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الجيش الإسرائيلي يعلن انتشاره في جنوب سوريا دعما لـ"الدروز"
الجيش الإسرائيلي يعلن انتشاره في جنوب سوريا دعما لـ"الدروز"
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، "إجلاء خمسة مواطنين سوريين دروز خلال الليل لتلقي العلاج في الأراضي الإسرائيلية"، مشيرا إلى أنه "تم نقلهم إلى مستشفى زيف في... 03.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-03T09:53+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "قواته تنتشر في المنطقة الجنوبية السورية، وهي مستعدة لمنع القوات المعادية من دخول المنطقة والقرى الدرزية"، مؤكدا أنه "يواصل متابعة التطورات في الجاهزية الدفاعية وفي سيناريوهات مختلفة".وفي وقت سابق، قال نتنياهو، في بيان مشترك مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، إن "تل أبيب لن تسمح للقوات السورية بالانتشار جنوب دمشق أو بتشكيل أي تهديد للدروز، وذلك عقب الاشتباكات التي اندلعت جنوب دمشق". وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، في وقت سابق اليوم، بمقتل شخص في غارات إسرائيلية على محيط مدينة حرستا بريف العاصمة السورية دمشق.وذكرت الوكالة أن الطيران الإسرائيلي شن عدة غارات جوية بمحيط مدينة حرستا في ريف دمشق، وبمحيط قرية شطحة بريف حماة الشمالي الغربي، وسط البلاد، فينا استهدفت إحدى الغارات الفوج 41 قرب مستشفى حرستا العسكري.وأفادت "سانا" بإصابة 4 أشخاص جراء استهداف الطيران الإسرائيلي محيط قرية شطحة بريف حماة الشمالي الغربي، مشيرة إلى أن الطيران الإسرائيلي شن غارة على محيط مدينة إزرع بريف درعا.يأتي ذلك بعد اندلاع أعمال عنف واشتباكات بين قوات الحكومة السورية ومجموعات مسلحة من الطائفة الدرزية في بعض مناطق ريف دمشق وريف محافظة السويداء جنوبي سوريا.من جهته، اتهم شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، حكمت الهجري، في وقت سابق، السلطات السورية بممارسة "قتل جماعي ممنهج" بحق الدروز، مطالبًا بحماية دولية للطائفة وتدخل قوات دولية "لحفظ السلم".وجاء في بيان للهجري: "نطلب من المجتمع الدولي بكافة منظماته وهيئاته ومؤسساته ألا يستمر هذا التجاهل وهذا التعتيم على كل ما يحصل لنا ولشعبنا من مجازر وأهوال، فهذا القتل الجماعي الممنهج واضح ومكشوف وموثق، ولا يحتاج للجان كالتي تم تشكيلها بالنسبة للجرائم التي ارتكبت في الساحل، بل يلزم وبشكل فوري أن تتدخل القوات الدولية لحفظ السلم ولمنع استمرار هذه الجرائم ووقفها بشكل فوري".واندلعت توترات واشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، صباح الثلاثاء الماضي، بين مجموعات مسلحة حاولت اقتحام مناطق صحنايا وأشرفية صحنايا وجرمانا بريف العاصمة السورية دمشق، التي يقطنها سكان من الدروز، على خلفية انتشار تسجيل صوتي نُسب لأحد مشايخ الطائفة الدرزية يتضمن إساءات بالغة للنبي محمد.وأعلنت السلطات الأمنية السورية، الأربعاء، سيطرتها على منطقة أشرفية صحنايا بريف دمشق وانتشار قوات الأمن في أرجائها، وذلك بعدما شهدت اشتباكات طائفية أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.ورغم نفي المجلس الديني الدرزي مسؤوليته عن التسجيل، تصاعدت التوترات، وأسفرت الاشتباكات عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين والقوات الأمنية، بينهم 16 من قوات الأمن العام السوري في صحنايا بريف دمشق.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه نفذ ضربات جوية لاستهداف ما أسماهم "متطرفين" كانوا يستعدون، حسب قوله، لشن هجوم على السكان الدروز في بلدة صحنايا بريف العاصمة السورية دمشق.وأكد أن "إسرائيل لن تسمح بالمساس بالطائفة الدرزية"، مشيرًا إلى أنه "تم إيصال رسالة شديدة اللهجة إلى النظام السوري.. وإسرائيل تتوقع منه أن يعمل على منع أي مساس بالدروز".وتشهد بعض المناطق في سوريا حالة من الانفلات الأمني منذ سقوط النظام السابق، في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، حيث تجري مناوشات بين قوى الأمن التابعة للإدارة الجديدة وبعض العناصر أو المجموعات المسلحة التي لم تجر تسوية أوضاعها بعد ولم تندمج في الهياكل العسكرية والأمنية للإدارة الجديدة.وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو قلقة بشأن التصعيد في سوريا، ودعت القادة السوريين القادرين على التأثير على الوضع في سوريا إلى بذل كل ما في وسعهم لحقن الدماء في أقرب وقت ممكن.
https://sarabic.ae/20250502/نتنياهو-إسرائيل-قصفت-هدفا-قرب-القصر-الجمهوري-في-دمشق-برسالة-مباشرة-للنظام-السوري-1100099537.html
https://sarabic.ae/20250501/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يحذر-الشرع-سنرد-بشدة-إذا-لم-تتوقف-الاعتداءات-على-الدروز-في-سوريا-1100093084.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن انتشاره في جنوب سوريا دعما لـ"الدروز"

09:53 GMT 03.05.2025
© AP Photo / Ariel Schalit الجيش الإسرائيلي في الجولان
 الجيش الإسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، "إجلاء خمسة مواطنين سوريين دروز خلال الليل لتلقي العلاج في الأراضي الإسرائيلية"، مشيرا إلى أنه "تم نقلهم إلى مستشفى زيف في صفد، بعد إصابتهم في الأراضي السورية".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "قواته تنتشر في المنطقة الجنوبية السورية، وهي مستعدة لمنع القوات المعادية من دخول المنطقة والقرى الدرزية"، مؤكدا أنه "يواصل متابعة التطورات في الجاهزية الدفاعية وفي سيناريوهات مختلفة".
وفي وقت سابق، قال نتنياهو، في بيان مشترك مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، إن "تل أبيب لن تسمح للقوات السورية بالانتشار جنوب دمشق أو بتشكيل أي تهديد للدروز، وذلك عقب الاشتباكات التي اندلعت جنوب دمشق".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
إسرائيل تعلن قصف هدف قرب القصر الجمهوري في دمشق
أمس, 02:04 GMT
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، في وقت سابق اليوم، بمقتل شخص في غارات إسرائيلية على محيط مدينة حرستا بريف العاصمة السورية دمشق.
وذكرت الوكالة أن الطيران الإسرائيلي شن عدة غارات جوية بمحيط مدينة حرستا في ريف دمشق، وبمحيط قرية شطحة بريف حماة الشمالي الغربي، وسط البلاد، فينا استهدفت إحدى الغارات الفوج 41 قرب مستشفى حرستا العسكري.
وأفادت "سانا" بإصابة 4 أشخاص جراء استهداف الطيران الإسرائيلي محيط قرية شطحة بريف حماة الشمالي الغربي، مشيرة إلى أن الطيران الإسرائيلي شن غارة على محيط مدينة إزرع بريف درعا.
يأتي ذلك بعد اندلاع أعمال عنف واشتباكات بين قوات الحكومة السورية ومجموعات مسلحة من الطائفة الدرزية في بعض مناطق ريف دمشق وريف محافظة السويداء جنوبي سوريا.
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد إسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر الشرع: سنرد بشدة إذا لم تتوقف الاعتداءات على الدروز في سوريا
1 مايو, 18:25 GMT
من جهته، اتهم شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، حكمت الهجري، في وقت سابق، السلطات السورية بممارسة "قتل جماعي ممنهج" بحق الدروز، مطالبًا بحماية دولية للطائفة وتدخل قوات دولية "لحفظ السلم".
وجاء في بيان للهجري: "نطلب من المجتمع الدولي بكافة منظماته وهيئاته ومؤسساته ألا يستمر هذا التجاهل وهذا التعتيم على كل ما يحصل لنا ولشعبنا من مجازر وأهوال، فهذا القتل الجماعي الممنهج واضح ومكشوف وموثق، ولا يحتاج للجان كالتي تم تشكيلها بالنسبة للجرائم التي ارتكبت في الساحل، بل يلزم وبشكل فوري أن تتدخل القوات الدولية لحفظ السلم ولمنع استمرار هذه الجرائم ووقفها بشكل فوري".
واندلعت توترات واشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، صباح الثلاثاء الماضي، بين مجموعات مسلحة حاولت اقتحام مناطق صحنايا وأشرفية صحنايا وجرمانا بريف العاصمة السورية دمشق، التي يقطنها سكان من الدروز، على خلفية انتشار تسجيل صوتي نُسب لأحد مشايخ الطائفة الدرزية يتضمن إساءات بالغة للنبي محمد.
وأعلنت السلطات الأمنية السورية، الأربعاء، سيطرتها على منطقة أشرفية صحنايا بريف دمشق وانتشار قوات الأمن في أرجائها، وذلك بعدما شهدت اشتباكات طائفية أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.
ورغم نفي المجلس الديني الدرزي مسؤوليته عن التسجيل، تصاعدت التوترات، وأسفرت الاشتباكات عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين والقوات الأمنية، بينهم 16 من قوات الأمن العام السوري في صحنايا بريف دمشق.
سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير
أمس, 12:31 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه نفذ ضربات جوية لاستهداف ما أسماهم "متطرفين" كانوا يستعدون، حسب قوله، لشن هجوم على السكان الدروز في بلدة صحنايا بريف العاصمة السورية دمشق.
وأكد أن "إسرائيل لن تسمح بالمساس بالطائفة الدرزية"، مشيرًا إلى أنه "تم إيصال رسالة شديدة اللهجة إلى النظام السوري.. وإسرائيل تتوقع منه أن يعمل على منع أي مساس بالدروز".
وتشهد بعض المناطق في سوريا حالة من الانفلات الأمني منذ سقوط النظام السابق، في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، حيث تجري مناوشات بين قوى الأمن التابعة للإدارة الجديدة وبعض العناصر أو المجموعات المسلحة التي لم تجر تسوية أوضاعها بعد ولم تندمج في الهياكل العسكرية والأمنية للإدارة الجديدة.
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو قلقة بشأن التصعيد في سوريا، ودعت القادة السوريين القادرين على التأثير على الوضع في سوريا إلى بذل كل ما في وسعهم لحقن الدماء في أقرب وقت ممكن.
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