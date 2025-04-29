قتلى وجرحى إثر اشتباكات في مدينتي جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق... فيديو
© AP Photoمدينة جبلة بمحافظة اللاذقية التي شهدت أحداث الساحل السوري
© AP Photo
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اندلعت، ليلة أمس، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين قوات الأمن السورية ووحدات محلية درزية في محيط مدينتي جرمانا وصحنايا في ريف دمشق، إثر هجوم مجموعات مجهولة ترفع شعارات دينية وطائفية في المدينتين.
وبدأت الاشتباكات من محور حي النسيم في مدينة جرمانا، وشهد محيط مدينة صحنايا اشتباكات أيضا ومحاولات للتوغل داخلها، حسبما أفادت وسائل إعلام سورية.
وتأتي الاشتباكات على خلفية انتشار تسجيل صوتي يحمل "إساءات للنبي محمد"، نسب إلى أحد شيوخ الطائفة الدرزية الذي نفى من جهته تماما في مقطع فيديو مسجل أن يكون الصوت الظاهر في التسجيل صوته.
2️⃣وبدأت الاشتبا.كات فجر اليوم الثلاثاء من محور حي النسيم في مدينة جرمانا، وشهد محيط مدينة صحنايا اشتبا.كات أيضا ومحاولات للتوغل داخلها، حسبما أفادت وسائل إعلام سورية. pic.twitter.com/pWPGzE4SVE— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 29, 2025
وعلى أثر الاشتباكات سقط ما لا يقل عن قتيلين من عناصر الأمن العام في محيط جرمانا، بحسب وسائل إعلام سورية.
2 مارس, 15:53 GMT
وذكرت وسائل إعلام سورية أن قوات الأمن العام تدخلت لفض الاشتباكات، إلى أن خيم الهدوء الحذر حاليا على جرمانا وبقية المناطق الآخرى.
6️⃣الداخلية السورية.. لم تثبت صحة التسجيل إلى شخص معين— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 29, 2025
أصدرت وزارة الداخلية السورية بيانا قالت فيه إنها "تتابع باهتمام بالغ" انتشار هذا التسجيل، وأكدت أنه تبين من خلال تحقيقاتها الأولية أن "الشخص الذي وُجهت إليه أصابع الاتهام لم تثبت نسبة الصوتية المتداولة إليه"، وأكدت الوزارة أن… pic.twitter.com/eHXvClRBa3
بدورها، أصدرت وزارة الداخلية السورية بيانا، قالت فيه إنها "تتابع باهتمام بالغ" انتشار هذا التسجيل، وأكدت أنه تبين من خلال تحقيقاتها الأولية أن "الشخص الذي وجهت إليه أصابع الاتهام لم تثبت نسبة الصوتية المتداولة إليه"، وأكدت الوزارة أن العمل جار لتحديد هوية صاحب الصوت وتقديمه للعدالة لينال العقوبة التي يستحقها، وفقا للبيان.
وتقع مدينة جرمانا على بعد 3 كيلومترات جنوب شرق العاصمة السورية، على طريق المطار الدولي، ويقطنها غالبية من الدروز والمسيحيين، وسبق وتصدر اسم المدينة وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا، إثر توتر أمني مطلع شهر مارس/آذار 2025، عقب مقتل شخصين أحدهما من الأمن العام على يد مسلحين.