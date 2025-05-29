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7 مليارات دولار... مذكرات تفاهم تفتح عهدا جديدا للطاقة في سوريا
7 مليارات دولار... مذكرات تفاهم تفتح عهدا جديدا للطاقة في سوريا
سبوتنيك عربي
وقّعت وزارة الطاقة السورية، اليوم الخميس، مذكرات تفاهم مع شركات دولية لتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة بقيمة 7 مليارات دولار، ما يعزز مجالات الاستثمار في قطاع... 29.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-29T13:38+0000
2025-05-29T13:38+0000
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وأفادت وكالة "سانا" بأنه تم توقيع مذكرات التفاهم في قصر الشعب بحضور الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، مبينة أن مذكرات التفاهم شملت "تطوير أربع محطات توليد كهرباء بتوربينات غازية تعمل بالدورة المركبة (CCGT) في مناطق دير الزور، ومحردة، وزيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص، بسعة توليد إجمالية تقدر بحوالي 4000 ميغاواط، باستخدام تقنيات أمريكية وأوروبية، إلى جانب محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط في وديان الربيع جنوبي سوريا".وبين البشير أن "الاتفاقية تشمل تطوير أربع محطات توليد كهرباء بتوربينات غازية تعمل بالدورة المركبة (CCGT) في مناطق دير الزور، ومحردة، وزيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص، بسعة توليد إجمالية تقدر بحوالي 4000 ميغاواط، باستخدام تقنيات أمريكية وأوروبية".كما أشار البشير إلى أن "المشروع يعد خطوة محورية في محاربة الفقر والمساهمة في إعادة إعمار سوريا، وسيساعد البلاد على التحول باتجاه الطاقة المتجددة".وأضاف: "نتوجه بالشكر للرئيس أحمد الشرع، ولسمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وللرئيس الأميركي دونالد ترمب، لتوفير الظروف الملائمة لتوقيع المذكرة"، مشيرا إلى أن الشركة ستستخدم أحدث التجهيزات في مجال الطاقة، وستوفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة و250 ألف فرصة عمل غير مباشرة، ما يسهم في دعم سوق العمل في سوريا".وأضاف باراك: "بتاريخ 13 مايو/أيار، اتخذ الرئيس دونالد ترمب قرارا جريئا برفع العقوبات عن سوريا أم الحضارات"، وتابع: "أنقل لكم تحيات الرئيس ترمب وأؤكد التزامه بدعم الحكومة السورية".وأكد أن "جهود الولايات المتحدة تصب في مصلحة سوريا ودعم حكومتها الجديدة"، مضيفا: "كل خطواتنا تجاه سوريا كانت محسوبة، وإذا استمر السوريون على هذه الوتيرة نحن جميعا سنغير قوة العالم من هذا المكان".
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أخبار سوريا اليوم, استثمارات, قطاع الطاقة, اقتصاد, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, استثمارات, قطاع الطاقة, اقتصاد, العالم العربي

7 مليارات دولار... مذكرات تفاهم تفتح عهدا جديدا للطاقة في سوريا

13:38 GMT 29.05.2025
© Photo / sanaمذكرات تفاهم تفتح عهدا جديدا للطاقة في سوريا
مذكرات تفاهم تفتح عهدا جديدا للطاقة في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2025
© Photo / sana
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وقّعت وزارة الطاقة السورية، اليوم الخميس، مذكرات تفاهم مع شركات دولية لتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة بقيمة 7 مليارات دولار، ما يعزز مجالات الاستثمار في قطاع الطاقة، ويفتح آفاق جديدة لتطوير الكهرباء في سوريا.
وأفادت وكالة "سانا" بأنه تم توقيع مذكرات التفاهم في قصر الشعب بحضور الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، مبينة أن مذكرات التفاهم شملت "تطوير أربع محطات توليد كهرباء بتوربينات غازية تعمل بالدورة المركبة (CCGT) في مناطق دير الزور، ومحردة، وزيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص، بسعة توليد إجمالية تقدر بحوالي 4000 ميغاواط، باستخدام تقنيات أمريكية وأوروبية، إلى جانب محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط في وديان الربيع جنوبي سوريا".
وقال وزير الطاقة محمد البشير خلال كلمته في حفل التوقيع: "نعيش اليوم لحظة تاريخية تشكل نقطة تحول في قطاع الطاقة والكهرباء في الجمهورية العربية السورية"، وأضاف: "مذكرة التفاهم الموقعة اليوم تعد الأكبر في تاريخ سوريا، إذ تبلغ قيمتها الاستثمارية 7 مليارات دولار، وتم توقيعها مع تحالف من شركات دولية رائدة في مجال الطاقة".
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وأوضح البشير أن "الاتفاق يتيح استثمارا في قطاع الطاقة لتوليد 5000 ميغاواط، ويتم اليوم توقيع اتفاقية تاريخية هي الأولى من نوعها".
وبين البشير أن "الاتفاقية تشمل تطوير أربع محطات توليد كهرباء بتوربينات غازية تعمل بالدورة المركبة (CCGT) في مناطق دير الزور، ومحردة، وزيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص، بسعة توليد إجمالية تقدر بحوالي 4000 ميغاواط، باستخدام تقنيات أمريكية وأوروبية".
وبحسب وزير الطاقة السوري، "تتضمن الاتفاقية أيضا إقامة محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط في وديان الربيع جنوبي سوريا"، مؤكدا أن "المشروع الجديد سيحفز النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في البلاد، ويحسن المعيشة اليومية للمواطنين".
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كما أشار البشير إلى أن "المشروع يعد خطوة محورية في محاربة الفقر والمساهمة في إعادة إعمار سوريا، وسيساعد البلاد على التحول باتجاه الطاقة المتجددة".
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة "أورباكون" القابضة، رامز الخياط: " مذكرة التفاهم الموقعة اليوم تمثل مرحلة جديدة من العمل المشترك لإعادة إعمار سوريا من خلال تحقيق اكتفائها الذاتي لضمان نهضة مستدامة".
وأضاف: "نتوجه بالشكر للرئيس أحمد الشرع، ولسمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وللرئيس الأميركي دونالد ترمب، لتوفير الظروف الملائمة لتوقيع المذكرة"، مشيرا إلى أن الشركة ستستخدم أحدث التجهيزات في مجال الطاقة، وستوفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة و250 ألف فرصة عمل غير مباشرة، ما يسهم في دعم سوق العمل في سوريا".
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بدوره، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، خلال مشاركته في مراسم التوقيع: "هذه اللحظات لا تتكرر دائما وكل جهود الإدارة الأمريكية تصب في مصلحة الحكومة السورية الجديدة".

وأضاف باراك: "بتاريخ 13 مايو/أيار، اتخذ الرئيس دونالد ترمب قرارا جريئا برفع العقوبات عن سوريا أم الحضارات"، وتابع: "أنقل لكم تحيات الرئيس ترمب وأؤكد التزامه بدعم الحكومة السورية".
وأكد أن "جهود الولايات المتحدة تصب في مصلحة سوريا ودعم حكومتها الجديدة"، مضيفا: "كل خطواتنا تجاه سوريا كانت محسوبة، وإذا استمر السوريون على هذه الوتيرة نحن جميعا سنغير قوة العالم من هذا المكان".
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