https://sarabic.ae/20250430/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يهدد-بضرب-مواقع-للسلطات-السورية-إذا-استمر-استهداف-الدروز-1100046847.html
رئيس الأركان الإسرائيلي يهدد بضرب مواقع للسلطات السورية إذا استمر استهداف الدروز
رئيس الأركان الإسرائيلي يهدد بضرب مواقع للسلطات السورية إذا استمر استهداف الدروز
سبوتنيك عربي
توعد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الأربعاء، بضرب مواقع للسلطات السورية في حال استمر استهداف الدروز، على حد قوله. 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T13:59+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، بأن زامير، وجّه الوحدات القتالية بالاستعداد لشن هجوم ضد أهداف تابعة للنظام السوري "في حال عدم توقف أعمال العنف ضد الدروز في أشرفية صحنايا بسوريا".وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تحذيرية استهدفت مجموعة متطرفة كانت بصدد مواصلة مهاجمة السكان الدروز في بلدة أشرفية صحنايا في ريف العاصمة السورية دمشق".ونقلت وسائل إعلام عن بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع كاتس، قولهما إن "الجيش نفذ عملية تحذيرية وهاجم مجموعة متطرفة كانت تستعد لمهاجمة الدروز بصحنايا في سوريا".وأكد كاتس، في كلمة ألقاها خلال أحد الاحتفالات، أن "العملية نُفذت بتوجيه من رئيس الوزراء نتنياهو، وبالتنسيق مع رئيس الأركان الفريق أول إيال زامير"، وأوضح أن "الهدف كان تعطيل خطة المتطرفين لمهاجمة الدروز في بلدة أشرفية صحنايا".وأوضح كاتس أن "إسرائيل أرسلت رسالة واضحة إلى النظام السوري، تحمله فيها مسؤولية حماية الدروز ومنع تعرضهم للأذى".واختتم كاتس تصريحه بالتأكيد أن "إسرائيل لن تتهاون في الدفاع عن الطائفة الدرزية في سوريا، انطلاقا من الروابط العائلية والتاريخية التي تجمع بين الدروز في إسرائيل ونظرائهم في سوريا".
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
رئيس الأركان الإسرائيلي يهدد بضرب مواقع للسلطات السورية إذا استمر استهداف الدروز
توعد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الأربعاء، بضرب مواقع للسلطات السورية في حال استمر استهداف الدروز، على حد قوله.
القاهرة - سبوتنيك. وذكر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، بأن زامير، وجّه الوحدات القتالية بالاستعداد لشن هجوم ضد أهداف تابعة للنظام السوري "في حال عدم توقف أعمال العنف ضد الدروز في أشرفية صحنايا بسوريا".
وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تحذيرية استهدفت مجموعة متطرفة كانت بصدد مواصلة مهاجمة السكان الدروز في بلدة أشرفية صحنايا في ريف العاصمة السورية دمشق".
ونقلت وسائل إعلام عن بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع كاتس، قولهما إن "الجيش نفذ عملية تحذيرية وهاجم مجموعة متطرفة كانت تستعد لمهاجمة الدروز
بصحنايا في سوريا".
وأضاف البيان: "وجهنا رسالة إلى النظام السوري، بأن إسرائيل تتوقع منه التحرك لمنع إلحاق الأذى بالدروز".
وأكد كاتس، في كلمة ألقاها خلال أحد الاحتفالات، أن "العملية نُفذت بتوجيه من رئيس الوزراء نتنياهو، وبالتنسيق مع رئيس الأركان الفريق أول إيال زامير"، وأوضح أن "الهدف كان تعطيل خطة المتطرفين لمهاجمة الدروز في بلدة أشرفية صحنايا
".
وأوضح كاتس أن "إسرائيل أرسلت رسالة واضحة إلى النظام السوري، تحمله فيها مسؤولية حماية الدروز ومنع تعرضهم للأذى".
وأضاف: "نحن نكرّم اليوم إسهامات الطائفة الدرزية العظيمة في أمن إسرائيل، ونخلّد ذكرى شهدائها الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن الدولة، وهذا يزيد من التزامنا بحماية الدروز في إسرائيل وإخوانهم في سوريا".
واختتم كاتس تصريحه بالتأكيد أن "إسرائيل لن تتهاون في الدفاع عن الطائفة الدرزية في سوريا، انطلاقا من الروابط العائلية والتاريخية التي تجمع بين الدروز في إسرائيل ونظرائهم في سوريا".