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الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير
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الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير
الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير
سبوتنيك عربي
اعتبرت الرئاسة السورية، اليوم الجمعة، أن القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير، مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب سوريا لوقف هذه الاعتداءات. 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T12:31+0000
2025-05-02T12:53+0000
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وأضافت الرئاسة السورية في بيان لها، أنه "تدين رئاسة الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات القصف الذي تعرض له القصر الرئاسي يوم أمس على يد الاحتلال الإسرائيلي، والذي يشكل تصعيدا خطيرا ضد مؤسسات الدولة وسيادتها. إن هذا الهجوم المدان يعكس استمرار الحركات المتهورة التي تسعى لزعزعة استقرار البلاد وتفاقم الأزمات الأمنية، ويستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري".وجددت رئاسة الجمهورية دعوتها لجميع الأطراف إلى "الالتزام بالحوار والتعاون في إطار وحدة الوطن، والتصدي لكل محاولات التشويش التي تهدف إلى إطالة الأزمة".أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح الجمعة، قيام إسرائيل بضرب هدف قرب القصر الرئاسي في دمشق، في حدث هو الأول في تاريخ البلاد لاستهداف نطاق القصر، في الوقت الذي أعلن فيه الدروز عن بيان هام بهدف امتصاص التصعيد الكبير في السويداء وأشرفية صحنايا وجرمانا، والوصول إلى صيغة تفاهمية مع الحكومة.فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن "طائرات حربية أغارت على المنطقة المجاورة لقصر أحمد حسين الشرع في دمشق"، من دون تحديد الهدف.
https://sarabic.ae/20250502/-أول-ضربة-في-تاريخ-سوريا-لـعرش-دمشق-إسرائيل-تهدد-والدروز-يصدرون-بيانا-مهما-1100102828.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير

12:31 GMT 02.05.2025 (تم التحديث: 12:53 GMT 02.05.2025)
© AP Photo / Ghaith Alsayedسوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024
سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Ghaith Alsayed
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اعتبرت الرئاسة السورية، اليوم الجمعة، أن القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير، مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب سوريا لوقف هذه الاعتداءات.
وأضافت الرئاسة السورية في بيان لها، أنه "تدين رئاسة الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات القصف الذي تعرض له القصر الرئاسي يوم أمس على يد الاحتلال الإسرائيلي، والذي يشكل تصعيدا خطيرا ضد مؤسسات الدولة وسيادتها. إن هذا الهجوم المدان يعكس استمرار الحركات المتهورة التي تسعى لزعزعة استقرار البلاد وتفاقم الأزمات الأمنية، ويستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري".
وطالبت رئاسة الجمهورية عبر بيانها المجتمع الدولي والدول العربية بالوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة هذه "الاعتداءات العدوانية التي تنتهك القوانين والمواثيق الدولية".
وجددت رئاسة الجمهورية دعوتها لجميع الأطراف إلى "الالتزام بالحوار والتعاون في إطار وحدة الوطن، والتصدي لكل محاولات التشويش التي تهدف إلى إطالة الأزمة".
مشاهد متداولة لاستهدف إسرائيل لمنطقة مجاورة للقصر الرئاسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
أول ضربة في تاريخ سوريا لـ"عرش دمشق"... إسرائيل تهدد والدروز يصدرون بيانا مهما
09:05 GMT
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح الجمعة، قيام إسرائيل بضرب هدف قرب القصر الرئاسي في دمشق، في حدث هو الأول في تاريخ البلاد لاستهداف نطاق القصر، في الوقت الذي أعلن فيه الدروز عن بيان هام بهدف امتصاص التصعيد الكبير في السويداء وأشرفية صحنايا وجرمانا، والوصول إلى صيغة تفاهمية مع الحكومة.
جاءت الضربة الإسرائيلية التي أعلن عنها نتنياهو والذي أكد أنها "رسالة واضحة للنظام السوري"، وأن "إسرائيل لن تسمح للقوات السورية بالانتشار جنوبي دمشق أو بتشكيل أي تهديد للدروز"، بعد ضربة سابقة استهدفت مجموعة كانت في السويداء، في تحرك إسرائيلي هو الأول من نوعة "بهدف دعم الدروز".
فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن "طائرات حربية أغارت على المنطقة المجاورة لقصر أحمد حسين الشرع في دمشق"، من دون تحديد الهدف.
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