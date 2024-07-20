هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب شمال غربي تركيا

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
اكتشاف مادة خفيفة في الجرافيت كالموصلية الفائقة
08:31 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: ليبيا لا يمكنها أن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية أمام تدفق المهاجرين
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
موسكو لا تستبعد نشر أسلحة نووية إضافية ردا على نشر صواريخ أمريكية في ألمانيا
16:03 GMT
59 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل يكون الزمن سرابًا خلقته فيزياء الكم؟!
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
08:17 GMT
14 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:28 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:46 GMT
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ملفات ساخنة
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:32 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20240720/هزة-أرضية-بقوة-41-درجة-تضرب-شمال-غربي-تركيا-1090957664.html
هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب شمال غربي تركيا
هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب شمال غربي تركيا
سبوتنيك عربي
ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، بحر مرمرة شمال غربي تركيا. 20.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-20T03:08+0000
2024-07-20T03:08+0000
أخبار تركيا اليوم
زلزال
العالم
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وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، (آفاد)، في بيان، أن الهزة وقعت على عمق 7.18 كلم في بحر مرمرة، وعلى بعد 9.70 كلم من ولاية باليكسير.يشار إلى أنه في السادس من فبراير/شباط 2023 ضرب زلزالان جنوبي تركيا وشمالي سوريا بقوة 7.7 و7.6 درجة تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين.
https://sarabic.ae/20240718/نيزك-ناري-يضيءتمثال-الحرية-في-نيويورك-فيديو--1090931328.html
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أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم
أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم

هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب شمال غربي تركيا

03:08 GMT 20.07.2024
© AFP 2023 / Sameer Al-Doumyتداعيات زلزال هاتاي في تركيا، 20فبراير 2023
تداعيات زلزال هاتاي في تركيا، 20فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy
تابعنا عبر
ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، بحر مرمرة شمال غربي تركيا.
وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، (آفاد)، في بيان، أن الهزة وقعت على عمق 7.18 كلم في بحر مرمرة، وعلى بعد 9.70 كلم من ولاية باليكسير.
نيزك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
مجتمع
نيزك ناري يضيء "تمثال الحرية" في نيويورك... فيديو
18 يوليو, 18:44 GMT
يشار إلى أنه في السادس من فبراير/شباط 2023 ضرب زلزالان جنوبي تركيا وشمالي سوريا بقوة 7.7 و7.6 درجة تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين.
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