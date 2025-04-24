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تركيا: اتفقنا مع سوريا على إنشاء مركز عمليات مشترك
تركيا: اتفقنا مع سوريا على إنشاء مركز عمليات مشترك
سبوتنيك عربي
أكدت مصادر في وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق مع الحكومة الجديدة في دمشق على إنشاء مركز عمليات مشترك. 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T12:48+0000
2025-04-24T12:48+0000
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ونقلت وسائل إعلام عن مصادر في وزارة الدفاع التركية، قولها، اليوم الخميس: "الموارد والإمكانات في سوريا تعود ملكيتها للسوريين، وفي هذا السياق، تتم متابعة مسألة تسليم سد تشرين إلى الحكومة السورية الجديدة عن كثب".وبينت المصادر أن "الاجتماعات التقنية بمشاركة الدول المعنية تتواصل بشأن مركز العمليات الموحد الذي يخطط لتشكيله في سوريا".وأشارت المصادر إلى أنه "عقد اجتماع على مستوى الوزراء في الأردن، في 9 اَذار/ مارس الماضي، بمشاركة كل من تركيا والعراق وسوريا ولبنان، حيث اتفقت الدول الخمس المشاركة على دعم دمشق في مكافحة الإرهاب، وفي مقدمتها داعش".وتسعى تركيا، منذ رحيل حكومة الرئيس بشار الأسد في كانون الأول / ديسمبر الماضي، إلى توسيع دورها السياسي والعسكري في سوريا، من خلال إنشاء قواعد عسكرية على الأراضي السورية.
https://sarabic.ae/20250404/مسؤول-إسرائيلي-رفيع-لا-نريد-مواجهة-مع-تركيا-لكن-لن-نسمح-لها-بوضع-قواعد-في-سوريا-1099227176.html
https://sarabic.ae/20250411/أردوغان-للشرع-تركيا-ستواصل-جهودها-الدبلوماسية-لرفع-العقوبات-الدولية-المفروضة-عن-سوريا-1099461513.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم

تركيا: اتفقنا مع سوريا على إنشاء مركز عمليات مشترك

12:48 GMT 24.04.2025
© Sputnik . Basel Chartouhقوات تركية تخترق الحدود السورية
قوات تركية تخترق الحدود السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
© Sputnik . Basel Chartouh
تابعنا عبر
أكدت مصادر في وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق مع الحكومة الجديدة في دمشق على إنشاء مركز عمليات مشترك.
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر في وزارة الدفاع التركية، قولها، اليوم الخميس: "الموارد والإمكانات في سوريا تعود ملكيتها للسوريين، وفي هذا السياق، تتم متابعة مسألة تسليم سد تشرين إلى الحكومة السورية الجديدة عن كثب".

وأضافت: "بناء على طلبات الحكومة السورية الجديدة، والتفاهمات التي تم التوصل إليها مع الدول المعنية، تم الاتفاق على إنشاء مركز عمليات مشترك".

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وبينت المصادر أن "الاجتماعات التقنية بمشاركة الدول المعنية تتواصل بشأن مركز العمليات الموحد الذي يخطط لتشكيله في سوريا".
كما أوضحت المصادر أن "الإدارة السورية الحالية طلبت التعاون مع تركيا في ملف مكافحة التهديدات الإرهابية، ولا سيما تنظيم داعش".
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وأشارت المصادر إلى أنه "عقد اجتماع على مستوى الوزراء في الأردن، في 9 اَذار/ مارس الماضي، بمشاركة كل من تركيا والعراق وسوريا ولبنان، حيث اتفقت الدول الخمس المشاركة على دعم دمشق في مكافحة الإرهاب، وفي مقدمتها داعش".
وتسعى تركيا، منذ رحيل حكومة الرئيس بشار الأسد في كانون الأول / ديسمبر الماضي، إلى توسيع دورها السياسي والعسكري في سوريا، من خلال إنشاء قواعد عسكرية على الأراضي السورية.
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