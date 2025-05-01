https://sarabic.ae/20250501/شيوخ-الدروز-يؤكدون-رفضهم-الانفصال-عن-سوريا-أو-تقسيم-أراضيها-1100098543.html

شيوخ الدروز يؤكدون رفضهم الانفصال عن سوريا أو تقسيم أراضيها

شيوخ الدروز يؤكدون رفضهم الانفصال عن سوريا أو تقسيم أراضيها

سبوتنيك عربي

أصدرت مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز ومرجعيات ووجهاء وعموم أبناء الطائفة، أمس الخميس، بيانًا عقب اجتماع بمحافظة السويداء، أكدوا خلاله رفضهم الانفصال... 01.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-01T22:23+0000

2025-05-01T22:23+0000

2025-05-01T22:24+0000

أخبار سوريا اليوم

السويداء

محافظة السويداء

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السويداء – سبوتنيك. وقالت المشيخة في بيانها: "انطلاقا من مبادئنا الوطنية العروبية، وهويتنا السورية، وقيمنا الإسلامية، نؤكد على مواقفنا الوطنية الثابتة، أننا جزء لا يتجزأ من الوطن السوري الموحد، ونرفض التقسيم أو الانسلاخ أو الانفصال".وطالب البيان بتفعيل دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية في محافظة السويداء من أبناء المحافظة وأن تأمين طريق "السويداء - دمشق" مسؤولية الدولة، وبسط الأمن والأمان على الأراضي السورية.وأكد البيان الحرص على وطن يضم السوريين جميعًا، خال من الفتن المنكوبة عاقبتها، المشؤومة شرارتها، خال من النعرات الطائفية، والأحقاد الشخصية، والثارات وحمية الجاهلية.وفي وقت سابق مساء أمس، صرح الشيخ سمير قرقوط، أحد وجهاء مدينة جرمانا لـ"سبوتنيك" بأن السلطات السورية توصلت إلى اتفاق مع مشايخ الدروز بمدينة جرمانا بريف دمشق، خلال اجتماع عقد بين الطرفين أمس الأربعاء، إلى اتفاق يقضي بمحاسبة الضالعين بالهجوم على المدينة خلال اليومين الماضيين.يأتي ذلك غداة اندلاع أعمال عنف واشتباكات بين قوات الحكومة السورية ومجموعات مسلحة من الطائفة الدرزية في بعض مناطق ريف دمشق وريف محافظة السويداء جنوبي سوريا.من جهته اتهم شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، حكمت الهجري، بوقت سابق، السلطات السورية بممارسة "قتل جماعي ممنهج" بحق الدروز، مطالبًا بحماية دولية للطائفة وتدخل قوات دولية "لحفظ السلم".وجاء في بيان للهجري:واندلعت توترات واشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، صباح الثلاثاء الماضي، بين مجموعات مسلحة حاولت اقتحام مناطق صحنايا وأشرفية صحنايا وجرمانا بريف العاصمة السورية دمشق، التي يقطنها سكان من الدروز، على خلفية انتشار تسجيل صوتي نسب لأحد مشايخ الطائفة الدرزية يتضمن إساءات بالغة للنبي محمد.

https://sarabic.ae/20250406/سوريا-حكومة-دمشق-تكثف-خطواتها-نحو-التقارب-مع-وجهاء-السويداء-1099265092.html

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أخبار سوريا اليوم, السويداء, محافظة السويداء