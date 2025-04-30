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اشتباكات ريف دمشق تدفع دروز الجولان لعبور الحدود نحو سوريا... فيديو
اشتباكات ريف دمشق تدفع دروز الجولان لعبور الحدود نحو سوريا... فيديو
سبوتنيك عربي
تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر مجموعات من الدروز في الجولان السوري المحتل يعبرون الشريط الحدودي إلى الجانب السوري، على خلفية الأحداث بمناطق... 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T09:28+0000
2025-04-30T09:28+0000
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وظهر في التسجيلات أفراد من الطائفة الدرزية وهم يجتازون نقطة حدودية تحت مراقبة الجنود الإسرائيليين، قبل أن يدفعوا البوابة الحدودية المغلقة المؤدية إلى الجانب السوري، في مشهد يعكس تداعيات الأوضاع المتوترة في منطقة جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق.وأفاد مصدر أمني سوري، اليوم الأربعاء، "باندلاع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، ليلة أمس، بين قوات الأمن السورية ومجموعات خارجة عن القانون في مدينة صحنايا في ريف دمشق، أسفر عن إصابة 3 عناصر بإصابات متفاوتة".وأشار إلى "انتشار مجموعات أخرى في نفس الوقت بين الأراضي الزراعية وإطلاق النار على آليات المدنيين وآليات إدارة الأمن العام على الطرق، ما أدى لاستشهاد 6 أشخاص وجرح آخرين".وبحسب وزارة الصحة السورية "ارتفع عدد القتلى إثر استهدافات المجموعات للمدنيين وقوات الأمن في أشرفية صحنايا إلى 11 قتيلا إضافة إلى عدد من الإصابات".وتستمر الاشتباكات المسلحة بين الفصائل الموالية للحكومة السورية ومقاتلين محليين في بلدة أشرفية صحنايا في ريف دمشق، وسط مخاوف من حدوث مجازر مشابهة لتلك التي وقعت في الساحل السوري خلال مارس/ آذار الماضي.
https://sarabic.ae/20250429/تصويت-برأيك-ما-السبب-الرئيسي-وراء-اشتباكات-جرمانا-وصحنايا-الأخيرة-في-ريف-دمشق؟-1099995628.html
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أخبار سوريا اليوم, الجولان, الدروز, اشتباكات
أخبار سوريا اليوم, الجولان, الدروز, اشتباكات

اشتباكات ريف دمشق تدفع دروز الجولان لعبور الحدود نحو سوريا... فيديو

09:28 GMT 30.04.2025
© AP Photo / Omar Sanadikiمقاتلون دروز في شوارع مدينة جرمانا، في ضواحي العاصمة دمشق، سوريا.
مقاتلون دروز في شوارع مدينة جرمانا، في ضواحي العاصمة دمشق، سوريا. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Omar Sanadiki
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تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر مجموعات من الدروز في الجولان السوري المحتل يعبرون الشريط الحدودي إلى الجانب السوري، على خلفية الأحداث بمناطق درزية في ريف دمشق.
وظهر في التسجيلات أفراد من الطائفة الدرزية وهم يجتازون نقطة حدودية تحت مراقبة الجنود الإسرائيليين، قبل أن يدفعوا البوابة الحدودية المغلقة المؤدية إلى الجانب السوري، في مشهد يعكس تداعيات الأوضاع المتوترة في منطقة جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق.
ويأتي ذلك، في وقت تشهد فيه بلدة أشرفية صحنايا اشتباكات متواصلة منذ ليل أمس الثلاثاء بين قوات موالية للحكومة السورية ومقاتلين محليين، وفقا لوسائل إعلام.
وأفاد مصدر أمني سوري، اليوم الأربعاء، "باندلاع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، ليلة أمس، بين قوات الأمن السورية ومجموعات خارجة عن القانون في مدينة صحنايا في ريف دمشق، أسفر عن إصابة 3 عناصر بإصابات متفاوتة".
وأشار إلى "انتشار مجموعات أخرى في نفس الوقت بين الأراضي الزراعية وإطلاق النار على آليات المدنيين وآليات إدارة الأمن العام على الطرق، ما أدى لاستشهاد 6 أشخاص وجرح آخرين".
مقاتلون دروز في شوارع مدينة جرمانا، في ضواحي العاصمة دمشق، سوريا. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
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تصويت... برأيك ما السبب الرئيسي وراء اشتباكات جرمانا وصحنايا الأخيرة في ريف دمشق؟
أمس, 09:35 GMT
وبحسب وزارة الصحة السورية "ارتفع عدد القتلى إثر استهدافات المجموعات للمدنيين وقوات الأمن في أشرفية صحنايا إلى 11 قتيلا إضافة إلى عدد من الإصابات".
وتستمر الاشتباكات المسلحة بين الفصائل الموالية للحكومة السورية ومقاتلين محليين في بلدة أشرفية صحنايا في ريف دمشق، وسط مخاوف من حدوث مجازر مشابهة لتلك التي وقعت في الساحل السوري خلال مارس/ آذار الماضي.
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