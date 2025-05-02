https://sarabic.ae/20250502/-أول-ضربة-في-تاريخ-سوريا-لـعرش-دمشق-إسرائيل-تهدد-والدروز-يصدرون-بيانا-مهما-1100102828.html

أول ضربة في تاريخ سوريا لـ"عرش دمشق"... إسرائيل تهدد والدروز يصدرون بيانا مهما

أول ضربة في تاريخ سوريا لـ"عرش دمشق"... إسرائيل تهدد والدروز يصدرون بيانا مهما

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح الجمعة، قيام إسرائيل بضرب هدف قرب القصر الرئاسي في دمشق، في حدث هو الأول في تاريخ البلاد لاستهداف نطاق... 02.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-02T09:05+0000

2025-05-02T09:05+0000

2025-05-02T09:05+0000

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جاءت الضربة الإسرائيلية التي أعلن عنها نتنياهو والذي أكد أنها "رسالة واضحة للنظام السوري"، وأن "إسرائيل لن تسمح للقوات السورية بالانتشار جنوبي دمشق أو بتشكيل أي تهديد للدروز"، بعد ضربة سابقة استهدفت مجموعة كانت في السويداء، في تحرك إسرائيلي هو الأول من نوعة "بهدف دعم الدروز".مشايخ الدروز وتحرك لرأب الصدع: نحن جزء لا يتجزأ من سورياأكدت مشيخة عقل المسلمين الموحدين الدروز في السويداء، في وقت متأخر من مساء الخميس صباح الجمعة، أن الدروز "جزء لا يتجزأ من الوطن السوري الموحد"، مشددين على رفضهم "التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ"، عن البلاد طالبين بتعزيز دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية من أبناء السويداء في المحافظة، مشيرين إلى أن تأمين طريق دمشق السويداء من مسؤولية الدولة.الهجري يلوح بورقة "التدخل الدولي" بعد تصاعد موجه عنف مشابهة لما حدث في الساحل السوريبعد أحداث العنف التي رُصدت في أشرفية صحنانيا وجرمانا، والتوتر الكبير في السويداء، الذي بدأ قبل 4 أيام وتصاعدت حدته تدريجيا، طالب شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، الشيخ حكمت الهجري، أمس الخميس، بتدخل دولي عاجل ومباشر لحماية المدنيين في سوريا.تحرك حكومي لامتصاص الأزمة قبل الانفجارأعلنت الحكومة السورية، مساء أمس الخميس، توصلها إلى اتفاق مع أهالي مدينة جرمانا بريف دمشق، يقضي بتعزيز الأمن وتسليم السلاح الثقيل للدولة، وزيادة انتشار قوات إدارة الأمن العام في المدينة لترسيخ الاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها.أما فيما يتعلق بأشرفية صحنايا، فقد أعلنت الحوكومة السيطرة على البلدة ونشرت "سانا" مشاهد من عودة الحياة الطبيعية إليها، وسط أجواء من الترقب الحذر.وكان محافظ ريف دمشق، عامر الشيخ، قد أعلن مساء الأربعاء، التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في صحنايا، عقب اجتماع مع وجهاء من الطائفة الدرزية قدموا من محافظة السويداء، في مسعى لاحتواء التوتر وضمان الاستقرار في المنطقة.وبدأت المشكلة بعد أن انتشر مقطع صوتي يسيء للرسول محمد، نسبه البعض عن طريق الخطأ لشيخ درزي، ما تسبب بموجة غضب في بعض أطياف الشارع السوري حيث هاجم بعضهم الطلاب الدروز في جامعات السورية، وهاجم آخرون بالسلاح الخفيف والثقيل البلدات ذات الأغلبية الدرزية في صحنايا وجرمانا، ما اضطر الأخيرة للدفاع عن نفسها وسط أجواء من التوتر الكبير، فيما انتقد الكثيرون بيان وزارة الداخلية الذي يم يتطرق لهذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها، بل وجّه الشكر لمن فقط "للمواطنين على غيرتهم الدينية لمقام النبي... والتأكيد على حماية المقدسات".

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https://sarabic.ae/20250501/الشيباني-يرد-على-الشيخ-الهجري-نحذر-من-أي-دعوة-للتدخل-الخارجي-1100081558.html

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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, دمشق, ريف دمشق, السويداء, محافظة السويداء, مدينة جرمانا, ضاحية جرمانا