https://sarabic.ae/20250529/7-مليارات-دولار-مذكرات-تفاهم-تفتح-عهدا-جديدا-للطاقة-في-سوريا-1101100679.html

7 مليارات دولار... مذكرات تفاهم تفتح عهدا جديدا للطاقة في سوريا

7 مليارات دولار... مذكرات تفاهم تفتح عهدا جديدا للطاقة في سوريا

سبوتنيك عربي

وقّعت وزارة الطاقة السورية، اليوم الخميس، مذكرات تفاهم مع شركات دولية لتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة بقيمة 7 مليارات دولار، ما يعزز مجالات الاستثمار في قطاع... 29.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-29T13:38+0000

2025-05-29T13:38+0000

2025-05-29T13:38+0000

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وأفادت وكالة "سانا" بأنه تم توقيع مذكرات التفاهم في قصر الشعب بحضور الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، مبينة أن مذكرات التفاهم شملت "تطوير أربع محطات توليد كهرباء بتوربينات غازية تعمل بالدورة المركبة (CCGT) في مناطق دير الزور، ومحردة، وزيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص، بسعة توليد إجمالية تقدر بحوالي 4000 ميغاواط، باستخدام تقنيات أمريكية وأوروبية، إلى جانب محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط في وديان الربيع جنوبي سوريا".وبين البشير أن "الاتفاقية تشمل تطوير أربع محطات توليد كهرباء بتوربينات غازية تعمل بالدورة المركبة (CCGT) في مناطق دير الزور، ومحردة، وزيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص، بسعة توليد إجمالية تقدر بحوالي 4000 ميغاواط، باستخدام تقنيات أمريكية وأوروبية".كما أشار البشير إلى أن "المشروع يعد خطوة محورية في محاربة الفقر والمساهمة في إعادة إعمار سوريا، وسيساعد البلاد على التحول باتجاه الطاقة المتجددة".وأضاف: "نتوجه بالشكر للرئيس أحمد الشرع، ولسمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وللرئيس الأميركي دونالد ترمب، لتوفير الظروف الملائمة لتوقيع المذكرة"، مشيرا إلى أن الشركة ستستخدم أحدث التجهيزات في مجال الطاقة، وستوفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة و250 ألف فرصة عمل غير مباشرة، ما يسهم في دعم سوق العمل في سوريا".وأضاف باراك: "بتاريخ 13 مايو/أيار، اتخذ الرئيس دونالد ترمب قرارا جريئا برفع العقوبات عن سوريا أم الحضارات"، وتابع: "أنقل لكم تحيات الرئيس ترمب وأؤكد التزامه بدعم الحكومة السورية".وأكد أن "جهود الولايات المتحدة تصب في مصلحة سوريا ودعم حكومتها الجديدة"، مضيفا: "كل خطواتنا تجاه سوريا كانت محسوبة، وإذا استمر السوريون على هذه الوتيرة نحن جميعا سنغير قوة العالم من هذا المكان".

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أخبار سوريا اليوم, استثمارات, قطاع الطاقة, اقتصاد, العالم العربي