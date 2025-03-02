https://sarabic.ae/20250302/كلمة-ليث-البلعوس-رئيس-حركة-رجال-الكرامة-الدرزية-خلال-التوترات-في-جرمانا-فيديو--1098313525.html

كلمة ليث البلعوس رئيس حركة "رجال الكرامة" الدرزية خلال التوترات في جرمانا... فيديو

كلمة ليث البلعوس رئيس حركة "رجال الكرامة" الدرزية خلال التوترات في جرمانا... فيديو

سبوتنيك عربي

وثّقت عدسة وكالة "سبوتنيك" لحظة خروج وتحدث القيادي السوري، الشيخ ليث البلعوس، رئيس حركة "رجال الكرامة" الدرزية في محافظة السويداء جنوبي البلاد، على خلفية... 02.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-02T13:10+0000

2025-03-02T13:10+0000

2025-03-02T13:10+0000

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ورصدت عدسة "سبوتنيك" خروج سكان مدينة جرمانا بريف دمشق إلى الشوارع وقيام البلعوس بإلقاء كلمة قال فيها، "نحن لا نكون في موقف تعدي، وبنفس الوقت لا نقبل بالمزاودات علينا، ولا نقبل إلا بأن يكون تنسيق المشايخ (الدروز) على أعلى المستويات".وأوضح القيادي السوري: "نحن شركاء على عموم أرض الوطن، ولا يحق لأحد لكي يزاود علينا، ولسنا بحاجة لحماية أحد".وأفادت مصادر محلية، أمس السبت، بأن التوترات بين قوى الأمن التابعة لوزارة الداخلية بالإدارة السورية الجديدة وعناصر مسلحة في بلدة جرمانا بريف دمشق تأخذ منحى تصاعديا، على خلفية مقتل أحد أفراد قوى الأمن وإصابة أحد المسلحين خلال اشتباكات بالبلدة، يوم الجمعة الماضي.وأشارت المصادر ذاتها من داخل بلدة جرمانا، إلى أنه بعد هدوء استمر نحو ساعتين مساء اليوم، عادت الأمور إلى المربع الأول وتزايدت حدة الاشتباكات وسُمع دوي عدة انفجارات جراء سقوط قذائف ثقيلة مجهولة المصدر، بالتوازي مع سماع هدير طائرات استطلاع من دون طيار في أجواء جرمانا.وأصدر مشايخ العقل (مشايخ الطائفة الدرزية) في مدينة جرمانا بيانا أكدوا فيه "عدم التساهل في كشف ملابسات مقتل عنصر الأمن، وتسليم الفاعلين إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل".وتشهد بعض المناطق في سوريا حالة من الانفلات الأمني منذ رحيل حكومة الأسد، حيث سجلت حالات مداهمة للمنازل وحالات خطف وسرقات وغيرها، وتم تسجيل حدوث حالات قتل لعدد من المواطنين.وتسببت بعض الحالت بحدوث جدل كبير في الشارع السوري بسبب طبيعتها وخلفيتها وأسبابها ووصف ضحاياها بـ"فلول النظام"، كان آخرها ما حدث في جرمانا، وما حدث في قرية عين شميس بريف مصياف وجديدة الفضل بريف دمشق، وغيرها من الحوادث المتفرقة، التي تصاعدت حدتها في الأسبوع الأخير بشكل ملحوظ.

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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, مدينة جرمانا, ضاحية جرمانا, السويداء, محافظة السويداء