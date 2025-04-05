الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل مداهمات جديدة في سوريا... فيديو
© Photo / IDFSpokespersonArabicالجيش الإسرائيلي داخل أحد المواقع التابعة للجيش السوري السابق في جبل الشيخ
© Photo / IDFSpokespersonArabic
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن قواته تواصل عملياتها في جنوب سوريا، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الإقليمي وحماية هضبة الجولان.
وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان على قناته في تطبيق "تلغرام"، أن قوات المظليين التابعة للجيش الإسرائيلي، بقيادة الفرقة 210، تواصل عملياتها في جنوب سوريا.
وكشف أدرعي أن القوات داهمت هذا الأسبوع موقعا تابعا للجيش السوري السابق، حيث عثرت على مقر قيادة لإحدى وحداته، وبداخله دبابات مدرعة خارج الخدمة، وناقلات جند مدرعة، ومدافع كانت قد استخدمها الجيش السوري السابق.
🟠الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لمداهمات جديدة في سوريا— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 5, 2025
نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد لعمل قواته في جنوب سوريا، مؤكدا أن العمليات مستمرة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الإقليمي وحماية هضبة الجولان. pic.twitter.com/HuBYF67KMf
وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن القوات الإسرائيلية رصدت كميات إضافية من الأسلحة، بما في ذلك قذائف هاون وعشرات القذائف الصاروخية، وتمت مصادرتها وتدميرها ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وتقليص التهديدات في المنطقة.
وأضاف أدرعي، أن هذه العمليات تهدف إلى تدمير المعدات العسكرية المتبقية ومنع استخدامها في المستقبل.
3 أبريل, 13:17 GMT
يذكر أنه منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، يشن الطيران الإسرائيلي غارات متكررة على مواقع داخل سوريا، حيث تقول إسرائيل إنها لضمان أمنها الإقليمي، وبمثابة تحذير للسلطات الجديدة في دمشق.
كما توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية.
وتعهد وزير الدفاع الإسرائيلي، بأن "تحمي بلاده نفسها من كل تهديد قادم من سوريا، وأنها ستبقى في المناطق الآمنة وفي جبل الحرمون، وستدافع عن بلدات الجولان والجليل"، على حد تعبيره.