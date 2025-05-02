https://sarabic.ae/20250502/غارات-جوية-إسرائيلية-تستهدف-محيط-العاصمة-السورية-دمشق-وغرب-سوريا-1100120215.html
غارات جوية إسرائيلية تستهدف محيط العاصمة السورية دمشق وغرب سوريا
غارات جوية إسرائيلية تستهدف محيط العاصمة السورية دمشق وغرب سوريا
سبوتنيك عربي
شنت إسرائيل غارات جوية على أهداف بالقرب من العاصمة السورية وغرب البلاد الجمعة، وفق ما أفادت وسائل إعلام سورية رسمية، بعد أن كانت إسرائيل قد أعلنت سابقا عن غارة... 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T21:25+0000
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وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على محيط مدينة حرستا بريف دمشق"، إضافة إلى غارات استهدفت ريفي حماة الشمالي الغربي واللاذقية.وأضافت الوكالة أن"الطيران الإسرائيلي يستهدف بغارة محيط، بغارة محيط مدينة ازرع بريف درعا ومحيط بلدة موثبين في ريف درعا الشمالي. وصباح أمس، الجمعة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قيام إسرائيل بضرب هدف قرب القصر الرئاسي في دمشق، في حدث هو الأول في تاريخ البلاد لاستهداف نطاق القصر، في الوقت الذي أعلن فيه الدروز عن بيان هام بهدف امتصاص التصعيد الكبير في السويداء وأشرفية صحنايا وجرمانا، والوصول إلى صيغة تفاهمية مع الحكومة.جاءت الضربة الإسرائيلية التي أعلن عنها نتنياهو والذي أكد أنها "رسالة واضحة للنظام السوري"، وأن "إسرائيل لن تسمح للقوات السورية بالانتشار جنوبي دمشق أو بتشكيل أي تهديد للدروز"، بعد ضربة سابقة استهدفت مجموعة كانت في السويداء، في تحرك إسرائيلي هو الأول من نوعة "بهدف دعم الدروز".فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن "طائرات حربية أغارت على المنطقة المجاورة لقصر أحمد حسين الشرع في دمشق"، من دون تحديد الهدف.
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أخبار سوريا اليوم
غارات جوية إسرائيلية تستهدف محيط العاصمة السورية دمشق وغرب سوريا
21:25 GMT 02.05.2025 (تم التحديث: 21:59 GMT 02.05.2025)
يتبع
شنت إسرائيل غارات جوية على أهداف بالقرب من العاصمة السورية وغرب البلاد الجمعة، وفق ما أفادت وسائل إعلام سورية رسمية، بعد أن كانت إسرائيل قد أعلنت سابقا عن غارة على القصر الرئاسي في دمشق.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على محيط مدينة حرستا بريف دمشق"، إضافة إلى غارات استهدفت ريفي حماة الشمالي الغربي واللاذقية.
وأضافت الوكالة أن"الطيران الإسرائيلي يستهدف بغارة محيط، بغارة محيط مدينة ازرع بريف درعا ومحيط بلدة موثبين في ريف درعا الشمالي.
وصباح أمس، الجمعة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قيام إسرائيل بضرب هدف قرب القصر الرئاسي في دمشق، في حدث هو الأول في تاريخ البلاد لاستهداف نطاق القصر، في الوقت الذي أعلن فيه الدروز عن بيان هام بهدف امتصاص التصعيد الكبير في السويداء وأشرفية صحنايا وجرمانا، والوصول إلى صيغة تفاهمية مع الحكومة.
جاءت الضربة الإسرائيلية التي أعلن عنها نتنياهو والذي أكد أنها "رسالة واضحة للنظام السوري"، وأن "إسرائيل لن تسمح للقوات السورية بالانتشار جنوبي دمشق أو بتشكيل أي تهديد للدروز
"، بعد ضربة سابقة استهدفت مجموعة كانت في السويداء، في تحرك إسرائيلي هو الأول من نوعة "بهدف دعم الدروز".
فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن "طائرات حربية أغارت على المنطقة
المجاورة لقصر أحمد حسين الشرع في دمشق"، من دون تحديد الهدف.