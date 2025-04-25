https://sarabic.ae/20250425/تقارير-أزمة-جديدة-في-الطيران-المدني-بين-تركيا-وسوريا-1099895395.html
تقرير: أزمة جديدة في مجال الطيران المدني بين تركيا وسوريا
تقرير: أزمة جديدة في مجال الطيران المدني بين تركيا وسوريا
سبوتنيك عربي
اندلعت أزمة جديدة بين تركيا وسوريا، في مجال الطيران المدني، حيث علّقت السلطات السورية رحلات شركة "أيجيت" التابعة للخطوط الجوية التركية إلى دمشق. وجاء هذا... 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T14:41+0000
2025-04-25T14:41+0000
2025-04-25T14:48+0000
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وقال موقع "airporthaber2" التركي، في تقرير له، إنه "بعد التغيير السياسي في سوريا، وتولي المعارضة قيادة البلاد، أُعيد فتح مطار دمشق الدولي للرحلات الدولية، في 7 يناير(كانون الثاني) 2025، وبدأت الخطوط الجوية التركية (THY) رحلاتها إلى دمشق في 23 يناير، بعد توقف دام 13 عامًا".كما أعلنت شركة "أيجيت"، الذراع الاقتصادي للخطوط التركية، عن بدء رحلات منتظمة بين أنقرة ودمشق، ابتداء من 21 أبريل/ نيسان الجاري.ووفقًا لمصادر تركية، أوقفت السلطات السورية رحلات "أيجيت" إلى دمشق بشكل مفاجئ، ما أدى إلى إلغاء رحلة "VF591"، التي كانت مقررة في 22 أبريل الجاري، وبررت سوريا قرارها بعدم منح شركاتها الجوية تصريحًا للتحليق في الأجواء التركية.ويشير التقرير إلى أن "دمشق قد توقف أيضًا رحلات الخطوط التركية، إذا لم تمنح أنقرة تصاريح مماثلة خلال 10 أيام".ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مفاوضات مكثفة لتجنب تصعيد جديد قد يعيق حركة الطيران بين البلدين.وفي وقت سابق، أوضح وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، أن "أنقرة ودمشق، أحرزتا تقدمًا في مناقشات تتعلق بتسهيل إجراءات العبور عبر المعابر الحدودية بين البلدين، في إطار محادثات أوسع شملت ملفات النقل والتعاون الفني".وأضاف أورال أوغلو، في حديث لوسائل إعلام تركية في العاصمة السورية دمشق: "ملف المعابر كان في صلب المباحثات مع الجانب السوري".وأشار أورال أوغلو إلى أن "المحادثات شملت أيضًا كيفية إنشاء خط سكك حديدية يربط مدينة غازي عنتاب التركية بالأراضي السورية، إضافة إلى سبل زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين، والتعاون في مجال المواني وتوفير الإنترنت".
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العالم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, الأخبار
تقرير: أزمة جديدة في مجال الطيران المدني بين تركيا وسوريا
14:41 GMT 25.04.2025 (تم التحديث: 14:48 GMT 25.04.2025)
اندلعت أزمة جديدة بين تركيا وسوريا، في مجال الطيران المدني، حيث علّقت السلطات السورية رحلات شركة "أيجيت" التابعة للخطوط الجوية التركية إلى دمشق. وجاء هذا القرار ردًا على منع تركيا شركات الطيران السورية من استخدام مجالها الجوي.
وقال موقع
"airporthaber2" التركي، في تقرير له، إنه "بعد التغيير السياسي في سوريا، وتولي المعارضة قيادة البلاد، أُعيد فتح مطار دمشق الدولي للرحلات الدولية، في 7 يناير(كانون الثاني) 2025، وبدأت الخطوط الجوية التركية (THY) رحلاتها إلى دمشق في 23 يناير، بعد توقف دام 13 عامًا".
كما أعلنت شركة "أيجيت"، الذراع الاقتصادي للخطوط التركية، عن بدء رحلات منتظمة بين أنقرة ودمشق، ابتداء من 21 أبريل/ نيسان الجاري.
ووفقًا لمصادر تركية، أوقفت السلطات السورية رحلات "أيجيت" إلى دمشق بشكل مفاجئ، ما أدى إلى إلغاء رحلة "VF591"، التي كانت مقررة في 22 أبريل الجاري، وبررت سوريا قرارها بعدم منح شركاتها الجوية تصريحًا للتحليق في الأجواء التركية.
ويشير التقرير إلى أن "دمشق قد توقف أيضًا رحلات الخطوط التركية، إذا لم تمنح أنقرة تصاريح مماثلة خلال 10 أيام".
وبحسب الموقع، تزيد هذه الخطوة التوتر بين البلدين بعد تحسن العلاقات في الآونة الأخيرة، حيث يُنتظر رد فعل أنقرة الرسمي، وتتابع وزارة الخارجية التركية والجهات المعنية بالطيران المدني التطورات عن كثب، بينما يتساءل الرأي العام عن مدى استعداد تركيا لمنح شركات الطيران السورية حق التحليق في أجوائها.
ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مفاوضات مكثفة لتجنب تصعيد جديد قد يعيق حركة الطيران بين البلدين.
وفي وقت سابق، أوضح وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، أن "أنقرة ودمشق، أحرزتا تقدمًا في مناقشات تتعلق بتسهيل إجراءات العبور عبر المعابر الحدودية بين البلدين، في إطار محادثات أوسع شملت ملفات النقل والتعاون الفني".
وأضاف أورال أوغلو، في حديث لوسائل إعلام تركية في العاصمة السورية دمشق: "ملف المعابر كان في صلب المباحثات مع الجانب السوري".
وأضاف: "تحدثنا عن كل شيء يتعلق بالنق، البري والجوي والبحري والسكك الحديدية وحتى الاتصالات، وكانت نقطة البداية هي الربط بين السكك الحديدية والطرق البرية، حيث بحثنا كيفية تسهيل إجراءات العبور عبر المعابر الحدودية، وقد توصلنا إلى مرحلة متقدمة في هذا الصدد".
وأشار أورال أوغلو إلى أن "المحادثات شملت أيضًا كيفية إنشاء خط سكك حديدية
يربط مدينة غازي عنتاب التركية بالأراضي السورية، إضافة إلى سبل زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين، والتعاون في مجال المواني وتوفير الإنترنت".