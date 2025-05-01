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تصويت... هل يستجيب المجتمع الدولي لمطالب شيخ عقل الموحدين الدروز بالحماية الدولية "لوقف الجرائم"
تصويت... هل يستجيب المجتمع الدولي لمطالب شيخ عقل الموحدين الدروز بالحماية الدولية "لوقف الجرائم"
سبوتنيك عربي
طالب شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، اليوم الخميس، بالتدخل الدولي السريع والمباشر لوقف ما وصفه بـ "استمرار الجرائم" بحق المدنيين... 01.05.2025, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان الهجري: "نطلب من المجتمع الدولي بكافة منظماته وهيئاته ومؤسساته، ألا يستمر هذا التجاهل وهذا التعتيم على كل ما يحصل لنا ولشعبنا من مجازر وأهوال".وتشهد منطقة أشرفية صحنايا جنوب العاصمة دمشق، اليوم الخميس، هدوءاً نسبياً بعد يومين من الاشتباكات العنيفة والدامية بين قوات الأمن السورية ومجموعات محلية وُصفت بأنها "خارجة عن القانون" من أبناء الطائفة الدرزية، والتي أسفرت عن مقتل 16 عنصراً من قوات الأمن وأكثر من 10 من أفراد تلك المجموعات، بحسب وسائل إعلام.وفرضت القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية السورية سيطرتها الكاملة على المنطقة، بعد انسحاب قوات وزارة الدفاع السورية من المنطقة، وسط انتشار للحواجز الأمنية وعودة تدريجية للسكان إلى منازلهم ومحالهم التجارية، في وقتٍ يسود فيه الحذر والتخوف من تجدّد التصعيد.برأيك، هل يستجيب المجتمع الدولي لمطالب شيخ عقل الموحدين الدروز بالحماية الدولية "لوقف الجرائم"؟تصويت... برأيك ما الهدف من تدخل إسرائيل في اشتباكات ريف دمشق؟تصويت... برأيك ما السبب الرئيسي وراء اشتباكات جرمانا وصحنايا الأخيرة في ريف دمشق؟
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استطلاعات الرأي, محافظة السويداء, السويداء, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الدروز, опросы
استطلاعات الرأي, محافظة السويداء, السويداء, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الدروز, опросы

تصويت... هل يستجيب المجتمع الدولي لمطالب شيخ عقل الموحدين الدروز بالحماية الدولية "لوقف الجرائم"

12:12 GMT 01.05.2025
© Getty Images / Anadoluشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري
شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
© Getty Images / Anadolu
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طالب شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، اليوم الخميس، بالتدخل الدولي السريع والمباشر لوقف ما وصفه بـ "استمرار الجرائم" بحق المدنيين والعزل من أبناء طائفة الدروز في سوريا.
وجاء في بيان الهجري: "نطلب من المجتمع الدولي بكافة منظماته وهيئاته ومؤسساته، ألا يستمر هذا التجاهل وهذا التعتيم على كل ما يحصل لنا ولشعبنا من مجازر وأهوال".

وأضاف: "هذا القتل الجماعي الممنهج واضح ومكشوف، وموثق، ولا يحتاج للجان كالتي تم تشكيلها بالنسبة للجرائم التي ارتكبت في الساحل"، بل يلزم وبشكل فوري أن تتدخل القوات الدولية لحفظ السلم، ولمنع استمرار هذه الجرائم ووقفها بشكل فوري، ونطلق هذا النداء العاجل للإسراع بحماية شعب بريء أعزل".

وتشهد منطقة أشرفية صحنايا جنوب العاصمة دمشق، اليوم الخميس، هدوءاً نسبياً بعد يومين من الاشتباكات العنيفة والدامية بين قوات الأمن السورية ومجموعات محلية وُصفت بأنها "خارجة عن القانون" من أبناء الطائفة الدرزية، والتي أسفرت عن مقتل 16 عنصراً من قوات الأمن وأكثر من 10 من أفراد تلك المجموعات، بحسب وسائل إعلام.
وفرضت القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية السورية سيطرتها الكاملة على المنطقة، بعد انسحاب قوات وزارة الدفاع السورية من المنطقة، وسط انتشار للحواجز الأمنية وعودة تدريجية للسكان إلى منازلهم ومحالهم التجارية، في وقتٍ يسود فيه الحذر والتخوف من تجدّد التصعيد.
برأيك، هل يستجيب المجتمع الدولي لمطالب شيخ عقل الموحدين الدروز بالحماية الدولية "لوقف الجرائم"؟
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