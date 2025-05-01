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الشيباني يرد على الشيخ الهجري: نحذر من أي دعوة للتدخل الخارجي
الشيباني يرد على الشيخ الهجري: نحذر من أي دعوة للتدخل الخارجي
سبوتنيك عربي
حذّر وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني، اليوم الخميس، من خطورة الدعوات للمطالبة بتدخل خارجي في الشأن السوري، مؤكدًا أن "من يدعو إلى مثل... 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T14:02+0000
2025-05-01T14:02+0000
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وجاء في بيان الشيباني عبر حسابه على منصة "إكس": "إننا في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ وطننا، نؤكد أن الوحدة الوطنية هي الأساس المتين لأي عملية استقرار أو نهوض، وأن نبذ الطائفية والفتنة ودعوات الانفصال ليس خيارًا سياسيًا فحسب، بل ضرورة وطنية ومجتمعية لحماية نسيجنا الاجتماعي والتاريخي المتنوع".وتابع الشيباني: "إن أي دعوة للتدخل الخارجي، تحت أي ذريعة أو شعار، لا تؤدي إلا إلى مزيد من التدهور والانقسام، وتجارب المنطقة والعالم شاهدة على الكلفة الباهظة التي دفعتها الشعوب جراء التدخلات الخارجية، والتي غالبًا ما تُبنى على حساب المصالح الوطنية، وتخدم أجندات لا علاقة لها بتطلعات الشعب السوري".وختم وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية: "نحن نؤمن أن الطريق إلى الاستقرار يمر عبر الحوار، والتشارك الفعلي بين جميع مكونات الشعب السوري، بعيدًا عن الإملاءات، وتحت سقف السيادة السورية الكاملة، لأن لا أحد أحرص على سوريا من أبنائها، ولا يمكن لأي قوة خارجية أن تبني دولة قوية دون إرادة شعبية وطنية حقيقية".وجاء في بيان الهجري: "لذلك نطاب من المجتمع الدولي بكافة منظماته وهيئاته ومؤسساته، ألا يستمر هذا التجاهل وهذا التعتيم على كل ما يحصل لنا ولشعبنا من مجازر وأهوال، فهذا القتل الجماعي الممنهج واضح ومكشوف، وموثق، ولا يحتاج للجان كالتي تم تشكيلها بالنسبة للجرائم التي ارتكبت في الساحل، بل يلزم وبشكل فوري أن تتدخل القوات الدولية حفظ السلم، ولمنع استمرار هذه الجرائم ووقفها بشكل فوري، ونطلق هذا النداء العاجل للإسراع بحماية شعب بريء أعزل".شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا يطالب بتدخل دولي عاجل "لوقف الجرائم"تصويت... هل يستجيب المجتمع الدولي لمطالب شيخ عقل الموحدين الدروز بالحماية الدولية "لوقف الجرائم"
https://sarabic.ae/20250501/تصويت-هل-يستجيب-المجتمع-الدولي-لمطالب-شيخ-عقل-الموحدين-الدروز-بالحماية-الدولية-لوقف-الجرائم-1100074290.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, السويداء, السويداء, الدروز, وزارة الخارجية السورية
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, السويداء, السويداء, الدروز, وزارة الخارجية السورية

الشيباني يرد على الشيخ الهجري: نحذر من أي دعوة للتدخل الخارجي

14:02 GMT 01.05.2025
© AP Photo / Hadi Mizbanوزير الخارجية السوري في الحكومة المؤقتة أسعد الشيباني
وزير الخارجية السوري في الحكومة المؤقتة أسعد الشيباني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Hadi Mizban
تابعنا عبر
حذّر وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني، اليوم الخميس، من خطورة الدعوات للمطالبة بتدخل خارجي في الشأن السوري، مؤكدًا أن "من يدعو إلى مثل هذا التدخل يتحمل مسؤولية تاريخية وأخلاقية وسياسية أمام السوريين والتاريخ".
وجاء في بيان الشيباني عبر حسابه على منصة "إكس": "إننا في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ وطننا، نؤكد أن الوحدة الوطنية هي الأساس المتين لأي عملية استقرار أو نهوض، وأن نبذ الطائفية والفتنة ودعوات الانفصال ليس خيارًا سياسيًا فحسب، بل ضرورة وطنية ومجتمعية لحماية نسيجنا الاجتماعي والتاريخي المتنوع".
وتابع الشيباني: "إن أي دعوة للتدخل الخارجي، تحت أي ذريعة أو شعار، لا تؤدي إلا إلى مزيد من التدهور والانقسام، وتجارب المنطقة والعالم شاهدة على الكلفة الباهظة التي دفعتها الشعوب جراء التدخلات الخارجية، والتي غالبًا ما تُبنى على حساب المصالح الوطنية، وتخدم أجندات لا علاقة لها بتطلعات الشعب السوري".

وأضاف: "إن من يدعو إلى مثل هذا التدخل يتحمل مسؤولية تاريخية وأخلاقية وسياسية أمام السوريين والتاريخ، لأن نتائج هذه الدعوات لا تنتهي عند حدود الخراب الآني، بل تمتد لعقود من التفكك والضعف والانقسام".

شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
تصويت... هل يستجيب المجتمع الدولي لمطالب شيخ عقل الموحدين الدروز بالحماية الدولية "لوقف الجرائم"
12:12 GMT
وختم وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية: "نحن نؤمن أن الطريق إلى الاستقرار يمر عبر الحوار، والتشارك الفعلي بين جميع مكونات الشعب السوري، بعيدًا عن الإملاءات، وتحت سقف السيادة السورية الكاملة، لأن لا أحد أحرص على سوريا من أبنائها، ولا يمكن لأي قوة خارجية أن تبني دولة قوية دون إرادة شعبية وطنية حقيقية".

وفي وقت سابق من اليوم، نشر الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، بيانا طالب فيه بالتدخل الدولي السريع والمباشر لوقف ما وصفه بـ"استمرار الجرائم" بحق المدنيين والعزّل من أبناء طائفة الدروز في سوريا، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها بلدتا صحنايا وجرمانا ومحافظة السويداء.

وجاء في بيان الهجري: "لذلك نطاب من المجتمع الدولي بكافة منظماته وهيئاته ومؤسساته، ألا يستمر هذا التجاهل وهذا التعتيم على كل ما يحصل لنا ولشعبنا من مجازر وأهوال، فهذا القتل الجماعي الممنهج واضح ومكشوف، وموثق، ولا يحتاج للجان كالتي تم تشكيلها بالنسبة للجرائم التي ارتكبت في الساحل، بل يلزم وبشكل فوري أن تتدخل القوات الدولية حفظ السلم، ولمنع استمرار هذه الجرائم ووقفها بشكل فوري، ونطلق هذا النداء العاجل للإسراع بحماية شعب بريء أعزل".
شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا يطالب بتدخل دولي عاجل "لوقف الجرائم"
تصويت... هل يستجيب المجتمع الدولي لمطالب شيخ عقل الموحدين الدروز بالحماية الدولية "لوقف الجرائم"
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