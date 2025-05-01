https://sarabic.ae/20250501/شيوخ-الدروز-يؤكدون-رفضهم-الانفصال-عن-سوريا-أو-تقسيم-أراضيها-1100098543.html
شيوخ الدروز يؤكدون رفضهم الانفصال عن سوريا أو تقسيم أراضيها
شيوخ الدروز يؤكدون رفضهم الانفصال عن سوريا أو تقسيم أراضيها
سبوتنيك عربي
أصدرت مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز ومرجعيات ووجهاء وعموم أبناء الطائفة، أمس الخميس، بيانًا عقب اجتماع بمحافظة السويداء، أكدوا خلاله رفضهم الانفصال... 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T22:23+0000
2025-05-01T22:23+0000
2025-05-01T22:24+0000
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السويداء – سبوتنيك. وقالت المشيخة في بيانها: "انطلاقا من مبادئنا الوطنية العروبية، وهويتنا السورية، وقيمنا الإسلامية، نؤكد على مواقفنا الوطنية الثابتة، أننا جزء لا يتجزأ من الوطن السوري الموحد، ونرفض التقسيم أو الانسلاخ أو الانفصال".وطالب البيان بتفعيل دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية في محافظة السويداء من أبناء المحافظة وأن تأمين طريق "السويداء - دمشق" مسؤولية الدولة، وبسط الأمن والأمان على الأراضي السورية.وأكد البيان الحرص على وطن يضم السوريين جميعًا، خال من الفتن المنكوبة عاقبتها، المشؤومة شرارتها، خال من النعرات الطائفية، والأحقاد الشخصية، والثارات وحمية الجاهلية.وفي وقت سابق مساء أمس، صرح الشيخ سمير قرقوط، أحد وجهاء مدينة جرمانا لـ"سبوتنيك" بأن السلطات السورية توصلت إلى اتفاق مع مشايخ الدروز بمدينة جرمانا بريف دمشق، خلال اجتماع عقد بين الطرفين أمس الأربعاء، إلى اتفاق يقضي بمحاسبة الضالعين بالهجوم على المدينة خلال اليومين الماضيين.يأتي ذلك غداة اندلاع أعمال عنف واشتباكات بين قوات الحكومة السورية ومجموعات مسلحة من الطائفة الدرزية في بعض مناطق ريف دمشق وريف محافظة السويداء جنوبي سوريا.من جهته اتهم شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، حكمت الهجري، بوقت سابق، السلطات السورية بممارسة "قتل جماعي ممنهج" بحق الدروز، مطالبًا بحماية دولية للطائفة وتدخل قوات دولية "لحفظ السلم".وجاء في بيان للهجري:واندلعت توترات واشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، صباح الثلاثاء الماضي، بين مجموعات مسلحة حاولت اقتحام مناطق صحنايا وأشرفية صحنايا وجرمانا بريف العاصمة السورية دمشق، التي يقطنها سكان من الدروز، على خلفية انتشار تسجيل صوتي نسب لأحد مشايخ الطائفة الدرزية يتضمن إساءات بالغة للنبي محمد.
https://sarabic.ae/20250406/سوريا-حكومة-دمشق-تكثف-خطواتها-نحو-التقارب-مع-وجهاء-السويداء-1099265092.html
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أخبار سوريا اليوم, السويداء, محافظة السويداء
أخبار سوريا اليوم, السويداء, محافظة السويداء
شيوخ الدروز يؤكدون رفضهم الانفصال عن سوريا أو تقسيم أراضيها
22:23 GMT 01.05.2025 (تم التحديث: 22:24 GMT 01.05.2025)
أصدرت مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز ومرجعيات ووجهاء وعموم أبناء الطائفة، أمس الخميس، بيانًا عقب اجتماع بمحافظة السويداء، أكدوا خلاله رفضهم الانفصال عن الأراضي السورية أو تقسيمها.
السويداء – سبوتنيك
. وقالت المشيخة في بيانها: "انطلاقا من مبادئنا الوطنية العروبية، وهويتنا السورية، وقيمنا الإسلامية، نؤكد على مواقفنا الوطنية الثابتة، أننا جزء لا يتجزأ من الوطن السوري الموحد، ونرفض التقسيم أو الانسلاخ أو الانفصال".
وطالب البيان بتفعيل دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية في محافظة السويداء من أبناء المحافظة وأن تأمين طريق "السويداء - دمشق" مسؤولية الدولة، وبسط الأمن والأمان على الأراضي السورية.
وأكد البيان الحرص على وطن يضم السوريين جميعًا، خال من الفتن المنكوبة عاقبتها، المشؤومة شرارتها، خال من النعرات الطائفية، والأحقاد الشخصية، والثارات وحمية الجاهلية.
وفي وقت سابق مساء أمس، صرح الشيخ سمير قرقوط، أحد وجهاء مدينة جرمانا لـ"سبوتنيك" بأن السلطات السورية توصلت إلى اتفاق مع مشايخ الدروز بمدينة جرمانا بريف دمشق، خلال اجتماع عقد بين الطرفين أمس الأربعاء، إلى اتفاق يقضي بمحاسبة الضالعين بالهجوم على المدينة خلال اليومين الماضيين.
يأتي ذلك غداة اندلاع أعمال عنف واشتباكات
بين قوات الحكومة السورية ومجموعات مسلحة من الطائفة الدرزية في بعض مناطق ريف دمشق وريف محافظة السويداء جنوبي سوريا.
من جهته اتهم شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، حكمت الهجري، بوقت سابق، السلطات السورية بممارسة "قتل جماعي ممنهج" بحق الدروز، مطالبًا بحماية دولية للطائفة وتدخل قوات دولية "لحفظ السلم".
"نطلب من المجتمع الدولي بكافة منظماته وهيئاته ومؤسساته ألا يستمر هذا التجاهل وهذا التعتيم على كل ما يحصل لنا ولشعبنا من مجازر وأهوال، فهذا القتل الجماعي الممنهج واضح ومكشوف وموثق، ولا يحتاج للجان كالتي تم تشكيلها بالنسبة للجرائم التي ارتكبت في الساحل، بل يلزم وبشكل فوري أن تتدخل القوات الدولية لحفظ السلم ولمنع استمرار هذه الجرائم ووقفها بشكل فوري".
واندلعت توترات واشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، صباح الثلاثاء الماضي، بين مجموعات مسلحة حاولت اقتحام مناطق صحنايا وأشرفية صحنايا وجرمانا بريف العاصمة السورية دمشق، التي يقطنها سكان من الدروز، على خلفية انتشار تسجيل صوتي نسب لأحد مشايخ الطائفة الدرزية يتضمن إساءات بالغة للنبي محمد.