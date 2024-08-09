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الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية عسكرية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
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زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوبي إيران
زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوبي إيران
سبوتنيك عربي
تعرضت مدينة بنك الواقعة جنوبي محافظة بوشهر الإيرانية، اليوم الجمعة، لزلزال قوي بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر. 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T06:32+0000
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زلزال
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ونقلت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، عن مركز رصد الزلازل الوطني بالعاصمة طهران، إفادته بوقوع زلزال في الساعة السادسة من صباح اليوم، وذلك عند التقاء خطي العرض الشمالي 27.949 والطول الشرقي 51.959، وفي عمق 20 كلم عن سطح الأرض.وأكد المرصد الإيراني عدم ورود أي تقارير حول الأضرار الناجمة عن زلزال مدينة بنك في بوشهر، أو وقوع إصابات تذكر.وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قد أكدت يوم الاثنين الماضي، أن زلزالا بقوة 5.6 درجات وقع على بعد 84 كيلومترا شرق مدينة الأحواز في إيران.وأوضحت الهيئة الأمريكية أن الكويت، قد أعلنت عن وقوع هزة أرضية خفيفة استمرت ثوان معدودة وشعر بها السكان، حيث أشارت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية إلى أن "الهزة الأرضية الخفيفة التي شعر بها بعض سكان البلاد نتيجة زلزال ضرب غرب إيران، لم تحدث أي خسائر".
https://sarabic.ae/20230720/زلزال-بقوة-44-درجات-يضرب-شمالي-إيران-1079236896.html
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العالم, إيران, أخبار إيران, زلزال
العالم, إيران, أخبار إيران, زلزال

زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوبي إيران

06:32 GMT 09.08.2024
© AFP 2023 / Iranian Red Crescentتداعيات زلزال قوي ضرب محافظة هرمزغان جنوب إيران، 2 يوليو 2022
تداعيات زلزال قوي ضرب محافظة هرمزغان جنوب إيران، 2 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
© AFP 2023 / Iranian Red Crescent
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تعرضت مدينة بنك الواقعة جنوبي محافظة بوشهر الإيرانية، اليوم الجمعة، لزلزال قوي بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر.
ونقلت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، عن مركز رصد الزلازل الوطني بالعاصمة طهران، إفادته بوقوع زلزال في الساعة السادسة من صباح اليوم، وذلك عند التقاء خطي العرض الشمالي 27.949 والطول الشرقي 51.959، وفي عمق 20 كلم عن سطح الأرض.
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2023
زلزال بقوة 4.4 درجات يضرب شمالي إيران
20 يوليو 2023, 06:00 GMT
وأكد المرصد الإيراني عدم ورود أي تقارير حول الأضرار الناجمة عن زلزال مدينة بنك في بوشهر، أو وقوع إصابات تذكر.
وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قد أكدت يوم الاثنين الماضي، أن زلزالا بقوة 5.6 درجات وقع على بعد 84 كيلومترا شرق مدينة الأحواز في إيران.
وأوضحت الهيئة الأمريكية أن الكويت، قد أعلنت عن وقوع هزة أرضية خفيفة استمرت ثوان معدودة وشعر بها السكان، حيث أشارت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية إلى أن "الهزة الأرضية الخفيفة التي شعر بها بعض سكان البلاد نتيجة زلزال ضرب غرب إيران، لم تحدث أي خسائر".
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