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الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل مداهمات جديدة في سوريا... فيديو
الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل مداهمات جديدة في سوريا... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن قواته تواصل عملياتها في جنوب سوريا، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الإقليمي وحماية هضبة الجولان. 05.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-05T10:51+0000
2025-04-05T10:51+0000
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وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان على قناته في تطبيق "تلغرام"، أن قوات المظليين التابعة للجيش الإسرائيلي، بقيادة الفرقة 210، تواصل عملياتها في جنوب سوريا.وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن القوات الإسرائيلية رصدت كميات إضافية من الأسلحة، بما في ذلك قذائف هاون وعشرات القذائف الصاروخية، وتمت مصادرتها وتدميرها ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وتقليص التهديدات في المنطقة.يذكر أنه منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، يشن الطيران الإسرائيلي غارات متكررة على مواقع داخل سوريا، حيث تقول إسرائيل إنها لضمان أمنها الإقليمي، وبمثابة تحذير للسلطات الجديدة في دمشق.كما توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية.وتعهد وزير الدفاع الإسرائيلي، بأن "تحمي بلاده نفسها من كل تهديد قادم من سوريا، وأنها ستبقى في المناطق الآمنة وفي جبل الحرمون، وستدافع عن بلدات الجولان والجليل"، على حد تعبيره.
https://sarabic.ae/20250403/إسرائيل-تلقي-منشورات-تحذيرية-فوق-بلدة-كويا-في-ريف-درعا-جنوبي-سوريا-1099187501.html
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الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل مداهمات جديدة في سوريا... فيديو

10:51 GMT 05.04.2025
© Photo / IDFSpokespersonArabicالجيش الإسرائيلي داخل أحد المواقع التابعة للجيش السوري السابق في جبل الشيخ
الجيش الإسرائيلي داخل أحد المواقع التابعة للجيش السوري السابق في جبل الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2025
© Photo / IDFSpokespersonArabic
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن قواته تواصل عملياتها في جنوب سوريا، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الإقليمي وحماية هضبة الجولان.
وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان على قناته في تطبيق "تلغرام"، أن قوات المظليين التابعة للجيش الإسرائيلي، بقيادة الفرقة 210، تواصل عملياتها في جنوب سوريا.

وكشف أدرعي أن القوات داهمت هذا الأسبوع موقعا تابعا للجيش السوري السابق، حيث عثرت على مقر قيادة لإحدى وحداته، وبداخله دبابات مدرعة خارج الخدمة، وناقلات جند مدرعة، ومدافع كانت قد استخدمها الجيش السوري السابق.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن القوات الإسرائيلية رصدت كميات إضافية من الأسلحة، بما في ذلك قذائف هاون وعشرات القذائف الصاروخية، وتمت مصادرتها وتدميرها ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وتقليص التهديدات في المنطقة.

وأضاف أدرعي، أن هذه العمليات تهدف إلى تدمير المعدات العسكرية المتبقية ومنع استخدامها في المستقبل.

طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
إسرائيل تلقي "منشورات تحذيرية" فوق بلدة كويا في ريف درعا جنوبي سوريا
3 أبريل, 13:17 GMT
يذكر أنه منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، يشن الطيران الإسرائيلي غارات متكررة على مواقع داخل سوريا، حيث تقول إسرائيل إنها لضمان أمنها الإقليمي، وبمثابة تحذير للسلطات الجديدة في دمشق.
كما توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية.
وتعهد وزير الدفاع الإسرائيلي، بأن "تحمي بلاده نفسها من كل تهديد قادم من سوريا، وأنها ستبقى في المناطق الآمنة وفي جبل الحرمون، وستدافع عن بلدات الجولان والجليل"، على حد تعبيره.
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