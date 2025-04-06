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عرب بوينت بودكاست
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28 د
مساحة حرة
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لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
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عالم سبوتنيك
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المقهى الثقافي
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عرب بوينت بودكاست
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سوريا... حكومة دمشق تكثف خطواتها نحو التقارب مع وجهاء السويداء
سوريا... حكومة دمشق تكثف خطواتها نحو التقارب مع وجهاء السويداء
سبوتنيك عربي
التقى وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة مرهف أبو قصرة، اليوم الأحد، بوفود من محافظة السويداء السورية، فيما جال المحافظ مصطفى البكور على مشايخ العقل في... 06.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-06T13:42+0000
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وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أن الوزير أبو قصرة استقبل مجموعة ضباط من رابطة المحاربين القدماء من محافظة السويداء، كذلك التقى بوفد من حركة "رجال الكرامة" يترأسه الشيخ ليث البلعوس.وقال الهجري خلال اللقاء: "لدينا ثقة بالمحافظ مصطفى البكور وهو صلة الوصل بيننا وبين الحكومة في دمشق، ما يهمنا اليوم هو تمكين الشباب ومنحهم الفرص المناسبة، وعلينا جميعا الوقوف إلى جانبهم، وخاصة أصحاب الكفاءات العلمية العالية، فهذه هي النظرة الأجمل لمستقبل الوطن".ودعا الهجري "المسؤولين والمديرين في المؤسسات الحكومية إلى أن يعملوا على تذليل المعوقات ومعالجتها، بما يخدم الصالح العام".
https://sarabic.ae/20250405/الجيش-الإسرائيلي-يكشف-تفاصيل-مداهمات-جديدة-في-سوريا-فيديو-1099238259.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

سوريا... حكومة دمشق تكثف خطواتها نحو التقارب مع وجهاء السويداء

13:42 GMT 06.04.2025
© Photo / sanaوزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة والشيخ ليث البلعوس
وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة والشيخ ليث البلعوس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2025
© Photo / sana
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التقى وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة مرهف أبو قصرة، اليوم الأحد، بوفود من محافظة السويداء السورية، فيما جال المحافظ مصطفى البكور على مشايخ العقل في السويداء مهنئا بعيد الفطر.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أن الوزير أبو قصرة استقبل مجموعة ضباط من رابطة المحاربين القدماء من محافظة السويداء، كذلك التقى بوفد من حركة "رجال الكرامة" يترأسه الشيخ ليث البلعوس.

إلى ذلك، جال محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور على مشايخ عقل طائفة الموحدين الدروز في المحافظة، فالتقى على رأس وفد رسمي وخدمي بالرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري بداره في قنوات للتهنئة بعيد الفطر.

الجيش الإسرائيلي داخل أحد المواقع التابعة للجيش السوري السابق في جبل الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2025
الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل مداهمات جديدة في سوريا... فيديو
أمس, 10:51 GMT
وقال الهجري خلال اللقاء: "لدينا ثقة بالمحافظ مصطفى البكور وهو صلة الوصل بيننا وبين الحكومة في دمشق، ما يهمنا اليوم هو تمكين الشباب ومنحهم الفرص المناسبة، وعلينا جميعا الوقوف إلى جانبهم، وخاصة أصحاب الكفاءات العلمية العالية، فهذه هي النظرة الأجمل لمستقبل الوطن".
وأشار الهجلاي إلى "أهمية الدور الرقابي لأبناء المجتمع المحلي إلى جانب المؤسسات الحكومية في سبيل بناء وطن قوي ومتوازن".
ودعا الهجري "المسؤولين والمديرين في المؤسسات الحكومية إلى أن يعملوا على تذليل المعوقات ومعالجتها، بما يخدم الصالح العام".
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