الجيش الإسرائيلي: 12 طائرة مقاتلة شاركت بالهجوم على بنى تحتية ومواقع أسلحة في أنحاء سوريا.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:28 GMT
16 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
استمرار التوتر بين إثيوبيا واريتريا مع مخاوف من اندلاع حرب بين الجارتين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
حرب النازيين على الأديان ودور الكنيسة الارثوذوكسية الروسية في مواجهة العدوان الألماني
12:03 GMT
27 د
صدى الحياة
العنف الجنسي.. بين القوانين والنفس البشرية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الهدف الحقيقي للتدخل الإسرائيلي في اشتباكات ريف دمشق؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
توتر في إسرائيل بعد حديث نتنياهو بأن الانتصار في غزة أهم من إعادة المحتجزين، والتز: عملية السلام في أوكرانيا تتقدم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تقف وراء الاقتتال في سوريا لكي تستثمر فيه وتحقق أهدافها الاستراتيجية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تتجه أوروبا نحو الصين لمواجهة حرب ترامب التجارية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تقف وراء الاقتتال في سوريا لكي تستثمر فيه وتحقق أهدافها الاستراتيجية
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تتجه أوروبا نحو الصين لمواجهة حرب ترامب التجارية؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
12:14 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
16:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:41 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير، اتهامات إيرانية لفرنسا بمحاولة إفساد المفاوضات النووية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هجوم إسرائيلي على قافلة مساعدات إنسانية كانت متجهة لغزة وسط صمت دولي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
العنف الجنسي.. بين القوانين والنفس البشرية
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250503/الجيش-الإسرائيلي-12-طائرة-مقاتلة-شاركت-بالهجوم-على-بنى-تحتية-ومواقع-أسلحة-في-أنحاء-سوريا-فيديو-1100130344.html
الجيش الإسرائيلي: 12 طائرة مقاتلة شاركت بالهجوم على بنى تحتية ومواقع أسلحة في أنحاء سوريا.. فيديو
الجيش الإسرائيلي: 12 طائرة مقاتلة شاركت بالهجوم على بنى تحتية ومواقع أسلحة في أنحاء سوريا.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن 12 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، قصفت عشرات الأهداف في سوريا، بما في ذلك مدفعية مضادة للطائرات، وبنية تحتية... 03.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-03T13:52+0000
2025-05-03T13:52+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102372/16/1023721630_0:164:3136:1928_1920x0_80_0_0_9f30a17a7901090af67483a1df48f795.jpg
ونشر الجيش الإسرائيلي لقطات من الغارات الجوية التي نُفذت، الليلة الماضية، في سوريا.وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان له: "سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي العمل على الحفاظ على حرية العمل الجوي لتنفيذ مهامه وإزالة أي تهديد في المنطقة".وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، في وقت سابق اليوم، بمقتل شخص في غارات إسرائيلية على محيط مدينة حرستا بريف العاصمة السورية دمشق.وذكرت الوكالة أن الطيران الإسرائيلي شن عدة غارات جوية بمحيط مدينة حرستا في ريف دمشق، وبمحيط قرية شطحة بريف حماة الشمالي الغربي، وسط البلاد، فينا استهدفت إحدى الغارات الفوج 41 قرب مستشفى حرستا العسكري.وأفادت "سانا" بإصابة 4 أشخاص جراء استهداف الطيران الإسرائيلي محيط قرية شطحة بريف حماة الشمالي الغربي، مشيرة إلى أن الطيران الإسرائيلي شن غارة على محيط مدينة إزرع بريف درعا.يأتي ذلك بعد اندلاع أعمال عنف واشتباكات بين قوات من الحكومة السورية ومجموعات مسلحة من الطائفة الدرزية في بعض مناطق ريف دمشق وريف محافظة السويداء جنوبي سوريا.من جهته، اتهم شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، حكمت الهجري، في وقت سابق، السلطات السورية بممارسة "قتل جماعي ممنهج" بحق الدروز، مطالبًا بحماية دولية للطائفة وتدخل قوات دولية "لحفظ السلم".وجاء في بيان للهجري: "نطلب من المجتمع الدولي بكافة منظماته وهيئاته ومؤسساته ألا يستمر هذا التجاهل وهذا التعتيم على كل ما يحصل لنا ولشعبنا من مجازر وأهوال، فهذا القتل الجماعي الممنهج واضح ومكشوف وموثق، ولا يحتاج للجان كالتي تم تشكيلها بالنسبة للجرائم التي ارتكبت في الساحل، بل يلزم وبشكل فوري أن تتدخل القوات الدولية لحفظ السلم ولمنع استمرار هذه الجرائم ووقفها بشكل فوري".واندلعت توترات واشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، صباح الثلاثاء الماضي، بين مجموعات مسلحة حاولت اقتحام مناطق صحنايا وأشرفية صحنايا وجرمانا بريف العاصمة السورية دمشق، التي يقطنها سكان من الدروز، على خلفية انتشار تسجيل صوتي نُسب لأحد مشايخ الطائفة الدرزية يتضمن إساءات بالغة للنبي محمد.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، أنه نفذ ضربات جوية لاستهداف ما أسماهم "متطرفين" كانوا يستعدون، حسب قوله، لشن هجوم على السكان الدروز في بلدة صحنايا بريف العاصمة السورية دمشق.وأكد أن "إسرائيل لن تسمح بالمساس بالطائفة الدرزية"، مشيرًا إلى أنه "تم إيصال رسالة شديدة اللهجة إلى النظام السوري.. وإسرائيل تتوقع منه أن يعمل على منع أي مساس بالدروز".وتشهد بعض المناطق في سوريا حالة من الانفلات الأمني منذ سقوط النظام السابق، في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، حيث تجري مناوشات بين قوى الأمن التابعة للإدارة الجديدة وبعض العناصر أو المجموعات المسلحة التي لم تجر تسوية أوضاعها بعد ولم تندمج في الهياكل العسكرية والأمنية للإدارة الجديدة.وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو قلقة بشأن التصعيد في سوريا، ودعت القادة السوريين القادرين على التأثير على الوضع في سوريا إلى بذل كل ما في وسعهم لحقن الدماء في أقرب وقت ممكن.
https://sarabic.ae/20250503/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-انتشاره-في-جنوب-سوريا-دعما-لـالدروز-1100125955.html
https://sarabic.ae/20250502/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-موقع-عسكري-وبنية-تحتية-لصواريخ-في-سوريا-1100120641.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102372/16/1023721630_174:0:2962:2091_1920x0_80_0_0_3d8080d9d190077c960213bc6350d3e2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن

الجيش الإسرائيلي: 12 طائرة مقاتلة شاركت بالهجوم على بنى تحتية ومواقع أسلحة في أنحاء سوريا.. فيديو

13:52 GMT 03.05.2025
© AP Photo / Ariel Schalitالطيران الإسرائيلي
الطيران الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2025
الطيران الإسرائيلي
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن 12 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، قصفت عشرات الأهداف في سوريا، بما في ذلك مدفعية مضادة للطائرات، وبنية تحتية لصواريخ "أرض - جو".
ونشر الجيش الإسرائيلي لقطات من الغارات الجوية التي نُفذت، الليلة الماضية، في سوريا.
وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان له: "سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي العمل على الحفاظ على حرية العمل الجوي لتنفيذ مهامه وإزالة أي تهديد في المنطقة".
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، في وقت سابق اليوم، بمقتل شخص في غارات إسرائيلية على محيط مدينة حرستا بريف العاصمة السورية دمشق.
وذكرت الوكالة أن الطيران الإسرائيلي شن عدة غارات جوية بمحيط مدينة حرستا في ريف دمشق، وبمحيط قرية شطحة بريف حماة الشمالي الغربي، وسط البلاد، فينا استهدفت إحدى الغارات الفوج 41 قرب مستشفى حرستا العسكري.
وأفادت "سانا" بإصابة 4 أشخاص جراء استهداف الطيران الإسرائيلي محيط قرية شطحة بريف حماة الشمالي الغربي، مشيرة إلى أن الطيران الإسرائيلي شن غارة على محيط مدينة إزرع بريف درعا.
الجيش الإسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن انتشاره في جنوب سوريا دعما لـ"الدروز"
09:53 GMT
يأتي ذلك بعد اندلاع أعمال عنف واشتباكات بين قوات من الحكومة السورية ومجموعات مسلحة من الطائفة الدرزية في بعض مناطق ريف دمشق وريف محافظة السويداء جنوبي سوريا.
من جهته، اتهم شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، حكمت الهجري، في وقت سابق، السلطات السورية بممارسة "قتل جماعي ممنهج" بحق الدروز، مطالبًا بحماية دولية للطائفة وتدخل قوات دولية "لحفظ السلم".
وجاء في بيان للهجري: "نطلب من المجتمع الدولي بكافة منظماته وهيئاته ومؤسساته ألا يستمر هذا التجاهل وهذا التعتيم على كل ما يحصل لنا ولشعبنا من مجازر وأهوال، فهذا القتل الجماعي الممنهج واضح ومكشوف وموثق، ولا يحتاج للجان كالتي تم تشكيلها بالنسبة للجرائم التي ارتكبت في الساحل، بل يلزم وبشكل فوري أن تتدخل القوات الدولية لحفظ السلم ولمنع استمرار هذه الجرائم ووقفها بشكل فوري".
واندلعت توترات واشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، صباح الثلاثاء الماضي، بين مجموعات مسلحة حاولت اقتحام مناطق صحنايا وأشرفية صحنايا وجرمانا بريف العاصمة السورية دمشق، التي يقطنها سكان من الدروز، على خلفية انتشار تسجيل صوتي نُسب لأحد مشايخ الطائفة الدرزية يتضمن إساءات بالغة للنبي محمد.
غارات الطيران الحربي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف موقع عسكري وبنية تحتية لصواريخ في سوريا
أمس, 22:30 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، أنه نفذ ضربات جوية لاستهداف ما أسماهم "متطرفين" كانوا يستعدون، حسب قوله، لشن هجوم على السكان الدروز في بلدة صحنايا بريف العاصمة السورية دمشق.
وأكد أن "إسرائيل لن تسمح بالمساس بالطائفة الدرزية"، مشيرًا إلى أنه "تم إيصال رسالة شديدة اللهجة إلى النظام السوري.. وإسرائيل تتوقع منه أن يعمل على منع أي مساس بالدروز".
وتشهد بعض المناطق في سوريا حالة من الانفلات الأمني منذ سقوط النظام السابق، في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، حيث تجري مناوشات بين قوى الأمن التابعة للإدارة الجديدة وبعض العناصر أو المجموعات المسلحة التي لم تجر تسوية أوضاعها بعد ولم تندمج في الهياكل العسكرية والأمنية للإدارة الجديدة.
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو قلقة بشأن التصعيد في سوريا، ودعت القادة السوريين القادرين على التأثير على الوضع في سوريا إلى بذل كل ما في وسعهم لحقن الدماء في أقرب وقت ممكن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала