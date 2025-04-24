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تركيا: اتفقنا مع سوريا على إنشاء مركز عمليات مشترك

تركيا: اتفقنا مع سوريا على إنشاء مركز عمليات مشترك

سبوتنيك عربي

أكدت مصادر في وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق مع الحكومة الجديدة في دمشق على إنشاء مركز عمليات مشترك. 24.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-24T12:48+0000

2025-04-24T12:48+0000

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ونقلت وسائل إعلام عن مصادر في وزارة الدفاع التركية، قولها، اليوم الخميس: "الموارد والإمكانات في سوريا تعود ملكيتها للسوريين، وفي هذا السياق، تتم متابعة مسألة تسليم سد تشرين إلى الحكومة السورية الجديدة عن كثب".وبينت المصادر أن "الاجتماعات التقنية بمشاركة الدول المعنية تتواصل بشأن مركز العمليات الموحد الذي يخطط لتشكيله في سوريا".وأشارت المصادر إلى أنه "عقد اجتماع على مستوى الوزراء في الأردن، في 9 اَذار/ مارس الماضي، بمشاركة كل من تركيا والعراق وسوريا ولبنان، حيث اتفقت الدول الخمس المشاركة على دعم دمشق في مكافحة الإرهاب، وفي مقدمتها داعش".وتسعى تركيا، منذ رحيل حكومة الرئيس بشار الأسد في كانون الأول / ديسمبر الماضي، إلى توسيع دورها السياسي والعسكري في سوريا، من خلال إنشاء قواعد عسكرية على الأراضي السورية.

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