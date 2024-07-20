https://sarabic.ae/20240720/هزة-أرضية-بقوة-41-درجة-تضرب-شمال-غربي-تركيا-1090957664.html
هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب شمال غربي تركيا
هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب شمال غربي تركيا
سبوتنيك عربي
ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، بحر مرمرة شمال غربي تركيا. 20.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-20T03:08+0000
2024-07-20T03:08+0000
2024-07-20T03:08+0000
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وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، (آفاد)، في بيان، أن الهزة وقعت على عمق 7.18 كلم في بحر مرمرة، وعلى بعد 9.70 كلم من ولاية باليكسير.يشار إلى أنه في السادس من فبراير/شباط 2023 ضرب زلزالان جنوبي تركيا وشمالي سوريا بقوة 7.7 و7.6 درجة تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين.
https://sarabic.ae/20240718/نيزك-ناري-يضيءتمثال-الحرية-في-نيويورك-فيديو--1090931328.html
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أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم
أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم
هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب شمال غربي تركيا
ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، بحر مرمرة شمال غربي تركيا.
وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، (آفاد)، في بيان، أن الهزة وقعت على عمق 7.18 كلم
في بحر مرمرة، وعلى بعد 9.70 كلم من ولاية باليكسير.
يشار إلى أنه في السادس من فبراير/شباط 2023 ضرب زلزالان جنوبي تركيا وشمالي سوريا بقوة 7.7 و7.6 درجة تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين.