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كلمة ليث البلعوس رئيس حركة "رجال الكرامة" الدرزية خلال التوترات في جرمانا... فيديو
كلمة ليث البلعوس رئيس حركة "رجال الكرامة" الدرزية خلال التوترات في جرمانا... فيديو
سبوتنيك عربي
وثّقت عدسة وكالة "سبوتنيك" لحظة خروج وتحدث القيادي السوري، الشيخ ليث البلعوس، رئيس حركة "رجال الكرامة" الدرزية في محافظة السويداء جنوبي البلاد، على خلفية... 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T13:10+0000
2025-03-02T13:10+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
مدينة جرمانا
ضاحية جرمانا
السويداء
محافظة السويداء
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ورصدت عدسة "سبوتنيك" خروج سكان مدينة جرمانا بريف دمشق إلى الشوارع وقيام البلعوس بإلقاء كلمة قال فيها، "نحن لا نكون في موقف تعدي، وبنفس الوقت لا نقبل بالمزاودات علينا، ولا نقبل إلا بأن يكون تنسيق المشايخ (الدروز) على أعلى المستويات".وأوضح القيادي السوري: "نحن شركاء على عموم أرض الوطن، ولا يحق لأحد لكي يزاود علينا، ولسنا بحاجة لحماية أحد".وأفادت مصادر محلية، أمس السبت، بأن التوترات بين قوى الأمن التابعة لوزارة الداخلية بالإدارة السورية الجديدة وعناصر مسلحة في بلدة جرمانا بريف دمشق تأخذ منحى تصاعديا، على خلفية مقتل أحد أفراد قوى الأمن وإصابة أحد المسلحين خلال اشتباكات بالبلدة، يوم الجمعة الماضي.وأشارت المصادر ذاتها من داخل بلدة جرمانا، إلى أنه بعد هدوء استمر نحو ساعتين مساء اليوم، عادت الأمور إلى المربع الأول وتزايدت حدة الاشتباكات وسُمع دوي عدة انفجارات جراء سقوط قذائف ثقيلة مجهولة المصدر، بالتوازي مع سماع هدير طائرات استطلاع من دون طيار في أجواء جرمانا.وأصدر مشايخ العقل (مشايخ الطائفة الدرزية) في مدينة جرمانا بيانا أكدوا فيه "عدم التساهل في كشف ملابسات مقتل عنصر الأمن، وتسليم الفاعلين إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل".وتشهد بعض المناطق في سوريا حالة من الانفلات الأمني منذ رحيل حكومة الأسد، حيث سجلت حالات مداهمة للمنازل وحالات خطف وسرقات وغيرها، وتم تسجيل حدوث حالات قتل لعدد من المواطنين.وتسببت بعض الحالت بحدوث جدل كبير في الشارع السوري بسبب طبيعتها وخلفيتها وأسبابها ووصف ضحاياها بـ"فلول النظام"، كان آخرها ما حدث في جرمانا، وما حدث في قرية عين شميس بريف مصياف وجديدة الفضل بريف دمشق، وغيرها من الحوادث المتفرقة، التي تصاعدت حدتها في الأسبوع الأخير بشكل ملحوظ.
مدينة جرمانا
ضاحية جرمانا
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, مدينة جرمانا, ضاحية جرمانا, السويداء, محافظة السويداء
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, مدينة جرمانا, ضاحية جرمانا, السويداء, محافظة السويداء

كلمة ليث البلعوس رئيس حركة "رجال الكرامة" الدرزية خلال التوترات في جرمانا... فيديو

13:10 GMT 02.03.2025
© AP Photo / Leo Correaيتجمع رجال الدين الدروز بعد بيان احتجاجًا على الاستخدام السياسي لمدينتهم ومقتل 12 طفلاً ومراهقًا في هجوم صاروخي، أمام المجتمع الدرزي على الجانب الآخر من الحدود مع سوريا
يتجمع رجال الدين الدروز بعد بيان احتجاجًا على الاستخدام السياسي لمدينتهم ومقتل 12 طفلاً ومراهقًا في هجوم صاروخي، أمام المجتمع الدرزي على الجانب الآخر من الحدود مع سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Leo Correa
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وثّقت عدسة وكالة "سبوتنيك" لحظة خروج وتحدث القيادي السوري، الشيخ ليث البلعوس، رئيس حركة "رجال الكرامة" الدرزية في محافظة السويداء جنوبي البلاد، على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة جرمانا أمس السبت.
ورصدت عدسة "سبوتنيك" خروج سكان مدينة جرمانا بريف دمشق إلى الشوارع وقيام البلعوس بإلقاء كلمة قال فيها، "نحن لا نكون في موقف تعدي، وبنفس الوقت لا نقبل بالمزاودات علينا، ولا نقبل إلا بأن يكون تنسيق المشايخ (الدروز) على أعلى المستويات".

وشدد البلعوس على أن "لجرمانا رجالها وليست بحاجة، ولا تحتاج لأحد لكي يزاود عليها، وإذا كان سيكون أمن عام أو جيش أو شرطة، سيكونون من أبناء هذه المدينة".

وأوضح القيادي السوري: "نحن شركاء على عموم أرض الوطن، ولا يحق لأحد لكي يزاود علينا، ولسنا بحاجة لحماية أحد".
وأفادت مصادر محلية، أمس السبت، بأن التوترات بين قوى الأمن التابعة لوزارة الداخلية بالإدارة السورية الجديدة وعناصر مسلحة في بلدة جرمانا بريف دمشق تأخذ منحى تصاعديا، على خلفية مقتل أحد أفراد قوى الأمن وإصابة أحد المسلحين خلال اشتباكات بالبلدة، يوم الجمعة الماضي.

وقالت مصادر لوكالة "سبوتنيك"، إن "الأمور تعقدت مساء (يوم السبت) بعد مساعي تهدئة بمبادرة من وجهاء المدينة وشيوخ الطائفة الدرزية، وذلك بعد قيام عشرات المسلحين وربما المئات بمحاولة اقتحام جرمانا من جهة مدينة المليحة القريبة منها.

وأشارت المصادر ذاتها من داخل بلدة جرمانا، إلى أنه بعد هدوء استمر نحو ساعتين مساء اليوم، عادت الأمور إلى المربع الأول وتزايدت حدة الاشتباكات وسُمع دوي عدة انفجارات جراء سقوط قذائف ثقيلة مجهولة المصدر، بالتوازي مع سماع هدير طائرات استطلاع من دون طيار في أجواء جرمانا.
وأصدر مشايخ العقل (مشايخ الطائفة الدرزية) في مدينة جرمانا بيانا أكدوا فيه "عدم التساهل في كشف ملابسات مقتل عنصر الأمن، وتسليم الفاعلين إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل".

وقرر المشايخ الموقعون على البيان، في اجتماع ضم رجال دين ووجهاء دروز، "رفع الغطاء عن جميع المسيئين والخارجين عن القانون وأن يتم تسليم كل من تثبت مسؤوليته عن هذا الحادث الأليم للجهة المختصة حتى ينال جزاءه العادل، والعمل على إعادة تفعيل مركز ناحية جرمانا وبأسرع وقت وبكفاءات قادرة على إدارة الواقع بحكمة واقتدار، وتهيئة كافة الظروف المناسبة لضمان حسن سير عملها".

وتشهد بعض المناطق في سوريا حالة من الانفلات الأمني منذ رحيل حكومة الأسد، حيث سجلت حالات مداهمة للمنازل وحالات خطف وسرقات وغيرها، وتم تسجيل حدوث حالات قتل لعدد من المواطنين.
وتسببت بعض الحالت بحدوث جدل كبير في الشارع السوري بسبب طبيعتها وخلفيتها وأسبابها ووصف ضحاياها بـ"فلول النظام"، كان آخرها ما حدث في جرمانا، وما حدث في قرية عين شميس بريف مصياف وجديدة الفضل بريف دمشق، وغيرها من الحوادث المتفرقة، التي تصاعدت حدتها في الأسبوع الأخير بشكل ملحوظ.
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