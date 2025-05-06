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وسائل إعلام تابعة لـ"أنصار الله": عدوان إسرائيلي على العاصمة صنعاء
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"5 جي"... سوريا تطلق الجيل الخامس من الاتصالات بشكل تجريبي
"5 جي"... سوريا تطلق الجيل الخامس من الاتصالات بشكل تجريبي
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الاتصالات السوري، عبد السلام هيكل، اليوم الثلاثاء، إطلاق الجيل الخامس من الاتصالات بشكل تجريبي، وذلك خلال فعاليات مؤتمر "AI-SYRIA 2025"، الذي يعد... 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T12:21+0000
2025-05-06T12:21+0000
أخبار سوريا اليوم
الانترنت
الجيل الخامس
أخبار الذكاء الاصطناعي
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وقال هيكل: "أطلقنا اليوم في دمشق، وبشكل تجريبي، الجيل الخامس من الاتصالات.. هناك عمل كبير نقوم به لتطوير الاتصالات والإنترنت في سوريا".وانطلقت فعاليات مؤتمر "AI-SYRIA 2025"، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، في العاصمة دمشق، وذلك برعاية وزارة الاتصالات والتقانة، وتنظيم من الاتحاد العربي للإنترنت والاتصالات والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية.وكانت أعلنت الحكومة السورية الجديدة، في وقت سابق، عن "خطط متسارعة لتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يشمل تحديث الشبكات وتوسيع التغطية في مختلف المحافظات".وأكدت الحكومة أن "هذه الجهود تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تأمين خدمات اتصالات موثوقة وعالية الجودة، خاصة في المناطق التي عانت من دمار واسع خلال السنوات الماضية".
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أخبار سوريا اليوم, الانترنت, الجيل الخامس, أخبار الذكاء الاصطناعي
أخبار سوريا اليوم, الانترنت, الجيل الخامس, أخبار الذكاء الاصطناعي

"5 جي"... سوريا تطلق الجيل الخامس من الاتصالات بشكل تجريبي

12:21 GMT 06.05.2025
© Photo / Unsplash/ Shiwa IDشبكة "الجيل الخامس" في الهاتف المحمول
شبكة الجيل الخامس في الهاتف المحمول - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
© Photo / Unsplash/ Shiwa ID
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أعلن وزير الاتصالات السوري، عبد السلام هيكل، اليوم الثلاثاء، إطلاق الجيل الخامس من الاتصالات بشكل تجريبي، وذلك خلال فعاليات مؤتمر "AI-SYRIA 2025"، الذي يعد الأول من نوعه في سوريا والمتخصص في الذكاء الاصطناعي.
وقال هيكل: "أطلقنا اليوم في دمشق، وبشكل تجريبي، الجيل الخامس من الاتصالات.. هناك عمل كبير نقوم به لتطوير الاتصالات والإنترنت في سوريا".
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر وزير الاتصالات وهو يختبر سرعة الاتصال بالإنترنت باستخدام البرج الجديد (5G).
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وانطلقت فعاليات مؤتمر "AI-SYRIA 2025"، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، في العاصمة دمشق، وذلك برعاية وزارة الاتصالات والتقانة، وتنظيم من الاتحاد العربي للإنترنت والاتصالات والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية.
وحسب وسائل إعلام سورية، يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في دعم الاقتصاد السوري وبناء مجتمع رقمي متكامل، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والمختصين في المجال، كما يناقش المؤتمر محاور عدة، من أبرزها: التنمية المستدامة، تحديات البيانات الضخمة، الابتكار، وسياسات التحول الرقمي.
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وكانت أعلنت الحكومة السورية الجديدة، في وقت سابق، عن "خطط متسارعة لتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يشمل تحديث الشبكات وتوسيع التغطية في مختلف المحافظات".
وأكدت الحكومة أن "هذه الجهود تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تأمين خدمات اتصالات موثوقة وعالية الجودة، خاصة في المناطق التي عانت من دمار واسع خلال السنوات الماضية".
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