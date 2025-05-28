https://sarabic.ae/20250528/شركة-اتصالات-عالمية-تبحث-عن-فرصة-استثمارية-في-سوريا-والعراق--1101054557.html
شركة اتصالات عالمية تبحث عن فرصة استثمارية في سوريا والعراق
شركة اتصالات عالمية تبحث عن فرصة استثمارية في سوريا والعراق
سبوتنيك عربي
كشفت مجموعة "فيون" للاتصالات، خلال اجتماع عقد، اليوم الأربعاء، أنها تجري حاليا محادثات مع مستثمرين في كل من العراق وسوريا. 28.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-28T10:16+0000
2025-05-28T10:16+0000
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ونقلت وسائل إعلام عن الرئيس التنفيذي للمجموعة، قوله خلال الاجتماع: "نجري مناقشات مع مستثمرين في العراق وسوريا"، دون الخوض في تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه المحادثات أو الجهات المعنية بها.في أوكرانيا، أعلنت "فيون" التزامها بضخ استثمارات بقيمة مليار دولار في البنية التحتية الرقمية عبر "كييف ستار" بين 2023 و2027، وبلغت إيرادات الشركة في عام 2023 نحو 3.7 مليار دولار، وتهدف لتحقيق نمو في الأرباح التشغيلية الأساسية (EBITDA) يتراوح بين 19 و22 بالمئة سنويا حتى عام 2027.ويرأس الشركة كان ترزي أوغلو، ويترأس مجلس إدارتها أوجي فابيلا، أحد مؤسسيها، ويضم المجلس شخصيات بارزة منها وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، وتركز "فيون" على تعزيز خدمات الجيل الرابع (4G) بدلا من التوسع في شبكات الجيل الخامس (5G)، مع أولوية لتقديم خدمات رقمية مبتكرة في الصحة، التعليم، والتمويل.
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العراق, أخبار سوريا اليوم, الاتصالات, فيون, العالم العربي
العراق, أخبار سوريا اليوم, الاتصالات, فيون, العالم العربي
شركة اتصالات عالمية تبحث عن فرصة استثمارية في سوريا والعراق
كشفت مجموعة "فيون" للاتصالات، خلال اجتماع عقد، اليوم الأربعاء، أنها تجري حاليا محادثات مع مستثمرين في كل من العراق وسوريا.
ونقلت وسائل إعلام عن الرئيس التنفيذي للمجموعة، قوله خلال الاجتماع: "نجري مناقشات مع مستثمرين في العراق وسوريا
"، دون الخوض في تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه المحادثات أو الجهات المعنية بها.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن نقلت الشركة، العام الماضي، مقرها الرئيسي من هولندا إلى دبي، وذلك عقب قرارها بنقل إدراج أسهمها من بورصة أمستردام إلى سوق دبي المالي.
وتعد مجموعة "فيون" الشركة الأم لمشغلي الاتصالات "كييف ستار" في أوكرانيا و"جاز" في باكستان، وتعمل في عدة أسواق ناشئة، وتركز على جذب الاستثمارات الإقليمية وتوسيع حضورها في الشرق الأوسط.
في أوكرانيا، أعلنت "فيون" التزامها بضخ استثمارات بقيمة مليار دولار في البنية التحتية الرقمية عبر "كييف ستار" بين 2023 و2027، وبلغت إيرادات الشركة في عام 2023 نحو 3.7 مليار دولار، وتهدف لتحقيق نمو في الأرباح التشغيلية الأساسية (EBITDA) يتراوح بين 19 و22 بالمئة سنويا حتى عام 2027.
كما تخطط لطرح شركة "كييف ستار" في بورصة ناسداك الأميركية عبر اندماج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC)، ما يجعلها أول شركة أوكرانية تُدرج في الولايات المتحدة.
ويرأس الشركة كان ترزي أوغلو، ويترأس مجلس إدارتها أوجي فابيلا، أحد مؤسسيها، ويضم المجلس شخصيات بارزة منها وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، وتركز "فيون" على تعزيز خدمات الجيل الرابع (4G)
بدلا من التوسع في شبكات الجيل الخامس (5G)، مع أولوية لتقديم خدمات رقمية مبتكرة في الصحة، التعليم، والتمويل.