دولة عربية تتصدر قائمة الدول المنتجة للغاز المسال في أفريقيا

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة ألكسييفكا في مقاطعة سومي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الإسلاموفوبيا بين الكراهية السياسية وتفجير الغرب لأزماته الداخلية
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
09:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:40 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تفشل في اتخاذ استراتيجية حقيقية لتقديم أي دعم لحلفائها بالقارة الإفريقية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نيبينزيا: روسيا قادرة على تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا سلما أو عن طريق الوسائل العسكرية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دعوة لحظر تصدير الأسلحة وإدانة للمستوطنات: مواقف إسبانية وبريطانية ضد إسرائيل، كيف يمكن البناء عليها؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:17 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا والصين تقدمان نموذجا في العلاقات الاقتصادية الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
10:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
دعوة لحظر تصدير الأسلحة وإدانة للمستوطنات: مواقف إسبانية وبريطانية ضد إسرائيل، كيف يمكن البناء عليها؟
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تفشل في اتخاذ استراتيجية حقيقية لتقديم أي دعم لحلفائها بالقارة الإفريقية
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250601/دولة-عربية-تتصدر-قائمة-الدول-المنتجة-للغاز-المسال-في-أفريقيا---1101179674.html
دولة عربية تتصدر قائمة الدول المنتجة للغاز المسال في أفريقيا
دولة عربية تتصدر قائمة الدول المنتجة للغاز المسال في أفريقيا
سبوتنيك عربي
تنامت قدرة إسالة الغاز في أفريقيا بصورة مستمرة، وسط زيادة العديد من الدول وتيرة الاستثمارات في مشروعات الإسالة والتصدير، لترسيخ مكانتها في سوق الغاز المسال،... 01.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-01T07:38+0000
2025-06-01T07:38+0000
اقتصاد
العالم العربي
أفريقيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101844/81/1018448132_0:219:2863:1829_1920x0_80_0_0_62c8e655af890e8176689223a1004857.jpg
وتشكل 8 دول عمود الغاز المسال في القارة، بقدرة إسالة تصل إلى 75 مليون طن سنويًا حتى نهاية عام 2024.ويمثّل ذلك قرابة 15% من إجمالي القدرة العالمية البالغة 492 مليون طن سنويًا في عام 2024، بما يشمل 14 مليون طن من وحدات الإسالة العائمة، حسبما ذكرته منصة "الطاقة" المتخصصة.الدول المتصدرة لإنتاج الغاز المسال في أفريقياوتكشف التوقعات أن قدرة إسالة الغاز في أفريقيا قد تمثّل 19% من إجمالي سعة الإسالة العالمية البالغة 1.004 مليار طن سنويا بحلول 2050، بفضل مشروعات عملاقة في موزمبيق ونيجيريا والسنغال وموريتانيا.وأظهر التقرير السنوي الصادر عن المجموعة الدولية لمستوردي الغاز الطبيعي المسال، أن الجزائر تأتي في مقدّمة أكبر 5 دول من حيث قدرة الإسالة في القارة، خلال العام الماضي، والتي كانت على الترتيت التالي:وتبلغ قدرة الإسالة في الجزائر 25.3 مليون طن سنويا، عبر 4 منشآت رئيسة في سكيكدة وأرزيو تديرها شركة "سوناطراك".ويسهم مجمع سكيكدة بوحدة إنتاج واحدة بقدرة 4.5 مليون طن سنويًا، وفق ما رصدته وحدة أبحاث "الطاقة".بينما تبلغ قدرة إسالة الغاز في نيجيريا 22.2 مليون طن سنويًا بنهاية 2024، وبذلك تأتي في المرتبة الثانية على مستوى القارة.وتستحوذ محطة دمياط على 5 ملايين طن سنويًا من القدرة، بينما تمتلك محطة "إدكو" طاقة إنتاجية تبلغ 7.2 مليون طن سنويًا، عبر وحدتين بسعة 3.6 مليونًا لكل منهما.بينها روسيا والسعودية... 8 دول في "أوبك+" تقرر زيادة إنتاجها النفطي
https://sarabic.ae/20250529/7-مليارات-دولار-مذكرات-تفاهم-تفتح-عهدا-جديدا-للطاقة-في-سوريا-1101100679.html
https://sarabic.ae/20250531/أبرز-5-مناجم-في-لبنان-كنوز-مخفية-بين-التحديات-والفرص-1101157392.html
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101844/81/1018448132_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_27ac7816eb389a26a018905762fc09d8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, العالم العربي, أفريقيا
اقتصاد, العالم العربي, أفريقيا

دولة عربية تتصدر قائمة الدول المنتجة للغاز المسال في أفريقيا

07:38 GMT 01.06.2025
© Sputnik . Alexey Kudenkoتدشين "خط الغاز الشمالي"
تدشين خط الغاز الشمالي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2025
© Sputnik . Alexey Kudenko
تابعنا عبر
تنامت قدرة إسالة الغاز في أفريقيا بصورة مستمرة، وسط زيادة العديد من الدول وتيرة الاستثمارات في مشروعات الإسالة والتصدير، لترسيخ مكانتها في سوق الغاز المسال، مستفيدة من موقعها الجغرافي ومنافذها البحرية.
وتشكل 8 دول عمود الغاز المسال في القارة، بقدرة إسالة تصل إلى 75 مليون طن سنويًا حتى نهاية عام 2024.
ويمثّل ذلك قرابة 15% من إجمالي القدرة العالمية البالغة 492 مليون طن سنويًا في عام 2024، بما يشمل 14 مليون طن من وحدات الإسالة العائمة، حسبما ذكرته منصة "الطاقة" المتخصصة.

الدول المتصدرة لإنتاج الغاز المسال في أفريقيا

وتكشف التوقعات أن قدرة إسالة الغاز في أفريقيا قد تمثّل 19% من إجمالي سعة الإسالة العالمية البالغة 1.004 مليار طن سنويا بحلول 2050، بفضل مشروعات عملاقة في موزمبيق ونيجيريا والسنغال وموريتانيا.
مذكرات تفاهم تفتح عهدا جديدا للطاقة في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2025
7 مليارات دولار... مذكرات تفاهم تفتح عهدا جديدا للطاقة في سوريا
29 مايو, 13:38 GMT
وأظهر التقرير السنوي الصادر عن المجموعة الدولية لمستوردي الغاز الطبيعي المسال، أن الجزائر تأتي في مقدّمة أكبر 5 دول من حيث قدرة الإسالة في القارة، خلال العام الماضي، والتي كانت على الترتيت التالي:
1.
الجزائر: 25.3 مليون طن سنويًا.
2.
نيجيريا: 22.2 مليون طن سنويًا.
3.
مصر: 12.2 مليون طن سنويًا.
4.
أنغولا: 5.2 ملايين طن سنويًا.
5.
غينيا الاستوائية: 3.7 ملايين طن سنويًا.
وتبلغ قدرة الإسالة في الجزائر 25.3 مليون طن سنويا، عبر 4 منشآت رئيسة في سكيكدة وأرزيو تديرها شركة "سوناطراك".

وفي مدينة أرزيو، يحتوي مجمعا "جي إل 1 زد" و"جي إل 2 زد" على 6 وحدات إنتاج لكل منهما، بقدرات تصل إلى 7.9 و8.2 مليون طن سنويا على التوالي، إضافة إلى وحدة واحدة في مجمع "جي إل 3 زد" بسعة 4.7 مليونا.

ويسهم مجمع سكيكدة بوحدة إنتاج واحدة بقدرة 4.5 مليون طن سنويًا، وفق ما رصدته وحدة أبحاث "الطاقة".
عمال مناجم يعملون في منجم ذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
أبرز 5 مناجم في لبنان... كنوز مخفية بين التحديات والفرص
أمس, 08:32 GMT
بينما تبلغ قدرة إسالة الغاز في نيجيريا 22.2 مليون طن سنويًا بنهاية 2024، وبذلك تأتي في المرتبة الثانية على مستوى القارة.
واحتلت مصر المرتبة الثالثة من حيث قدرة إسالة الغاز في أفريقيا، حيث تمتلك 3 وحدات رئيسة لإنتاج الغاز المسال، بقدرة 12.2 مليون طن سنويًا.
وتستحوذ محطة دمياط على 5 ملايين طن سنويًا من القدرة، بينما تمتلك محطة "إدكو" طاقة إنتاجية تبلغ 7.2 مليون طن سنويًا، عبر وحدتين بسعة 3.6 مليونًا لكل منهما.
بينها روسيا والسعودية... 8 دول في "أوبك+" تقرر زيادة إنتاجها النفطي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала