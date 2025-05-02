https://sarabic.ae/20250502/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-موقع-عسكري-وبنية-تحتية-لصواريخ-في-سوريا-1100120641.html
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف موقع عسكري وبنية تحتية لصواريخ في سوريا
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف موقع عسكري وبنية تحتية لصواريخ في سوريا
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، استهداف موقع عسكري ومدافع مضادة للطائرات وبنية تحتية لصواريخ أرض-جو في سوريا. 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T22:30+0000
2025-05-02T22:30+0000
2025-05-02T22:32+0000
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أخبار إسرائيل اليوم
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تل أبيب – سبوتنيك. وقال الجيش في بيان له: "هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي موقعًا عسكريًا ومدافع مضادة للطائرات وبنية تحتية لصواريخ أرض-جو في سوريا".وأضاف: "سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي عملياته حسب الضرورة للدفاع عن المدنيين الإسرائيليين".شنت إسرائيل غارات جوية على أهداف بالقرب من العاصمة السورية وغرب البلاد الجمعة، وفق ما أفادت وسائل إعلام سورية رسمية، بعد أن كانت إسرائيل قد أعلنت سابقا عن غارة على القصر الرئاسي في دمشق.وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على محيط مدينة حرستا بريف دمشق"، إضافة إلى غارات استهدفت ريفي حماة الشمالي الغربي واللاذقية.
https://sarabic.ae/20250502/غارات-جوية-إسرائيلية-تستهدف-محيط-العاصمة-السورية-دمشق-وغرب-سوريا-1100120215.html
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف موقع عسكري وبنية تحتية لصواريخ في سوريا
22:30 GMT 02.05.2025 (تم التحديث: 22:32 GMT 02.05.2025)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، استهداف موقع عسكري ومدافع مضادة للطائرات وبنية تحتية لصواريخ أرض-جو في سوريا.
تل أبيب – سبوتنيك
. وقال الجيش في بيان له: "هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي موقعًا عسكريًا ومدافع مضادة للطائرات وبنية تحتية لصواريخ أرض-جو في سوريا".
وأضاف: "سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي عملياته حسب الضرورة للدفاع عن المدنيين الإسرائيليين".
شنت إسرائيل غارات جوية على أهداف بالقرب من العاصمة السوري
ة وغرب البلاد الجمعة، وفق ما أفادت وسائل إعلام سورية رسمية، بعد أن كانت إسرائيل قد أعلنت سابقا عن غارة على القصر الرئاسي في دمشق.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على محيط مدينة حرستا بريف دمشق"، إضافة إلى غارات استهدفت ريفي حماة الشمالي الغربي واللاذقية.