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https://sarabic.ae/20250424/تسجيل-185-هزة-ارتدادية-بعد-زلزال-إسطنبول-والكشف-عن-عدد-المصابين---1099846462.html
تسجيل 185 هزة ارتدادية بعد زلزال إسطنبول والكشف عن عدد المصابين
تسجيل 185 هزة ارتدادية بعد زلزال إسطنبول والكشف عن عدد المصابين
سبوتنيك عربي
شهدت مدينة إسطنبول التركية سلسلة من الهزات الارتدادية، اليوم الخميس، تراوحت قوتها بين 4-5 درجات على مقياس ريختر، فيما أعلنت وزارة الصحة عن إصابة 236 شخصا، من... 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T08:45+0000
2025-04-24T08:45+0000
أخبار تركيا اليوم
زلزال
هزة أرضبة
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وأعلنت وكالة إدارة الكوارث التركية عن وقوع 185 هزة ارتدادية جديدة، بلغت قوة إحداها 4.1 درجة على مقياس ريختر.بالتوازي، برز مجددا اسم راصد الزلازل الهولندي المثير للجدل، فرانك هوغربيتش، بعد أن حذر في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، أمس، "من هزات ارتدادية قد يكون بعضها كبيرا"، داعيا إلى "توخي الحذر".وكانت شهدت تركيا في شباط/ فبراير 2023، أعنف زلزال في تاريخها الحديث، إذ كانت قوته 7.8 درجة، ما تسبب في دمار واسع وأودى بحياة أكثر من 55 ألفا، وإصابة أكثر من 107 آلاف في جنوب البلاد وشمال سوريا.
https://sarabic.ae/20250423/زلزالان-قويان-يضربان-تركيا-وأردوغان-يعلق-1099819233.html
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أخبار تركيا اليوم, زلزال, هزة أرضبة
أخبار تركيا اليوم, زلزال, هزة أرضبة

تسجيل 185 هزة ارتدادية بعد زلزال إسطنبول والكشف عن عدد المصابين

08:45 GMT 24.04.2025
© Sputnik . Sertac Kayar / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات الزلزال الذي ضرب مدينة ديار بكر التركية. وقع زلزال مدمر بلغت قوته 7.7 درجة في محافظة قهرمان‌مرعش التركية وأدى إلى دمار في عدد من المدن.
تداعيات الزلزال الذي ضرب مدينة ديار بكر التركية. وقع زلزال مدمر بلغت قوته 7.7 درجة في محافظة قهرمان‌مرعش التركية وأدى إلى دمار في عدد من المدن. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
© Sputnik . Sertac Kayar
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شهدت مدينة إسطنبول التركية سلسلة من الهزات الارتدادية، اليوم الخميس، تراوحت قوتها بين 4-5 درجات على مقياس ريختر، فيما أعلنت وزارة الصحة عن إصابة 236 شخصا، من دون تسجيل أي حالة حرجة.
وأعلنت وكالة إدارة الكوارث التركية عن وقوع 185 هزة ارتدادية جديدة، بلغت قوة إحداها 4.1 درجة على مقياس ريختر.

وقال وزير الصحة كمال مميش أوغلو عبر منصة "إكس": "إن 236 شخصا أصيبوا، بينهم 173 شخصا في إسطنبول، حيث تلقى 15 شخصا العلاج في المستشفى، في حين أصيب بعضهم جراء القفز فزعا من المباني، ولا يعاني أيا منهم من حالة حرجة".

تداعيات الزلزال الذي ضرب مدينة ديار بكر التركية. وقع زلزال مدمر بلغت قوته 7.7 درجة في محافظة قهرمان‌مرعش التركية وأدى إلى دمار في عدد من المدن. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
زلزالان قويان يضربان تركيا... وأردوغان يعلق
أمس, 11:06 GMT
بالتوازي، برز مجددا اسم راصد الزلازل الهولندي المثير للجدل، فرانك هوغربيتش، بعد أن حذر في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، أمس، "من هزات ارتدادية قد يكون بعضها كبيرا"، داعيا إلى "توخي الحذر".
وتأتي الهزات الارتدادية بعد وقوع زلزالين، أمس الأربعاء، بقوة 6.2 درجة في بحر مرمرة، و4.9 في محيط مدينة إسطنبول.
وكانت شهدت تركيا في شباط/ فبراير 2023، أعنف زلزال في تاريخها الحديث، إذ كانت قوته 7.8 درجة، ما تسبب في دمار واسع وأودى بحياة أكثر من 55 ألفا، وإصابة أكثر من 107 آلاف في جنوب البلاد وشمال سوريا.
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