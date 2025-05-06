https://sarabic.ae/20250506/لأول-مرة-منذ-14-عاما-طائرات-الملكية-الأردنية-تهبط-في-حلب-شمالي-سوريا-1100201549.html
لأول مرة منذ 14 عاما... طائرات "الملكية الأردنية" تهبط في حلب شمالي سوريا
لأول مرة منذ 14 عاما... طائرات "الملكية الأردنية" تهبط في حلب شمالي سوريا
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن استئناف رحلاتها من مطار عمان إلى مطار حلب الدولي، ابتداءً من اليوم الثلاثاء، بمعدل 3 رحلات أسبوعيا، وذلك بعد توقف... 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T08:58+0000
2025-05-06T08:58+0000
2025-05-06T08:58+0000
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وأكدت وكالة الأنباء السورية (سانا) وصول أول طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية، اليوم الثلاثاء، إلى مطار حلب الدولي بعد انقطاع استمر نحو 14 عاما.وأشار المجالي إلى أن "إضافة حلب ودمشق إلى شبكة الخطوط سيعزز من حضور الملكية بالمنطقة وسيسهم في إعادة إعمار سوريا وتطوير العلاقات الاقتصادية ونمو التبادل التجاري بين البلدين ويخدم فئات مختلفة من المسافرين، وتوفير الربط الجوي للسوق السوري مع دول العالم، لا سيما مع عودة الرحلات اليومية إلى دمشق في بداية العام الحالي".وكانت أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران، اعتباراً من 18 آذار/ مارس الماضي، مؤكدة جاهزيته لاستقبال الرحلات الجوية بعد استكمال جميع التجهيزات الفنية والإدارية.وأوضحت الهيئة أن المطار سيستقبل رحلات جوية محلية ودولية بالتزامن مع إعادة تشغيله.
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أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, رحلات جوية, العالم العربي
أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, رحلات جوية, العالم العربي
لأول مرة منذ 14 عاما... طائرات "الملكية الأردنية" تهبط في حلب شمالي سوريا
أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن استئناف رحلاتها من مطار عمان إلى مطار حلب الدولي، ابتداءً من اليوم الثلاثاء، بمعدل 3 رحلات أسبوعيا، وذلك بعد توقف استمر 14 عاما.
وأكدت وكالة الأنباء السورية (سانا) وصول أول طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية
، اليوم الثلاثاء، إلى مطار حلب الدولي بعد انقطاع استمر نحو 14 عاما.
بدورها، قالت وكالة الأنباء الأردنية إنه "رافق الرحلة الأولى التي هبطت بمطار حلب الدولي اليوم نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي ووفد من المعنيين، معلنة عودة الرحلات المباشرة بين عمان وحلب بعد توقف دام لسنوات".
وأشار المجالي إلى أن "إضافة حلب ودمشق إلى شبكة الخطوط سيعزز من حضور الملكية بالمنطقة وسيسهم في إعادة إعمار سوريا وتطوير العلاقات الاقتصادية ونمو التبادل التجاري بين البلدين ويخدم فئات مختلفة من المسافرين، وتوفير الربط الجوي
للسوق السوري مع دول العالم، لا سيما مع عودة الرحلات اليومية إلى دمشق في بداية العام الحالي".
وحسب المجالي، ستشغل الملكية الأردنية رحلاتها أيام الثلاثاء والخميس والسبت، حيث ستنطلق الرحلات من عمان الساعة 5:15 لتصل إلى حلب الساعة 6:45، لتعاود الإقلاع من حلب الساعة 7:45 لتصل إلى عمان الساعة 9:15.
وكانت أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران، اعتباراً من 18 آذار/ مارس الماضي، مؤكدة جاهزيته لاستقبال الرحلات الجوية بعد استكمال جميع التجهيزات الفنية والإدارية.
وأوضحت الهيئة أن المطار سيستقبل رحلات جوية
محلية ودولية بالتزامن مع إعادة تشغيله.