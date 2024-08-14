https://sarabic.ae/20240814/المركز-الوطني-للزلازل-في-سوريا-لـسبوتنيك-354-هزة-ضربتنا-خلال-نصف-عام-وفرانك-الهولندي-فاشل--1091724411.html

المركز الوطني للزلازل في سوريا لـ"سبوتنيك": 354 هزة ضربتنا خلال نصف عام.. و"فرانك الهولندي" فاشل

المركز الوطني للزلازل في سوريا لـ"سبوتنيك": 354 هزة ضربتنا خلال نصف عام.. و"فرانك الهولندي" فاشل

سبوتنيك عربي

أثارت الهزة الأرضية التي ضربت سوريا، صباح أمس، مخاوف العديد من السكان جراء قوتها، وانتشارها الواسع بالتزامن مع انتشار صور تظهر أن معظم السوريين كانوا قد نزلوا... 14.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-14T09:50+0000

2024-08-14T09:50+0000

2024-08-14T09:50+0000

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رصدت عدسة "سبوتنيك" قيام سكان مدينة السلمية بريف حماة الشرقي، بمغادرة منازلهم والنوم على الأرصفة وفي الحدائق العامة لليوم الثاني على التوالي، خوفا من هزة ارتدادية قوية.وحصلت "سبوتنيك" على فيديو من كاميرا مراقبة للحظة وقوع الزلزال، ضمن أحد المحال التجارية في المدينة الواقعة ضمن مركز الزلزال الذي ضرب سواحل البحر المتوسط، يوم أمس.11 هزة ارتدادية خلال 6 ساعاتوقال مدير عام المركز الوطني للزلازل في سوريا، الدكتور رائد أحمد، في لقاء خاص مع "سبوتنيك" إن "الهزة التي حدثت شمال السلمية بحدود 7 كيلومتر، قرب قرية البويضة، على فالق زغرين، وهو فالق صغير مرتبط بشكل متعامد مع فالق البحر الميت وصلت لدرجة 3 بالعشرة".ولفت أحمد إلى أن المركز رصد 11 هزة خفيفة عقب الهزة القوية، منتصف ليل أول أمس، آخرها كان عند حوالي الساعة السادسة، من صباح أمس.وحول السبب الرئيسي لانتشار الهزة الأرضية الأخيرة وشعور السكان بقوتها، قال أحمد إنها كانت قريبة من سطح الأرض، مشيرا إلى أن المركز الوطني للزلازل سبق وأن رصد هزات قريبة على السطح في سوريا.وبيّن أحمد أن أي هزة تقع على نفس الصدع فهي ارتدادية، فمثلا إذا كانت شرق حماة تكون ارتدادية، أما إذا كانت شمال غرب حماة، أو شمال غرب حمص مثلاً فعندها تكون هزة مختلفة.هزات متوسطة الشدة محتملةوبحسب مدير عام المركز الوطني للزلازل، فإن وقوع هزات ضعيفة إلى متوسطة الشدة أمر وارد خلال الأيام القليلة القادمة، لكن حدوث زلازل مدمرة أو عنيفة فهو أمر مستبعد جدا، إذ تبلغ احتمالية حدوثه 2 بالألف.وأضاف مدير مركز الزلازل: "أيضا غرب حمص يعد بؤرة للهزات لذلك من المتوقع حدوث مثل هذه الهزات الارتدادية على الفوالق الفرعية، وتحديدا بعد تراكم الطاقة الكامنة في الأرض بعد زلزال، 6 شباط من العام الماضي 2023.وأكد أحمد أن "الهزات السطحية يكون الشعور بها قويا وهذا أمر طبيعي، متوقعا حدوث هزات في الفترة الحالية بين حمص وطرطوس وشرقي اللاذقية ومحيط دمشق، والشدة المتوقعة لن تتجاوز 4 ريختر، لافتا إلى أنه يتم توقع حدوث الهزات وفق بيانات ومؤشرات ودراسات للواقع وكنا قد حذرنا خلال العامين الماضين حدوث مثل هذه الهزات.الهولندي فرانك "غير مسؤول"وحول ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل نقلا عن الخبير الهولندي، فرانك هوغربيتس، أكد مدير عام المركز الوطني للزلازل أن الهلع الذي أصاب المدنيين هو نتيجة لتداول مثل هذه الأخبار الغير دقيقة، مشيرا إلى أن فرانك يتناول المناطق النشطة تكتونيا وتشهد حالة من تراكم الطاقة، وهي معروفة سلفا لجميع العلماء والمراكز المتخصصة، فيما يهمل بقية مناطق العالم المرشحة لحدوث زلازل.وبيّن أحمد أن الخبير الهولندي الذي يخرج بتصريحات وتحذيرات هو شخص "غير مسؤول" ويعتمد على ربط أماكن الطاقة الجيولوجية بتوقعاته وهذا دليل الفشل بتقدير المعلومة بحكم أن التجاذب يجب أن يؤثر على القشرة الأرضية ككل وليس على مناطق محددة.وختم مدير عام مركز رصد الزلازل حديثه بالتأكيد للسوريين على ضرورة "الأخذ بالتصريحات الرسمية والابتعاد عما يتم تداوله عبر مواقع التواصل من معلومات غير دقيقة، نظرا للاختلاف الكبير بين ما يتوقعه الدجالون، وما هو في الحقيقة"، محذرا من أن "دول الغرب تريد صب الرعب والهلع في نفوس سكان المنطقة، والسوريين منهم بشكل خاص".زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوبي إيرانزلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر يضرب قبالة سواحل الفلبين

https://sarabic.ae/20240812/مراسل-سبوتنك-هزة-أرضية-شعر-بها-المواطنون-في-كل-المناطق-اللبنانية-1091667165.html

https://sarabic.ae/20240812/مراسل-سبوتنيك-هزة-أرضية-شعر-بها-السكان-بمختلف-المناطق-اللبنانية---1091667347.html

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