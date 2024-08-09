https://sarabic.ae/20240809/زلزال-بقوة-4-درجات-يضرب-جنوبي-إيران-1091558793.html
زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوبي إيران
زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوبي إيران
سبوتنيك عربي
تعرضت مدينة بنك الواقعة جنوبي محافظة بوشهر الإيرانية، اليوم الجمعة، لزلزال قوي بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر. 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T06:32+0000
2024-08-09T06:32+0000
2024-08-09T06:32+0000
العالم
إيران
أخبار إيران
زلزال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/04/1064603613_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_7e27a92ccd60fbce013aee330f3cce40.jpg
ونقلت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، عن مركز رصد الزلازل الوطني بالعاصمة طهران، إفادته بوقوع زلزال في الساعة السادسة من صباح اليوم، وذلك عند التقاء خطي العرض الشمالي 27.949 والطول الشرقي 51.959، وفي عمق 20 كلم عن سطح الأرض.وأكد المرصد الإيراني عدم ورود أي تقارير حول الأضرار الناجمة عن زلزال مدينة بنك في بوشهر، أو وقوع إصابات تذكر.وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قد أكدت يوم الاثنين الماضي، أن زلزالا بقوة 5.6 درجات وقع على بعد 84 كيلومترا شرق مدينة الأحواز في إيران.وأوضحت الهيئة الأمريكية أن الكويت، قد أعلنت عن وقوع هزة أرضية خفيفة استمرت ثوان معدودة وشعر بها السكان، حيث أشارت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية إلى أن "الهزة الأرضية الخفيفة التي شعر بها بعض سكان البلاد نتيجة زلزال ضرب غرب إيران، لم تحدث أي خسائر".
https://sarabic.ae/20230720/زلزال-بقوة-44-درجات-يضرب-شمالي-إيران-1079236896.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/04/1064603613_116:0:2783:2000_1920x0_80_0_0_c8eedde490b808e556c027ba45595549.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, إيران, أخبار إيران, زلزال
العالم, إيران, أخبار إيران, زلزال
زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوبي إيران
تعرضت مدينة بنك الواقعة جنوبي محافظة بوشهر الإيرانية، اليوم الجمعة، لزلزال قوي بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر.
ونقلت وكالة
"إرنا"، صباح اليوم الجمعة، عن مركز رصد الزلازل الوطني بالعاصمة طهران، إفادته بوقوع زلزال في الساعة السادسة من صباح اليوم، وذلك عند التقاء خطي العرض الشمالي 27.949 والطول الشرقي 51.959، وفي عمق 20 كلم عن سطح الأرض.
وأكد المرصد الإيراني عدم ورود أي تقارير حول الأضرار الناجمة عن زلزال مدينة بنك في بوشهر، أو وقوع إصابات تذكر.
وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قد أكدت يوم الاثنين الماضي، أن زلزالا بقوة 5.6 درجات وقع على بعد 84 كيلومترا شرق مدينة الأحواز
في إيران.
وأوضحت الهيئة الأمريكية أن الكويت،
قد أعلنت عن وقوع هزة أرضية خفيفة استمرت ثوان معدودة وشعر بها السكان، حيث أشارت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية إلى أن "الهزة الأرضية الخفيفة التي شعر بها بعض سكان البلاد نتيجة زلزال ضرب غرب إيران، لم تحدث أي خسائر".