https://sarabic.ae/20250503/الجيش-الإسرائيلي-12-طائرة-مقاتلة-شاركت-بالهجوم-على-بنى-تحتية-ومواقع-أسلحة-في-أنحاء-سوريا-فيديو-1100130344.html

الجيش الإسرائيلي: 12 طائرة مقاتلة شاركت بالهجوم على بنى تحتية ومواقع أسلحة في أنحاء سوريا.. فيديو

الجيش الإسرائيلي: 12 طائرة مقاتلة شاركت بالهجوم على بنى تحتية ومواقع أسلحة في أنحاء سوريا.. فيديو

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن 12 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، قصفت عشرات الأهداف في سوريا، بما في ذلك مدفعية مضادة للطائرات، وبنية تحتية... 03.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-03T13:52+0000

2025-05-03T13:52+0000

2025-05-03T13:52+0000

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ونشر الجيش الإسرائيلي لقطات من الغارات الجوية التي نُفذت، الليلة الماضية، في سوريا.وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان له: "سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي العمل على الحفاظ على حرية العمل الجوي لتنفيذ مهامه وإزالة أي تهديد في المنطقة".وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، في وقت سابق اليوم، بمقتل شخص في غارات إسرائيلية على محيط مدينة حرستا بريف العاصمة السورية دمشق.وذكرت الوكالة أن الطيران الإسرائيلي شن عدة غارات جوية بمحيط مدينة حرستا في ريف دمشق، وبمحيط قرية شطحة بريف حماة الشمالي الغربي، وسط البلاد، فينا استهدفت إحدى الغارات الفوج 41 قرب مستشفى حرستا العسكري.وأفادت "سانا" بإصابة 4 أشخاص جراء استهداف الطيران الإسرائيلي محيط قرية شطحة بريف حماة الشمالي الغربي، مشيرة إلى أن الطيران الإسرائيلي شن غارة على محيط مدينة إزرع بريف درعا.يأتي ذلك بعد اندلاع أعمال عنف واشتباكات بين قوات من الحكومة السورية ومجموعات مسلحة من الطائفة الدرزية في بعض مناطق ريف دمشق وريف محافظة السويداء جنوبي سوريا.من جهته، اتهم شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، حكمت الهجري، في وقت سابق، السلطات السورية بممارسة "قتل جماعي ممنهج" بحق الدروز، مطالبًا بحماية دولية للطائفة وتدخل قوات دولية "لحفظ السلم".وجاء في بيان للهجري: "نطلب من المجتمع الدولي بكافة منظماته وهيئاته ومؤسساته ألا يستمر هذا التجاهل وهذا التعتيم على كل ما يحصل لنا ولشعبنا من مجازر وأهوال، فهذا القتل الجماعي الممنهج واضح ومكشوف وموثق، ولا يحتاج للجان كالتي تم تشكيلها بالنسبة للجرائم التي ارتكبت في الساحل، بل يلزم وبشكل فوري أن تتدخل القوات الدولية لحفظ السلم ولمنع استمرار هذه الجرائم ووقفها بشكل فوري".واندلعت توترات واشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، صباح الثلاثاء الماضي، بين مجموعات مسلحة حاولت اقتحام مناطق صحنايا وأشرفية صحنايا وجرمانا بريف العاصمة السورية دمشق، التي يقطنها سكان من الدروز، على خلفية انتشار تسجيل صوتي نُسب لأحد مشايخ الطائفة الدرزية يتضمن إساءات بالغة للنبي محمد.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، أنه نفذ ضربات جوية لاستهداف ما أسماهم "متطرفين" كانوا يستعدون، حسب قوله، لشن هجوم على السكان الدروز في بلدة صحنايا بريف العاصمة السورية دمشق.وأكد أن "إسرائيل لن تسمح بالمساس بالطائفة الدرزية"، مشيرًا إلى أنه "تم إيصال رسالة شديدة اللهجة إلى النظام السوري.. وإسرائيل تتوقع منه أن يعمل على منع أي مساس بالدروز".وتشهد بعض المناطق في سوريا حالة من الانفلات الأمني منذ سقوط النظام السابق، في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، حيث تجري مناوشات بين قوى الأمن التابعة للإدارة الجديدة وبعض العناصر أو المجموعات المسلحة التي لم تجر تسوية أوضاعها بعد ولم تندمج في الهياكل العسكرية والأمنية للإدارة الجديدة.وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو قلقة بشأن التصعيد في سوريا، ودعت القادة السوريين القادرين على التأثير على الوضع في سوريا إلى بذل كل ما في وسعهم لحقن الدماء في أقرب وقت ممكن.

https://sarabic.ae/20250503/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-انتشاره-في-جنوب-سوريا-دعما-لـالدروز-1100125955.html

https://sarabic.ae/20250502/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-موقع-عسكري-وبنية-تحتية-لصواريخ-في-سوريا-1100120641.html

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