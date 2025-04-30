https://sarabic.ae/20250430/مصدر-أمني-سوري-قتلى-وجرحى-بهجوم-شنه-مسلحون-في-أشرفية-صحنايا-على-حاجز-للأمن-العام-1100032903.html
مصدر أمني سوري: قتلى وجرحى بهجوم شنه مسلحون في أشرفية صحنايا على حاجز للأمن العام
مصدر أمني سوري: قتلى وجرحى بهجوم شنه مسلحون في أشرفية صحنايا على حاجز للأمن العام
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر أمني سوري "باندلاع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، ليلة أمس، بين قوات الأمن السورية ومجموعات خارجة عن القانون في مدينة صحنايا في ريف دمشق، أسفر عن إصابة 3... 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T09:15+0000
2025-04-30T09:15+0000
2025-04-30T09:15+0000
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وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء السورية (سانا): "بشكل متواز، قامت مجموعات أخرى في نفس الوقت بالانتشار بين الأراضي الزراعية وإطلاق النار على آليات المدنيين وآليات إدارة الأمن العام على الطرق، ما أدى لاستشهاد 6 أشخاص وجرح آخرين".من جهته، قال المكتب الإعلامي في وزارة الصحة السورية أن عدد القتلى إثر استهدافات المجموعات للمدنيين وقوات الأمن في أشرفية صحنايا ارتفع إلى 11 قتيلا إضافة إلى عدد من الإصابات.وتستمر الاشتباكات المسلحة بين الفصائل الموالية للحكومة السورية ومقاتلين محليين في بلدة أشرفية صحنايا في ريف دمشق، وسط مخاوف من حدوث مجازر مشابهة لتلك التي وقعت في الساحل السوري خلال مارس/ آذار الماضي.تقسيم سوريا إلى "دويلات طائفية"… من يساند مخطط إسرائيل؟8 أحداث هزت سوريا خلال أسبوع
https://sarabic.ae/20250429/قتلى-وجرحى-إثر-اشتباكات-في-مدينتي-جرمانا-وأشرفية-صحنايا-بريف-دمشق-فيديو-1099991154.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, ريف دمشق
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, ريف دمشق
مصدر أمني سوري: قتلى وجرحى بهجوم شنه مسلحون في أشرفية صحنايا على حاجز للأمن العام
أفاد مصدر أمني سوري "باندلاع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، ليلة أمس، بين قوات الأمن السورية ومجموعات خارجة عن القانون في مدينة صحنايا في ريف دمشق، أسفر عن إصابة 3 عناصر بإصابات متفاوتة".
وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء السورية (سانا): "بشكل متواز، قامت مجموعات أخرى في نفس الوقت بالانتشار بين الأراضي الزراعية وإطلاق النار على آليات المدنيين وآليات إدارة الأمن العام على الطرق، ما أدى لاستشهاد 6 أشخاص وجرح آخرين".
وأضاف المصدر أن "وزارة الداخلية تؤكد أنها لن تتوانى مع هؤلاء المجرمين، وستضرب بيد من حديد كل من يسعى لزعزعة أمن سوريا واستهداف أبنائها".
من جهته، قال المكتب الإعلامي في وزارة الصحة السورية أن عدد القتلى إثر استهدافات المجموعات للمدنيين وقوات الأمن في أشرفية صحنايا ارتفع إلى 11 قتيلا إضافة إلى عدد من الإصابات.
وتستمر الاشتباكات المسلحة بين الفصائل الموالية للحكومة السورية
ومقاتلين محليين في بلدة أشرفية صحنايا في ريف دمشق، وسط مخاوف من حدوث مجازر مشابهة لتلك التي وقعت في الساحل السوري خلال مارس/ آذار الماضي.