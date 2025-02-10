https://sarabic.ae/20250210/زلزال-قوته-52-درجة-يضرب-تركيا-1097654946.html
زلزال قوته 5.2 درجة يضرب تركيا
زلزال قوته 5.2 درجة يضرب تركيا
سبوتنيك عربي
قالت إدارة الكوارث التركية إنها رصدت تعرض البلاد لهزة أرضية بالقرب من ساحل بحر إيجة دون وجود تقارير عن أضرار بشرية أو مادية. 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T21:44+0000
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ولفتت إلى أن مركز الزلزال، الذي بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر، يقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح البحر، بحسب ما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية، اليوم الاثنين.ويشهد بحر إيجة سلسلة من الزلازل تتراوح قوتها بين 4.8 و4.1 درجات على مقياس ريختر منذ 28 يناير/ كانون الثاني الماضي.وكانت تركيا قد تعرضت لهزة أرضية قوية في 2023، ضربت منطقة قهرمان مرعش جنوبي البلاد.وبلغت قوة الزلزال في حينها 7.8 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه غرب مدينة غازي عنتاب.ونتيجة تأثيره القوي امتدت آثاره إلى العديد من المناطق على الحدود السورية التركية.
https://sarabic.ae/20240907/لحظات-مرعبة-كاميرات-المراقبة-ترصد-زلزال-تركيا-فيديو-1092485875.html
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زلزال قوته 5.2 درجة يضرب تركيا
21:44 GMT 10.02.2025 (تم التحديث: 21:50 GMT 10.02.2025)
قالت إدارة الكوارث التركية إنها رصدت تعرض البلاد لهزة أرضية بالقرب من ساحل بحر إيجة دون وجود تقارير عن أضرار بشرية أو مادية.
ولفتت إلى أن مركز الزلزال
، الذي بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر، يقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح البحر، بحسب ما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية، اليوم الاثنين.
ويشهد بحر إيجة سلسلة من الزلازل تتراوح قوتها بين 4.8 و4.1 درجات على مقياس ريختر منذ 28 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وكانت تركيا قد تعرضت لهزة أرضية قوية في 2023، ضربت منطقة قهرمان مرعش جنوبي البلاد.
وبلغت قوة الزلزال في حينها 7.8 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه غرب مدينة غازي عنتاب.
ونتيجة تأثيره القوي امتدت آثاره إلى العديد من المناطق على الحدود السورية التركية
.