّل ذلك قرابة 15% من إجمالي القدرة العالمية البالغة 492 مليون طن سنويًا في عام 2024، بما يشمل 14 مليون طن من وحدات الإسالة العائمة، حسبما ذكرته منصة "الطاقة" المتخصصة.الدول المتصدرة لإنتاج الغاز المسال في أفريقياوتكشف التوقعات أن قدرة إسالة الغاز في أفريقيا قد تمثّل 19% من إجمالي سعة الإسالة العالمية البالغة 1.004 مليار طن سنويا بحلول 2050، بفضل مشروعات عملاقة في موزمبيق ونيجيريا والسنغال وموريتانيا.وأظهر التقرير السنوي الصادر عن المجموعة الدولية لمستوردي الغاز الطبيعي المسال، أن الجزائر تأتي في مقدّمة أكبر 5 دول من حيث قدرة الإسالة في القارة، خلال العام الماضي، والتي كانت على الترتيت التالي:وتبلغ قدرة الإسالة في الجزائر 25.3 مليون طن سنويا، عبر 4 منشآت رئيسة في سكيكدة وأرزيو تديرها شركة "سوناطراك".ويسهم مجمع سكيكدة بوحدة إنتاج واحدة بقدرة 4.5 مليون طن سنويًا، وفق ما رصدته وحدة أبحاث "الطاقة".بينما تبلغ قدرة إسالة الغاز في نيجيريا 22.2 مليون طن سنويًا بنهاية 2024، وبذلك تأتي في المرتبة الثانية على مستوى القارة.وتستحوذ محطة دمياط على 5 ملايين طن سنويًا من القدرة، بينما تمتلك محطة "إدكو" طاقة إنتاجية تبلغ 7.2 مليون طن سنويًا، عبر وحدتين بسعة 3.6 مليونًا لكل منهما.بينها روسيا والسعودية... 8 دول في "أوبك+" تقرر زيادة إنتاجها النفطي

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