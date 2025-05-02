https://sarabic.ae/20250502/مقتل-شخص-وإصابة-4-آخرين-في-الغارات-الإسرائيلية-على-دمشق-وريفها-1100120800.html

مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في الغارات الإسرائيلية على دمشق وريفها

مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في الغارات الإسرائيلية على دمشق وريفها

سبوتنيك عربي

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم السبت، بمقتل شخص في غارات إسرائيلية على محيط مدينة حرستا بريف العاصمة السورية دمشق. 02.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-02T22:47+0000

2025-05-02T22:47+0000

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دمشق – سبوتنيك. وذكرت الوكالة أن الطيران الإسرائيلي شن عدة غارات جوية بمحيط مدينة حرستا في ريف دمشق، وبمحيط قرية شطحة بريف حماة الشمالي الغربي، وسط البلاد.واستهدفت إحدى الغارات الفوج 41 قرب مستشفى حرستا العسكري.وأفادت "سانا" بإصابة 4 أشخاص جراء استهداف الطيران الإسرائيلي محيط قرية شطحة بريف حماة الشمالي الغربي.كما أشارت الوكالة إلى أن الطيران الإسرائيلي شن غارة على محيط مدينة إزرع بريف درعا.يأتي ذلك بعد اندلاع أعمال عنف واشتباكات بين قوات الحكومة السورية ومجموعات مسلحة من الطائفة الدرزية في بعض مناطق ريف دمشق وريف محافظة السويداء جنوبي سوريا.من جهته، اتهم شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، حكمت الهجري، في وقت سابق، السلطات السورية بممارسة "قتل جماعي ممنهج" بحق الدروز، مطالبًا بحماية دولية للطائفة وتدخل قوات دولية "لحفظ السلم".وجاء في بيان للهجري: "نطلب من المجتمع الدولي بكافة منظماته وهيئاته ومؤسساته ألا يستمر هذا التجاهل وهذا التعتيم على كل ما يحصل لنا ولشعبنا من مجازر وأهوال، فهذا القتل الجماعي الممنهج واضح ومكشوف وموثق، ولا يحتاج للجان كالتي تم تشكيلها بالنسبة للجرائم التي ارتكبت في الساحل، بل يلزم وبشكل فوري أن تتدخل القوات الدولية لحفظ السلم ولمنع استمرار هذه الجرائم ووقفها بشكل فوري".واندلعت توترات واشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، صباح الثلاثاء الماضي، بين مجموعات مسلحة حاولت اقتحام مناطق صحنايا وأشرفية صحنايا وجرمانا بريف العاصمة السورية دمشق، التي يقطنها سكان من الدروز، على خلفية انتشار تسجيل صوتي نُسب لأحد مشايخ الطائفة الدرزية يتضمن إساءات بالغة للنبي محمد.وأعلنت السلطات الأمنية السورية، الأربعاء، سيطرتها على منطقة أشرفية صحنايا بريف دمشق وانتشار قوات الأمن في أرجائها، وذلك بعدما شهدت اشتباكات طائفية أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.ورغم نفي المجلس الديني الدرزي مسؤوليته عن التسجيل، تصاعدت التوترات، وأسفرت الاشتباكات عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين والقوات الأمنية، بينهم 16 من قوات الأمن العام السوري في صحنايا بريف دمشق.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه نفذ ضربات جوية لاستهداف ما أسماهم "متطرفين" كانوا يستعدون، حسب قوله، لشن هجوم على السكان الدروز في بلدة صحنايا بريف العاصمة السورية دمشق.وأكد أن "إسرائيل لن تسمح بالمساس بالطائفة الدرزية"، مشيرًا إلى أنه "تم إيصال رسالة شديدة اللهجة إلى النظام السوري.. وإسرائيل تتوقع منه أن يعمل على منع أي مساس بالدروز".وتشهد بعض المناطق في سوريا حالة من الانفلات الأمني منذ سقوط النظام السابق، في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، حيث تجري مناوشات بين قوى الأمن التابعة للإدارة الجديدة وبعض العناصر أو المجموعات المسلحة التي لم تجر تسوية أوضاعها بعد ولم تندمج في الهياكل العسكرية والأمنية للإدارة الجديدة.وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو قلقة بشأن التصعيد في سوريا، ودعت القادة السوريين القادرين على التأثير على الوضع في سوريا إلى بذل كل ما في وسعهم لحقن الدماء في أقرب وقت ممكن.

https://sarabic.ae/20250502/غارات-جوية-إسرائيلية-تستهدف-محيط-العاصمة-السورية-دمشق-وغرب-سوريا-1100120215.html

https://sarabic.ae/20250502/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-موقع-عسكري-وبنية-تحتية-لصواريخ-في-سوريا-1100120641.html

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