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https://sarabic.ae/20250502/نتنياهو-إسرائيل-قصفت-هدفا-قرب-القصر-الجمهوري-في-دمشق-برسالة-مباشرة-للنظام-السوري-1100099537.html
نتنياهو: إسرائيل قصفت هدفا قرب القصر الجمهوري في دمشق برسالة مباشرة للنظام السوري
نتنياهو: إسرائيل قصفت هدفا قرب القصر الجمهوري في دمشق برسالة مباشرة للنظام السوري
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي شنّ غارة ليلًا على هدف يقع قرب القصر الجمهوري في... 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T02:04+0000
2025-05-02T02:10+0000
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القاهرة – سبوتنيك. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بيان مشترك لنتنياهو وكاتس، أن "إسرائيل هاجمت الليلة الماضية هدفًا بالقرب من القصر الرئاسي في دمشق"، معتبرين أن "الضربة تحمل رسالة واضحة للنظام السوري".وأكد البيان أن "إسرائيل لن تسمح بانسحاب القوات من جنوب دمشق، ولن تقبل بأي تهديد يستهدف الطائفة الدرزية".وفي تصريحات سابقة، قال وزير الدفاع كاتس: "أكرر تحذيري لرئيس النظام السوري الجولاني [أحمد الشرع]... إذا لم تتوقف الاعتداءات على الدروز في سوريا، سنرد بقوة كبيرة"، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات بتنفيذ ضربات تحذيرية، مضيفًا: "نحن ملتزمون بحماية الدروز".وفي وقت سابق من أمس، أعلن الجيش الإسرائيلي إجلاء اثنين من الجرحى السوريين من الطائفة الدرزية لتلقي العلاج داخل إسرائيل. وأوضح في بيان أن قواته "منتشرة في جنوب سوريا وجاهزة لمنع تسلل عناصر معادية إلى القرى الدرزية"، مضيفًا أنها "تبقى على أهبة الاستعداد لمواجهة أي سيناريو".وتأتي الغارة بعد مقتل رئيس بلدية صحنايا بريف دمشق، حسام ورور، ونجله، على يد مسلحين مجهولين، في ظل تصاعد الاشتباكات بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة درزية في ريف دمشق والسويداء.وكان شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، حكمت الهجري، قد اتهم السلطات السورية بممارسة "قتل جماعي ممنهج" بحق أبناء الطائفة، داعيًا إلى تدخل دولي فوري لـ "حفظ السلم".وقال الهجري في بيان:وشهدت مناطق في ريف دمشق، بينها صحنايا وأشرفية صحنايا وجرمانا، منذ يوم الثلاثاء، اشتباكات طائفية عنيفة إثر تداول تسجيل صوتي منسوب لأحد مشايخ الدروز يتضمن إساءات للنبي محمد، ما أشعل موجة عنف واسعة النطاق.ورغم نفي المجلس الديني الدرزي مسؤوليته عن التسجيل، أسفرت الاشتباكات عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وقوات الأمن، بينهم 16 عنصرًا من الأمن السوري في صحنايا.وأعلنت السلطات السورية، الأربعاء، فرض السيطرة على أشرفية صحنايا وانتشار قوات الأمن فيها.وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه نفذ ضربات جوية في المنطقة ضد "متطرفين" اتهمهم بالإعداد لهجمات على الدروز، مشددًا على أن "إسرائيل لن تسمح بالمساس بالطائفة الدرزية"، وأن "رسالة شديدة اللهجة" نُقلت إلى الحكومة السورية.وتشهد سوريا انفلاتًا أمنيًا في بعض المناطق منذ سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، حيث تدور مناوشات متكررة بين قوات الإدارة الجديدة ومسلحين لم تتم تسوية أوضاعهم.بدورها، أعربت الخارجية الروسية عن قلقها من التصعيد. وقالت المتحدثة ماريا زاخاروفا إن موسكو تدعو القادة السوريين المؤثرين إلى بذل الجهود لوقف إراقة الدماء في أقرب وقت.
https://sarabic.ae/20250501/شيوخ-الدروز-يؤكدون-رفضهم-الانفصال-عن-سوريا-أو-تقسيم-أراضيها-1100098543.html
https://sarabic.ae/20250501/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يحذر-الشرع-سنرد-بشدة-إذا-لم-تتوقف-الاعتداءات-على-الدروز-في-سوريا-1100093084.html
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بنيامين نتنياهو, أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو, أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

نتنياهو: إسرائيل قصفت هدفا قرب القصر الجمهوري في دمشق برسالة مباشرة للنظام السوري

02:04 GMT 02.05.2025 (تم التحديث: 02:10 GMT 02.05.2025)
© AP Photo / Maya Alleruzzoرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي شنّ غارة ليلًا على هدف يقع قرب القصر الجمهوري في العاصمة السورية دمشق، في تصعيد جديد على خلفية التوترات الطائفية في جنوب سوريا.
القاهرة – سبوتنيك. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بيان مشترك لنتنياهو وكاتس، أن "إسرائيل هاجمت الليلة الماضية هدفًا بالقرب من القصر الرئاسي في دمشق"، معتبرين أن "الضربة تحمل رسالة واضحة للنظام السوري".
حشود شعبية في ساحة السويداء جنوب سوريا بانتظار وصول المختطفين بعد تحريرهم من قبضة داعش - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
شيوخ الدروز يؤكدون رفضهم الانفصال عن سوريا أو تقسيم أراضيها
أمس, 22:23 GMT
وأكد البيان أن "إسرائيل لن تسمح بانسحاب القوات من جنوب دمشق، ولن تقبل بأي تهديد يستهدف الطائفة الدرزية".
وفي تصريحات سابقة، قال وزير الدفاع كاتس: "أكرر تحذيري لرئيس النظام السوري الجولاني [أحمد الشرع]... إذا لم تتوقف الاعتداءات على الدروز في سوريا، سنرد بقوة كبيرة"، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات بتنفيذ ضربات تحذيرية، مضيفًا: "نحن ملتزمون بحماية الدروز".
وفي وقت سابق من أمس، أعلن الجيش الإسرائيلي إجلاء اثنين من الجرحى السوريين من الطائفة الدرزية لتلقي العلاج داخل إسرائيل. وأوضح في بيان أن قواته "منتشرة في جنوب سوريا وجاهزة لمنع تسلل عناصر معادية إلى القرى الدرزية"، مضيفًا أنها "تبقى على أهبة الاستعداد لمواجهة أي سيناريو".
وتأتي الغارة بعد مقتل رئيس بلدية صحنايا بريف دمشق، حسام ورور، ونجله، على يد مسلحين مجهولين، في ظل تصاعد الاشتباكات بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة درزية في ريف دمشق والسويداء.
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد إسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر الشرع: سنرد بشدة إذا لم تتوقف الاعتداءات على الدروز في سوريا
أمس, 18:25 GMT
وكان شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، حكمت الهجري، قد اتهم السلطات السورية بممارسة "قتل جماعي ممنهج" بحق أبناء الطائفة، داعيًا إلى تدخل دولي فوري لـ "حفظ السلم".
وقال الهجري في بيان:
"نطالب المجتمع الدولي بعدم تجاهل ما نتعرض له من مجازر، وندعو لتدخل قوات دولية لوقف الجرائم فورًا".
وشهدت مناطق في ريف دمشق، بينها صحنايا وأشرفية صحنايا وجرمانا، منذ يوم الثلاثاء، اشتباكات طائفية عنيفة إثر تداول تسجيل صوتي منسوب لأحد مشايخ الدروز يتضمن إساءات للنبي محمد، ما أشعل موجة عنف واسعة النطاق.
ورغم نفي المجلس الديني الدرزي مسؤوليته عن التسجيل، أسفرت الاشتباكات عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وقوات الأمن، بينهم 16 عنصرًا من الأمن السوري في صحنايا.
وأعلنت السلطات السورية، الأربعاء، فرض السيطرة على أشرفية صحنايا وانتشار قوات الأمن فيها.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه نفذ ضربات جوية في المنطقة ضد "متطرفين" اتهمهم بالإعداد لهجمات على الدروز، مشددًا على أن "إسرائيل لن تسمح بالمساس بالطائفة الدرزية"، وأن "رسالة شديدة اللهجة" نُقلت إلى الحكومة السورية.
وتشهد سوريا انفلاتًا أمنيًا في بعض المناطق منذ سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، حيث تدور مناوشات متكررة بين قوات الإدارة الجديدة ومسلحين لم تتم تسوية أوضاعهم.
بدورها، أعربت الخارجية الروسية عن قلقها من التصعيد. وقالت المتحدثة ماريا زاخاروفا إن موسكو تدعو القادة السوريين المؤثرين إلى بذل الجهود لوقف إراقة الدماء في أقرب وقت.
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