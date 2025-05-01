https://sarabic.ae/20250501/شيخ-طائفة-الموحدين-الدروز-في-سوريا-يطالب-بتدخل-دولي-عاجل-لوقف-الجرائم-1100070598.html
شيخ طائفة الموحدين الدروز في سوريا يطالب بتدخل دولي عاجل "لوقف الجرائم"
شيخ طائفة الموحدين الدروز في سوريا يطالب بتدخل دولي عاجل "لوقف الجرائم"
سبوتنيك عربي
نشر شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، اليوم الخميس، بيانا طالب فيه بالتدخل الدولي السريع والمباشر لوقف ما وصفه بـ "استمرار الجرائم"... 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T10:31+0000
2025-05-01T10:31+0000
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بدأ الهجري بيانه، قائلا: "الرحمة لشهدائنا الأبرياء الذين قضوا بهذه المجازر الداعشية التكفيرية التي يتم شنها على بلادنا وأهلنا الآمنين ..هذه الحرب والمجازر التي لم نرجو وقوعها، ولم نكن ننتظرها، وقد جاءت فقط للقتل والترويع، للإرهاب وفرض السطوة، دون تبرير ودونما أي حاجة لها، وإن افتعال الفتن كان للتبرير وتغيير صورة الجاني والمجني عليه، فالناس آمنون في بيوتهم، وجاءهم الإرهابيون التكفيريون فدافعوا عن أنفسهم وأعراضهم وأرزاقهم، لا كما يتم تصويره من أنهم عصابات، أهلنا وشهداؤنا ليسوا عصابات ولم يكونوا كذلك في يوم من الأيام، ولكنها هجمة إبادة غير مبررة، لذلك فنحن نعرض حجتنا، والله هو الحامي، وهو الناصر لأصحاب الحقوق".وأوضح بيان الهجري: "إننا لم نعد نثق بهيئة تدعي أنها حكومة... لأن الحكومة لا تقتل شعبها بواسطة عصاباتها التكفيرية التي تنتمي إليها، وبعد المجازر تدعي أنها عناصر منفلتة... ولا نثق بوجود عناصرها بيننا لأنهم مجرد آلات قتل ودموية وخطف وتزييف حقائق، بتفكير طائفي تكفيري للجميع، لم نكن نتكلم عن الأقليات، ولكنهم يتصرفون بفكر أن الأقليات من طوائف وأديان غيرهم كلهم كفار، وحتى السنة المعتدلة الراقية لا يؤمنون بهم... فالحكومة تحمي شعبها، وحين تقوم بواجبها يتجه الشعب إليها، وإن طلب الحماية الدولية حق مشروع لشعب قضت عليه المجازر".وبيّن الهجري عن عدم ارتايحه "لما حصل لأهلنا في الساحل السوري من جرائم إبادة لم تنل حقها من المجتمع الدولي والعدالة الدولية، ولم يتم وقفها رغم استغاثات أهلنا الكثيرة، ونحن نعيش نفس التجربة ونطلب العون الدولي السريع والمباشر، مع أمل التجاوب الفوري حقنا للدماء، فقد كثر قتل الأبرياء والمدنيين العزل والإجرام خلال يومين، رغم صمود شعبنا واستمراره بالسلمية أمام عتاد مسلح وأعداد كبيرة من المتطرفين والغرباء".وفرضت القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية السورية سيطرتها الكاملة على المنطقة، بعد انسحاب قوات وزارة الدفاع السورية من المنطقة، وسط انتشار للحواجز الأمنية وعودة تدريجية للسكان إلى منازلهم ومحالهم التجارية، في وقتٍ يسود فيه الحذر والتخوف من تجدّد التصعيد.وكان محافظ ريف دمشق، عامر الشيخ، قد أعلن مساء الأربعاء، التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في صحنايا، عقب اجتماع مع وجهاء من الطائفة الدرزية القادمين من محافظة السويداء، في مسعى لاحتواء التوتر وضمان الاستقرار في المنطقة.
https://sarabic.ae/20250430/مصدر-أمني-سوري-قتلى-وجرحى-بهجوم-شنه-مسلحون-في-أشرفية-صحنايا-على-حاجز-للأمن-العام-1100032903.html
https://sarabic.ae/20250429/قتلى-وجرحى-إثر-اشتباكات-في-مدينتي-جرمانا-وأشرفية-صحنايا-بريف-دمشق-فيديو-1099991154.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الدروز, دمشق, ريف دمشق, مدينة جرمانا, ضاحية جرمانا, السويداء, محافظة السويداء
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الدروز, دمشق, ريف دمشق, مدينة جرمانا, ضاحية جرمانا, السويداء, محافظة السويداء
شيخ طائفة الموحدين الدروز في سوريا يطالب بتدخل دولي عاجل "لوقف الجرائم"
نشر شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، اليوم الخميس، بيانا طالب فيه بالتدخل الدولي السريع والمباشر لوقف ما وصفه بـ "استمرار الجرائم" بحق المدنيين والعزل من أبناء طائفة الدروز في سوريا.، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها بلدتا صحنايا وجرمانا ومحافظة السويداء.
بدأ الهجري بيانه، قائلا: "الرحمة لشهدائنا الأبرياء الذين قضوا بهذه المجازر الداعشية التكفيرية التي يتم شنها على بلادنا وأهلنا الآمنين ..هذه الحرب والمجازر التي لم نرجو وقوعها، ولم نكن ننتظرها، وقد جاءت فقط للقتل والترويع، للإرهاب وفرض السطوة، دون تبرير ودونما أي حاجة لها، وإن افتعال الفتن كان للتبرير وتغيير صورة الجاني والمجني عليه، فالناس آمنون في بيوتهم، وجاءهم الإرهابيون التكفيريون فدافعوا عن أنفسهم وأعراضهم وأرزاقهم، لا كما يتم تصويره من أنهم عصابات، أهلنا وشهداؤنا ليسوا عصابات ولم يكونوا كذلك في يوم من الأيام، ولكنها هجمة إبادة غير مبررة، لذلك فنحن نعرض حجتنا، والله هو الحامي، وهو الناصر لأصحاب الحقوق".
وتابع البيان: "مضت خمسة شهور من تاريخ التحرر من رجس العنف والقهر والإذلال، ولا نزال ننتظر من أبنائنا في الوطن بكل زواياه، كشركاء في الانتصار، تتويج النصر بدستور يحقق العدل والعدالة، ويضع أسس التقدم ومواكبة الحضارة، ومنح الحرية الصحيحة لأهلها، وبحكومة تنبثق من بينهم ويرتاحون لها، لتعالج همومهم وتحقق أمانيهم، ضمن دولة حضارية متقدمة بالفكر، مدنية لا مركزية كما يرغب أهلها، بعيدة عن الإقصاء، بحس تطوري حضاري يستند للأسس السليمة، مع تطبيق مبدأ فصل السلطات ليكتمل أداؤها، دون فوضى ودون قيود".
وأوضح بيان الهجري: "إننا لم نعد نثق بهيئة تدعي أنها حكومة... لأن الحكومة لا تقتل شعبها بواسطة عصاباتها التكفيرية التي تنتمي إليها، وبعد المجازر تدعي أنها عناصر منفلتة... ولا نثق بوجود عناصرها بيننا لأنهم مجرد آلات قتل ودموية وخطف وتزييف حقائق، بتفكير طائفي تكفيري للجميع، لم نكن نتكلم عن الأقليات، ولكنهم يتصرفون بفكر أن الأقليات من طوائف وأديان غيرهم كلهم كفار، وحتى السنة المعتدلة الراقية لا يؤمنون بهم... فالحكومة تحمي شعبها، وحين تقوم بواجبها يتجه الشعب إليها، وإن طلب الحماية الدولية حق مشروع لشعب قضت عليه المجازر".
"لذلك نطاب من المجتمع الدولي بكافة منظماته وهيئاته ومؤسساته، ألا يستمر هذا التجاهل وهذا التعتيم على كل ما يحصل لنا ولشعبنا من مجازر وأهوال، فهذا القتل الجماعي الممنهج واضح ومكشوف، وموثق، ولا يحتاج للجان كالتي تم تشكيلها بالنسبة للجرائم التي ارتكبت في الساحل، بل يلزم وبشكل فوري أن تتدخل القوات الدولية حفظ السلم، ولمنع استمرار هذه الجرائم ووقفها بشكل فوري، ونطلق هذا النداء العاجل للإسراع بحماية شعب بريء أعزل".
حكمت الهجري
شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ
وبيّن الهجري عن عدم ارتايحه "لما حصل لأهلنا في الساحل السوري من جرائم إبادة لم تنل حقها من المجتمع الدولي والعدالة الدولية، ولم يتم وقفها رغم استغاثات أهلنا الكثيرة، ونحن نعيش نفس التجربة ونطلب العون الدولي السريع والمباشر، مع أمل التجاوب الفوري حقنا للدماء، فقد كثر قتل الأبرياء والمدنيين العزل والإجرام خلال يومين، رغم صمود شعبنا واستمراره بالسلمية أمام عتاد مسلح وأعداد كبيرة من المتطرفين والغرباء".
وتشهد منطقة أشرفية صحنايا جنوبي العاصمة دمشق، اليوم الخميس، هدوءاً نسبياً بعد يومين من الاشتباكات العنيفة والدامية بين قوات الأمن السورية ومجموعات محلية وُصفت بأنها "خارجة عن القانون" من أبناء الطائفة الدرزية، والتي أسفرت عن مقتل 16 عنصراً من قوات الأمن وأكثر من 10 من أفراد تلك المجموعات، بحسب وسائل إعلام.
وفرضت القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية السورية سيطرتها الكاملة على المنطقة، بعد انسحاب قوات وزارة الدفاع السورية من المنطقة، وسط انتشار للحواجز الأمنية وعودة تدريجية للسكان إلى منازلهم ومحالهم التجارية، في وقتٍ يسود فيه الحذر والتخوف من تجدّد التصعيد.
بدأت المشكلة بعد أن انتشر مقطع صوتي يسيء للرسول محمد، تسبه البعض عن طريق الخطأ لشيخ درزي، ما تسبب بموجة غضب في بعض أطياف الشارع السوري حيث هاجم بعضهم الطلاب الدروز في جامعات السورية، وهاجم آخرون بالسلاح الخفيف والثقيل البلدات ذات الأغلبية الدرزية في صحنايا وجرمانا، ما اضطر الأخيرة للدفاع عن نفسها وسط أجواء من التوتر الكبير، فيما انتقد الكثيرون بيان وزارة الداخلية الذي يم يتطرق لهذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها، بل وجّه الشكر لمن فقط "للمواطنين على غيرتهم الدينية لمقام النبي... والتأكيد على حماية المقدسات.
وكان محافظ ريف دمشق، عامر الشيخ، قد أعلن مساء الأربعاء، التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في صحنايا، عقب اجتماع مع وجهاء من الطائفة الدرزية القادمين من محافظة السويداء، في مسعى لاحتواء التوتر وضمان الاستقرار في المنطقة.