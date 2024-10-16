https://sarabic.ae/20241016/زلزال-يضرب-مناطق-في-سوريا-وتركيا-1093809798.html
زلزال يضرب مناطق في سوريا وتركيا
زلزال يضرب مناطق في سوريا وتركيا
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الأربعاء، بحدوث هزة أرضية قوية شعر بها سكان مدن شمال شرقي سوريا. فيما أكدت معلومات أخرى تسجيل هزات في تركيا. 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T08:06+0000
2024-10-16T08:06+0000
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وذكرت هيئة إدارة الكوارث "آفاد" أن الزلزال بلغت قوته 5.9 درجة وعلى عمق نحو عشرة كيلومترات بالقرب من مدينة كالي، في مقاطعة ملاطية، شرقي تركيا.وذكرت قناة "إن تي في" التلفزيونية التركية، أن سكان ولايات ملاطية وديار بكر وإلازيغ شعروا بالهزات الأرضية.يُذكر أنه وقعت زلازل بقوة 7.7 و7.6 درجة في مقاطعة كهرمان مرعش، في 6 فبراير/شباط 2023، بفارق تسع ساعات. وأطلقت السلطات التركية على الزلازل اسم "كارثة القرن"، وسقط أكثر من 53 ألف شخص ضحايا للزلازل، وأصيب أكثر من 107 آلاف.لحظات مرعبة... كاميرات المراقبة ترصد زلزال تركيا.. فيديوالمركز الوطني للزلازل في سوريا لـ"سبوتنيك": 354 هزة ضربتنا خلال نصف عام.. و"فرانك الهولندي" فاشل
https://sarabic.ae/20240418/تركيا-زلزال-بقوة-56-درجات-يضرب-مقاطعة-توكات-1088091786.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, مركز الزلزال, زلزال
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, مركز الزلزال, زلزال
زلزال يضرب مناطق في سوريا وتركيا
08:06 GMT 16.10.2024 (تم التحديث: 08:29 GMT 16.10.2024)
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الأربعاء، بحدوث هزة أرضية قوية شعر بها سكان مدن شمال شرقي سوريا. فيما أكدت معلومات أخرى تسجيل هزات في تركيا.
وذكرت هيئة إدارة الكوارث "آفاد" أن الزلزال بلغت قوته 5.9 درجة وعلى عمق نحو عشرة كيلومترات بالقرب من مدينة كالي، في مقاطعة ملاطية، شرقي تركيا.
وذكرت قناة "إن تي في" التلفزيونية التركية، أن سكان ولايات ملاطية وديار بكر وإلازيغ شعروا بالهزات الأرضية.
وقال وزير الداخلية علي يرليكايا، عبر منصة "إكس" إن الخبراء بدأوا في تقييم الأضرار بعد الزلزال.
يُذكر أنه وقعت زلازل بقوة 7.7 و7.6 درجة في مقاطعة كهرمان مرعش،
في 6 فبراير/شباط 2023، بفارق تسع ساعات.
وأطلقت السلطات التركية على الزلازل اسم "كارثة القرن"،
وسقط أكثر من 53 ألف شخص ضحايا للزلازل، وأصيب أكثر من 107 آلاف.