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الجيش الإسرائيلي: إجلاء 10 مواطنين سوريين من الطائفة الدرزية لتلقي العلاج داخل إسرائيل
الجيش الإسرائيلي: إجلاء 10 مواطنين سوريين من الطائفة الدرزية لتلقي العلاج داخل إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إجلاء 10 مواطنين سوريين من أبناء الطائفة الدرزية إلى إسرائيل، لتلقي العلاج الطبي بعد إصابتهم في الأحداث الأخيرة داخل... 06.05.2025, سبوتنيك عربي
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وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن المصابين السوريين تم نقلهم إلى المركز الطبي "زيف" في مدينة صفد (تسفات) شمالي إسرائيل، لتلقي العلاج اللازم.يذكر أن عملية الإجلاء ليس الأولى من نوعها، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت الماضي، "إجلاء 5 مواطنين سوريين دروز، خلال الليل، لتلقي العلاج في الأراضي الإسرائيلية".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "قواته تنتشر في المنطقة الجنوبية السورية، وهي مستعدة لمنع القوات المعادية من دخول المنطقة والقرى الدرزية"، مؤكدًا أنه "يواصل متابعة التطورات في الجاهزية الدفاعية وفي سيناريوهات مختلفة".وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان مشترك مع وزير دفاعه يسرائيل كاتس، إن "تل أبيب لن تسمح للقوات السورية بالانتشار جنوب دمشق أو بتشكيل أي تهديد للدروز"، وذلك عقب الاشتباكات التي اندلعت جنوبي دمشق.من جهته، اتهم الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ حكمت الهجري، في وقت سابق، السلطات السورية بممارسة "قتل جماعي ممنهج" بحق الدروز، مطالبًا بحماية دولية للطائفة وتدخل قوات دولية "لحفظ السلم".
https://sarabic.ae/20250503/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-انتشاره-في-جنوب-سوريا-دعما-لـالدروز-1100125955.html
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, السويداء
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, السويداء
الجيش الإسرائيلي: إجلاء 10 مواطنين سوريين من الطائفة الدرزية لتلقي العلاج داخل إسرائيل
07:57 GMT 06.05.2025 (تم التحديث: 08:01 GMT 06.05.2025)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إجلاء 10 مواطنين سوريين من أبناء الطائفة الدرزية إلى إسرائيل، لتلقي العلاج الطبي بعد إصابتهم في الأحداث الأخيرة داخل الأراضي السورية.
وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن المصابين السوريين تم نقلهم إلى المركز الطبي "زيف" في مدينة صفد (تسفات) شمالي إسرائيل، لتلقي العلاج اللازم.
وأضاف أدرعي أن "القوات الإسرائيلية مستعدة لمنع دخول قوات معادية إلى المنطقة وإلى القرى الدرزية جنوبي سوريا".
يذكر أن عملية الإجلاء ليس الأولى من نوعها، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت الماضي، "إجلاء 5 مواطنين سوريين دروز، خلال الليل، لتلقي العلاج في الأراضي الإسرائيلية".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "قواته تنتشر في المنطقة الجنوبية السورية، وهي مستعدة لمنع القوات المعادية من دخول المنطقة والقرى الدرزية"، مؤكدًا أنه "يواصل متابعة التطورات في الجاهزية الدفاعية وفي سيناريوهات مختلفة".
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان مشترك مع وزير دفاعه يسرائيل كاتس، إن "تل أبيب لن تسمح للقوات السورية بالانتشار جنوب دمشق أو بتشكيل أي تهديد للدروز"، وذلك عقب الاشتباكات التي اندلعت جنوبي دمشق.
من جهته، اتهم الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ حكمت الهجري، في وقت سابق، السلطات السورية بممارسة "قتل جماعي ممنهج" بحق الدروز، مطالبًا بحماية دولية للطائفة وتدخل قوات دولية "لحفظ السلم".