https://sarabic.ae/20250502/بعد-الأحداث-السورية-الأخيرة-خبراء-عبر-سبوتنيك-أياد-كثيرة-تريد-أن-تبقى-الفوضى-عارمة-في-سوريا-1100119251.html
بعد الأحداث السورية الأخيرة... خبراء عبر "سبوتنيك": أياد كثيرة تريد أن تبقى الفوضى عارمة في سوريا
بعد الأحداث السورية الأخيرة... خبراء عبر "سبوتنيك": أياد كثيرة تريد أن تبقى الفوضى عارمة في سوريا
سبوتنيك عربي
تشهد سوريا تفاقمًا متزايدًا في أزماتها كان آخرها الاشتباكات في أشرفية صحنايا وجرمانا بريف دمشق، والغارة الإسرائيلية التي استهدفت محيط القصر الرئاسي في العاصمة... 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T20:48+0000
2025-05-02T20:48+0000
2025-05-02T20:48+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0c/1096725019_0:108:2048:1260_1920x0_80_0_0_5b0677437fa8b0487389e6216c6d65cb.jpg
وعلّق الباحث السياسي نور الدين البابا، على الأحداث الأخيرة في سوريا، مشيرًا إلى أن "مدينة جرمانا باتت خالية من الجماعات الخارجة عن القانون، وأن القوات الحكومية تنتشر فيها حاليًا".أما بخصوص الاستهداف الإسرائيلي لمحيط القصر الرئاسي في دمشق، فأوضح الباحث السياسي أنه قد يشكّل "ميزة للرئيس أحمد الشرع، ستمنحه مكانة رمزية كبيرة في العالمين العربي والإسلامي".وفي المقابل، اعتبر الباحث السياسي نور الدين البابا، أن "إسرائيل تستخدم هذا الاستهداف كوسيلة للهروب إلى الأمام من أزمتها الداخلية، لا سيما في ظل التوتر القائم مع المكوّن الدرزي داخل الكيان، وهي تبحث عن ذرائع لتنفيذ مخططها الهادف إلى تقسيم سوريا إلى كنتونات طائفية وعرقية منعزلة".وأضاف أن "انطلاق المقاومة الشعبية في سوريا، إلى جانب الجهود الدبلوماسية السورية، أجبر إسرائيل على التراجع عن التوغل العسكري البري في سوريا".وأشار أبو فخر، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أنه "في السويداء، لا يوجد قرار ثابت لحل النزاع، على عكس ما حصل في جرمانا"، لافتًا إلى أن "المتطرفين يتصدّرون المشهد، يليهم الأمن العام ثم الدولة السورية".وأوضح أن "هناك أطرافًا متعددة تسعى إلى إبقاء الفوضى عارمة في سوريا"، مشددًا على أهمية التمسك بالوحدة الوطنية، قائلًا: "أرضنا سورية، ولن نتخلى عن هويتنا".
https://sarabic.ae/20250502/الرئاسة-السورية-القصف-الإسرائيلي-قرب-القصر-الرئاسي-تصعيد-خطير-1100107760.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0c/1096725019_113:0:1936:1367_1920x0_80_0_0_7fa608607b5e2fba3947dc57dfc0ecf8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
بعد الأحداث السورية الأخيرة... خبراء عبر "سبوتنيك": أياد كثيرة تريد أن تبقى الفوضى عارمة في سوريا
حصري
تشهد سوريا تفاقمًا متزايدًا في أزماتها كان آخرها الاشتباكات في أشرفية صحنايا وجرمانا بريف دمشق، والغارة الإسرائيلية التي استهدفت محيط القصر الرئاسي في العاصمة دمشق، والتي برّرتها إسرائيل بأنها تأتي في سياق ردع ما وصفته بـ"الانتشار العسكري المهدِّد، وحرصًا على حماية الدروز في سوريا"، على حد قولها.
وعلّق الباحث السياسي نور الدين البابا، على الأحداث الأخيرة في سوريا، مشيرًا إلى أن "مدينة جرمانا باتت خالية من الجماعات الخارجة عن القانون، وأن القوات الحكومية تنتشر فيها حاليًا".
وأكّد البابا، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنه "قد تم تأمين عودة المواطنين إلى حياتهم الطبيعية في جرمانا وأشرفية صحنايا، وأن الأمور في محافظة السويداء تتجه نحو التهدئة، حيث تمّ الاتفاق على نشر قوات حكومية هناك، مع انضمام بعض الفصائل المسلحة إليها".
أما بخصوص الاستهداف الإسرائيلي لمحيط القصر الرئاسي في دمشق، فأوضح الباحث السياسي أنه قد يشكّل "ميزة للرئيس أحمد الشرع، ستمنحه مكانة رمزية كبيرة في العالمين العربي والإسلامي".
وفي المقابل، اعتبر الباحث السياسي نور الدين البابا، أن "إسرائيل تستخدم هذا الاستهداف كوسيلة للهروب إلى الأمام من أزمتها الداخلية، لا سيما في ظل التوتر القائم مع المكوّن الدرزي داخل الكيان، وهي تبحث عن ذرائع لتنفيذ مخططها الهادف إلى تقسيم سوريا إلى كنتونات طائفية وعرقية منعزلة".
وأضاف أن "انطلاق المقاومة الشعبية في سوريا، إلى جانب الجهود الدبلوماسية السورية، أجبر إسرائيل على التراجع عن التوغل العسكري البري في سوريا".
من جهته، رأى الباحث السياسي عاصم أبو فخر، أن "الاتفاقات التي أُبرمت مؤخرًا بين مشايخ العقل وقيادة الأمن العام والدولة السورية، قد فشلت، خاصة بعد تصاعد التوتر بين الفصائل المتطرفة والدروز".
وأشار أبو فخر، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أنه "في السويداء، لا يوجد قرار ثابت لحل النزاع، على عكس ما حصل في جرمانا"، لافتًا إلى أن "المتطرفين يتصدّرون المشهد، يليهم الأمن العام ثم الدولة السورية".
وأوضح أن "هناك أطرافًا متعددة تسعى إلى إبقاء الفوضى عارمة في سوريا"، مشددًا على أهمية التمسك بالوحدة الوطنية، قائلًا: "أرضنا سورية، ولن نتخلى عن هويتنا".