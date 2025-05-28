https://sarabic.ae/20250528/شركة-اتصالات-عالمية-تبحث-عن-فرصة-استثمارية-في-سوريا-والعراق--1101054557.html

شركة اتصالات عالمية تبحث عن فرصة استثمارية في سوريا والعراق

شركة اتصالات عالمية تبحث عن فرصة استثمارية في سوريا والعراق

سبوتنيك عربي

كشفت مجموعة "فيون" للاتصالات، خلال اجتماع عقد، اليوم الأربعاء، أنها تجري حاليا محادثات مع مستثمرين في كل من العراق وسوريا. 28.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-28T10:16+0000

2025-05-28T10:16+0000

2025-05-28T10:16+0000

العراق

أخبار سوريا اليوم

الاتصالات

فيون

العالم العربي

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ونقلت وسائل إعلام عن الرئيس التنفيذي للمجموعة، قوله خلال الاجتماع: "نجري مناقشات مع مستثمرين في العراق وسوريا"، دون الخوض في تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه المحادثات أو الجهات المعنية بها.في أوكرانيا، أعلنت "فيون" التزامها بضخ استثمارات بقيمة مليار دولار في البنية التحتية الرقمية عبر "كييف ستار" بين 2023 و2027، وبلغت إيرادات الشركة في عام 2023 نحو 3.7 مليار دولار، وتهدف لتحقيق نمو في الأرباح التشغيلية الأساسية (EBITDA) يتراوح بين 19 و22 بالمئة سنويا حتى عام 2027.ويرأس الشركة كان ترزي أوغلو، ويترأس مجلس إدارتها أوجي فابيلا، أحد مؤسسيها، ويضم المجلس شخصيات بارزة منها وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، وتركز "فيون" على تعزيز خدمات الجيل الرابع (4G) بدلا من التوسع في شبكات الجيل الخامس (5G)، مع أولوية لتقديم خدمات رقمية مبتكرة في الصحة، التعليم، والتمويل.

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العراق, أخبار سوريا اليوم, الاتصالات, فيون, العالم العربي