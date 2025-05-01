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https://sarabic.ae/20250501/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يحذر-الشرع-سنرد-بشدة-إذا-لم-تتوقف-الاعتداءات-على-الدروز-في-سوريا-1100093084.html
وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر الشرع: سنرد بشدة إذا لم تتوقف الاعتداءات على الدروز في سوريا
وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر الشرع: سنرد بشدة إذا لم تتوقف الاعتداءات على الدروز في سوريا
سبوتنيك عربي
أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، تحذيرًا جديدا للحكومة السورية الانتقالية، من استهداف الدروز في سوريا. 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T18:25+0000
2025-05-01T18:25+0000
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وقال كاتس: "أحذّر مجددا رئيس النظام السوري أحمد الشرع، إذا لم يتوقف استهداف الدروز في سوريا، فسنرد بقسوة شديدة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، قد توعد، أمس الأربعاء، بضرب مواقع للسلطات السورية في حال استمر استهداف الدروز، على حد قوله.وذكر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، بأن زامير، وجّه الوحدات القتالية بالاستعداد لشن هجوم ضد أهداف تابعة للنظام السوري "في حال عدم توقف أعمال العنف ضد الدروز في أشرفية صحنايا بسوريا".وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن "الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تحذيرية استهدفت مجموعة متطرفة كانت بصدد مواصلة مهاجمة السكان الدروز في بلدة أشرفية صحنايا في ريف العاصمة السورية دمشق".وفرضت القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية السورية سيطرتها الكاملة على المنطقة، بعد انسحاب قوات وزارة الدفاع السورية من المنطقة، وسط انتشار للحواجز الأمنية وعودة تدريجية للسكان إلى منازلهم ومحالهم التجارية، في وقتٍ يسود فيه الحذر والتخوف من تجدّد التصعيد.وبدأت المشكلة بعد أن انتشر مقطع صوتي يسيء للرسول محمد، نسبه البعض عن طريق الخطأ لشيخ درزي، ما تسبب بموجة غضب لدى بعض أطياف الشارع السوري، حيث هاجم بعضهم الطلاب الدروز في جامعات سورية، وهاجم آخرون بالسلاح الخفيف والثقيل البلدات ذات الأغلبية الدرزية في صحنايا وجرمانا، ما اضطر الأخيرة للدفاع عن نفسها وسط أجواء من التوتر الكبير، فيما انتقد الكثيرون بيان وزارة الداخلية السورية، الذي لم يتطرق لهذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها، بل وجّه الشكر فقط "للمواطنين على غيرتهم الدينية لمقام النبي... والتأكيد على حماية المقدسات".وكان محافظ ريف دمشق، عامر الشيخ، قد أعلن مساء الأربعاء، التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في صحنايا، عقب اجتماع مع وجهاء من الطائفة الدرزية القادمين من محافظة السويداء، في مسعى لاحتواء التوتر وضمان الاستقرار في المنطقة.
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أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر الشرع: سنرد بشدة إذا لم تتوقف الاعتداءات على الدروز في سوريا

18:25 GMT 01.05.2025
© AP Photoوزير الدفاع الإسرائيلي الجديد إسرائيل كاتس
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد إسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، تحذيرًا جديدا للحكومة السورية الانتقالية، من استهداف الدروز في سوريا.
وقال كاتس: "أحذّر مجددا رئيس النظام السوري أحمد الشرع، إذا لم يتوقف استهداف الدروز في سوريا، فسنرد بقسوة شديدة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، قد توعد، أمس الأربعاء، بضرب مواقع للسلطات السورية في حال استمر استهداف الدروز، على حد قوله.
وذكر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، بأن زامير، وجّه الوحدات القتالية بالاستعداد لشن هجوم ضد أهداف تابعة للنظام السوري "في حال عدم توقف أعمال العنف ضد الدروز في أشرفية صحنايا بسوريا".
شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
تصويت... هل يستجيب المجتمع الدولي لمطالب شيخ عقل الموحدين الدروز بالحماية الدولية "لوقف الجرائم"
12:12 GMT
وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن "الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تحذيرية استهدفت مجموعة متطرفة كانت بصدد مواصلة مهاجمة السكان الدروز في بلدة أشرفية صحنايا في ريف العاصمة السورية دمشق".
وتشهد منطقة أشرفية صحنايا جنوبي العاصمة دمشق، اليوم الخميس، هدوءا نسبيا بعد يومين من الاشتباكات العنيفة والدامية بين قوات الأمن السورية ومجموعات محلية وُصفت بأنها "خارجة عن القانون" من أبناء الطائفة الدرزية، والتي أسفرت عن مقتل 16 عنصراً من قوات الأمن وأكثر من 10 من أفراد تلك المجموعات، بحسب وسائل إعلام.
وفرضت القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية السورية سيطرتها الكاملة على المنطقة، بعد انسحاب قوات وزارة الدفاع السورية من المنطقة، وسط انتشار للحواجز الأمنية وعودة تدريجية للسكان إلى منازلهم ومحالهم التجارية، في وقتٍ يسود فيه الحذر والتخوف من تجدّد التصعيد.
شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ حكمت الهجري - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا يطالب بتدخل دولي عاجل "لوقف الجرائم"
10:31 GMT
وبدأت المشكلة بعد أن انتشر مقطع صوتي يسيء للرسول محمد، نسبه البعض عن طريق الخطأ لشيخ درزي، ما تسبب بموجة غضب لدى بعض أطياف الشارع السوري، حيث هاجم بعضهم الطلاب الدروز في جامعات سورية، وهاجم آخرون بالسلاح الخفيف والثقيل البلدات ذات الأغلبية الدرزية في صحنايا وجرمانا، ما اضطر الأخيرة للدفاع عن نفسها وسط أجواء من التوتر الكبير، فيما انتقد الكثيرون بيان وزارة الداخلية السورية، الذي لم يتطرق لهذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها، بل وجّه الشكر فقط "للمواطنين على غيرتهم الدينية لمقام النبي... والتأكيد على حماية المقدسات".
وكان محافظ ريف دمشق، عامر الشيخ، قد أعلن مساء الأربعاء، التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في صحنايا، عقب اجتماع مع وجهاء من الطائفة الدرزية القادمين من محافظة السويداء، في مسعى لاحتواء التوتر وضمان الاستقرار في المنطقة.
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